Historia

HIFK kaatoi Neuvostoliiton mestarin 6–4

HS 27.12.1969

Jo

Hiilidioksidi suurin saastuttaja

San Francisco (UPI)

Tiedemiehet

Neljätuhatta kuulijaa Turun joulujulistuksella

Nelisentuhatta

Pornoa vahingossa televisioruutuihin joulupäivänä

”Paksua pornoa”

Helsingin seudulle rakennetaan useita alennustavarataloja

Helsingin

Alokkaiden joukkopunttaus sotaoikeuteen

Kotka (HS)

Neljätoista

Seksivalistusko turmiollista

Nimimerkki

pitkät perinteet omaava jääkiekkoilun Ahearne cup pyörähti käyntiin Tapanina.Turnauksen avausyllätyksestä vastasi sen ainoa suomalainen osanottaja Helsingin IFK. Helsingin hallissa IFK torpedoi Neuvostoliiton viime vuoden mestarin Moskovan Spartakin 6–4 (3–l, 3–0, 0–3).Puolentoista erän loistavaa kiekkoilua tarjonneessa ottelussa IFK oli selvästi parempi. Vasta kun kova vauhti vei IFK:n voimat pääsi venäläisruletti pyörimään totuttuun tyyliin.Vaikka Spartak pääsikin kaventamaan ei IFK:lla missään vaiheessa ollut minkäänlaista hätää.esittivät varoituksen ihmiskunnalle, että saastuminen voisi muuttaa valtameren lämpötilaa ja maan ilmastoa.E. D. Goldberg, valtameriä tutkiva kemisti, kertoi Amerikan geofysikaalisen liiton kokouksessa, että ihminen muuttaa ympäristöään melkein yhtä paljon kuin luonto itse.Goldberg, Kalifornian La Jollan valtamerien tutkimuksen instituutista, sanoi, että saastumisen vaikutuksia ei tunneta, mutta ne asettavat muutamia ”kiusallisia” kysymyksiä.Goldberg kehotti aloittamaan koulutusohjelman, jotta voitaisiin mitata sellaisten kemikaalien kuten lyijyn, elohopean ja petroolin aiheuttamia kasvavia vahinkoja.J. O. Fletcher, fyysikkotiedemies Santa Monicasta, Kaliforniasta, sanoi, että ihmisellä on vain muutamia vuosikymmeniä aikaa saastumisen aiheuttaman ongelman ratkaisemiseen.”Erittäin tärkeitä muutoksia on tapahtunut meidän elinaikanamme” Fletcher sanoi.”Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että ihmisen vaikutus olisi pienempi kuin luonnon. Kuitenkin jo seuraavan sukupolven aikana ihmisestä tulee tärkeä, ja hiilidioksiidisaastutuksesta kaikkein tärkein.”Hiilidioksiidilla, joka on aiheuttanut lähes puolet maapallon lämmön noususta 20. vuosisadan alkupuolella, on ollut paljon suurempi vaikutus kuin pölyllä, lialla ja savulla.Maapallon lämpö voisi aiheuttaa maan jääpeitteen sulamista ja vaikuttaa sen ilmastoon.ihmistä oli jouluaattona saapunut Turun vanhan raatihuoneen edustalle kuuntelemaan joulurauhan julistamista.Tänä vuonna julistuksen luki maistraatin sihteeri, varatuomari Harri Hirvonen.Turussa joulurauhan julistus luettiin jo 349:nnen kerran.Turussa esitettiin myös vanha jouluohjelma ”Tapaninveisuu”, jonka esittäminen on uudelleen aloitettu Käsityöläismuseossa Luostarinmäellä.Ohjelma kuvaa hiljaisen joulupäivän muuttumista riehakkaaksi tapaniksi.Samalla esitettiin Goder Afton -laulu, tiernapoikien esittämä näytelmä.Ulkomaan puheluissa oli aattoiltana todellinen ruuhka.Jopa ulkomaan puheluita välittävään keskukseen oli vaikea päästä.Varsinkin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan sai puheluja odotella tuntimäärin, sillä jo kaksi viikkoa ennen joulua niitä oli tilattu kymmeniä.Eurooppaan suuntautuvista puheluista meni suurin osa Ruotsiin ja Saksaan.lennähti vahingossa eetteriin ja muutaman tammisaarelaisen televisiovastaanottimen kuvaruutuun joulupäivänä.Suomen televisiossa oli tauon aika puolenpäivän jälkeen ja Tukholmaan lähetettiin Ruotsin television pyynnöstä mitä tahansa liikkuvaa kuvaa.Tammisaaren verkko oli jäänyt vahingossa päälle ja muutama katselija näki teknisen henkilökunnan ”skoijiohjelmaa”, kunnes kotoa hälytetty ohjelmapäivystäjä syöksyi katkaisemaan lähetyksen.”Ohjelma oli niin paksua pornoa kuin olla saattaa. Kuinka on mahdollista esittää televisiossa tällaisia filmejä, joiden valmistaminen ja levittäminen on laissa kielletty”, toteaa eräs ohjelman nähnyt Tammisaaressa joulun vietossa ollut helsinkiläinen.metropolialueelle sijoitetaan ensi vuosikymmenellä neljä tai viisi alennustavarataloa.Kaupunkisuunnittelulautakunta on viimeksi päättänyt puoltaa Elannon alennustavaratalon sijoittamista Etelä-Kaarelaan Nurmijärventien, Kaupintien ja Kantelettarentien jatkeen väliselle alueelle.Jo aikaisemmin on lautakunta puoltanut Kalle Anttilan alennustavaratalon sijoittamista Puotilaan.Lisäksi on alennustavaratalo tulossa Leppävaaraan, ja tavarataloja kaavaillaan sijoitettaviksi myös Malmille ja johonkin Tuusulantien vaikutusalueelle.varusmiestä Kotkan rannikkopatteriston Kirkonmaan linnakkeesta joutuu lähiaikoina sotaoikeuteen ryhmäpunttaamisesta alokasaikanaan.Tätä omavaltaista poistumista varuskunnasta pidetään armeijan piirissä varsin vakavana.Joukon värvääjiksi epäillään joitakin nuoria alkoholisteja, joille runsaan kahden viikon palvelus alokkaana ilman keskiolutta muodostui liian suureksi kynnykseksi.”Aarne-setä” kirjoitti 19. 12. tällä palstalla sangen opettavaisia asioita mm. seksuaalivietistä.Hänen mielipiteensä saattoivat minut ihmettelemään, ketkä nykyisin tarvitsisivat asiallista seksuaalivalistusta, nuoret vai sedät ja tädit.Toivottavasti ainakin nuoret ovat niin paljon perillä asioista, että osaavat hymyillä keskiaikaisille aatteille, joita Aarne-setä esittää.Erikoisesti hän tuntuu olevan huolissaan onanisti-raukoista (mikä sana!).Hän pelottelee heitä mitä kamalimmilla uhkauksilla sukupuolisesti keskentekoiseksi jäämisestä, aivovaurioista ja itsemurhahaluista, jotka kaikki nimimerkki luonnollisesti uskoo löytyvän lääketieteellisistä tosiasioista.Meitä vapaamielisiä naisia (seksittäriä) hän uhkaa ritarien hylkäämisellä, ja rumuudella.Ihan mieli meni matalaksi.Rumuudesta puheen ollen, suuri osa keski-ikäisistä, erittäin kunniallisen näköisistä rouvista on tainnutkin joskus olla noita Aarne-sedän tarkoittamia seksittäriä.Onko Aarne-sedän mielestä ritarillista hyljätä nainen, joka ei vanhetessaan pysy enää yhtä sievänä kuin varhaisnuoruudessaan?Vanhentuu ja rupsahtaa tässä itse kukin, vaikka pihtaisi neitsyyttään lopun ikäänsä.Toivotan Aarne-sedälle hyvää joulua ja suosittelen nuorison seksuaaliopasta ja muuta alan kirjallisuutta joululukemiseksi.Sitä lähetetään moraalinvartijoillekin huomiota herättämättä eri lähettäjänimellä.Moraaliton nainenHS