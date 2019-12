Historia

”Tässä maassa on liian paljon pehmeitä jätkiä”

Pori 29.12.1969

Kaarlo Kangasniemi

Son Myn verilöylyn tutkijat Saigonissa

Saigon (UPI)

Yhdysvaltain

Ruotsista saapuneet joulunviettäjät toivat influenssaa Turkuun

Turku (STT)

Turussa

Maanalainen räjäytys rekisteröitiin Sodankylässä

Rovaniemi (STT)

Kohtalaisen

Savonlinna kokeilee uudenlaista rippikoulua

Savonlinna (HS)

Savonlinnan

on viime viikkoina ollut tulilinjalla. Ruotsalaislehdet ovat leimanneet hänet huumausaineiden käyttäjäksi, jotkut suomalaiset ovat suuttuneet siitä, että hän muuttaa seuraa, Porin Herkuleksesta TUK:n alaiseen Pyrintöön.Kaarlo Kangasniemi on yleensä tunnettu suuren yleisön silmissä nuhteettomana urheilijana. Onko hän nyt menettämässä kasvojaan?”En kyllä koskaan ole ollutkaan mikään varsinainen perhepoika”, ilmoittaa herra Kaarlo Kangasniemi.”Jaaha, salat tulevat pikkuhiljaa julki”, riemastuu rouva Kaarina Kangasniemi.Tänään klo 20 julkistetaan, kuka on Suomen paras urheilija kehityksen vuonna 1969. Ennen tätä kellonlyömää on Kangasniemi yksi tuhansista urheilijoista teoriassa.Hän on kuitenkin ehdottomasti vahvin ehdokas vuoden urheilijaksi, jälleen. Kahdeksan maailmanennätystä, MM- ja EM-titteli painavat vaa’assa paljon. Kangasniemi uusinee tittelinsä ”vuoden paras suomalaisurheilija”. – –Suomen urheilun suurin vika on Kangasniemen mielestä helposti paikallistettavissa:”Täällä on liian paljon liian pehmeitä jätkiä. Puhutaan ettei Suomessa voi harjoitella. Miksei voi? Keniassa miehet asuvat savimajoissa eivätkä saa penninkään avustuksia. Silti kenialaiset juoksevat kultamitaleita.””Urheilua ajatellen elintaso on noussut liikaa. Enää eivät ihmiset viitsi rehkiä tarpeeksi.”armeijan väitettyä Son Myn verilöylyä tutkimaan asetettu kenraaliluutnantti William Peersin johtama ryhmä saapui sunnuntaina Saigoniin ja ilmoitti aikovansa tutustua myös paikan päällä Son Myssa tapahtumiin.Kenraali Peers sanoi saapuneensa Saigoniin laajentaakseen tutkimuksia voidakseen tarkemmin päättää, tapahtuiko Son Myssa verilöyly vai ei.on jo merkkejä pian alkavasta hongkongilaisepidemiasta, kertoi kaupunginlääkäri Pentti Hautera.Ennen joulua oli influenssaa kaupungissa hajatapauksina, mutta pyhien aikana tauti on lisääntynyt. Varsinkin Ruotsista saapuneet joulunviettäjät ovat tuoneet sitä tullessaan.”Influenssapotilaiden lukumäärästä ei osata sanoa mitään varmaa, ennen kuin lääkärit antavat raporttinsa tämän viikon, alussa. Myös tavallista flunssaa on Turussa paljon liikkeellä”, kertoi Hautera.voimakkaan maanalaisen ydinräjäytyksen rekisteröi Sodankylän seismologinen observatorio sunnuntaiaamuna klo 5.52. Observatoriosta saadun tiedon mukaan kysymyksessä on koe, joka on tehty Euroopan ulkopuolella.Ruotsalaisen uutistoimiston TT:n mukaan vastaava räjäytys on rekisteröity Ruotsissa klo 4.53 Ruotsin aikaa.Professori Markus Båth Upsalan seismologisesta laitoksesta kertoo, että räjäytys on tapahtunut Semipalatinskin alueella Siperiassa.Upsalan seismologisen laitoksen rekisteröimä räjäytys oli suuruudeltaan 6,5 yksikköä. Ydinkoe kuuluu tämän mukaan kahdeksaan voimakkaimpaan räjäytykseen alueella.Nelisen viikkoa sitten Semipalatinskin alueella tehtiin koe, jonka voimakkuus oli 6,9 Richterin yksikköä.seurakunnan nuorilla on mahdollisuus käydä kokonaan vanhasta kaavasta poikkeavaa rippikoulua.Uudessa rippikoulussa oppilaat kokoontuvat joka toinen viikko neljän, viiden hengen ryhmissä pohtimaan teoreettisluontoisia ja ympäröivää maailmaa koskevia kysymyksiä. Väliviikkoina järjestettävissä tilaisuuksissa keskustellaan pienryhmissä esilletulleista asioista.Kokeilurippikoululaisten ohjelmaan kuuluu lisäksi tutustuminen teollisuuslaitoksiin, hoitolaitoksiin sekä seurakunnan toimintaan.