Historia

Tilauslennolla lähti 132 Helsingistä Australiaan

HS 30.12.1969

Australialaisen

Pravda tarjoaa todistusta Suomelle

Moskova (STT)

Neuvostoliiton

Yhteiskunnallinen vakaumus kelpasi

Ensimmäisen

Kangasniemi taas vuoden paras urheilija

Porilainen

Verenimijäsusi päivät piilossa itärajan takana

Kuusamon

Evankelista järjesti nuorille rockjuhlan

Evankelista

Delfiinit pyysivät ihmisen apua

On

yhtiön lentokone lähti maanantaina ensimmäistä kertaa – Helsingin olympialaisten aikaa lukuun ottamatta – lennolle Pohjois-Euroopasta Australiaan.Boeing 707 -tyyppisen koneen mukana lähti 132 suomalaista siirtolaista ”maahan, jossa on kenguruita ja pussikarhuja” (8-vuotias Eino).– –”Sen me ainakin tiedämme, että siellä on sellaisia elukoita kuin kenguruita ja pussikarhuja ja preeriakoiria. Ja englantia siellä puhutaan”, sanoi 8-vuotias Eino siskojen, 6-vuotiaan Mirjan ja 3-vuotiaan Ellan vahvistaessa tiedot oikeiksi.Vilkkaiden lasten äiti, rouva Halme, kertoi perheen isän asuneen Melbournessa jo pari kuukautta.Työ ja asunto ovat jo odottamassa.”Viimeksi asuimme Seinäjoella. Mieheni kävi teknillisen koulun ja sai kyllä työtä, muttei oikein palkkaa. Mieheni puhuu englantiakin hyvin, mutta itse olen melkein nolla – ehkä leivän osaan ostaa.”kommunistipuolueen äänenkannattaja Pravda vihjasi maanantaina, että Suomi voi saada hyväksyttävän todistuksen politiikkansa hoidosta kuluneena vuonna.Lehti tähdensi kuitenkin, että kolmen kuukauden kuluttua pidettävät eduskuntavaalit ovat vielä ratkaiseva koe.Pravdan Helsingin kirjeenvaihtaja Juli Jahontov esitteli katsantokantojaan joulunviettoa ja uudenvuoden näköaloja käsittelevässä kirjoituksessaan, jonka otsikkona oli ”Joulutonttu Suomen maaperällä.”Kuvailtuaan joulunviettoa, joululahjojen ostoa ja joulupöytien runsaita antimia Jahontov siirtyi käsittelemään pääkaupungin kodittomien ongelmaa.Hän sanoi keskustelleensa näiden piirien edustajien kanssa ja saaneensa tietää, että monet heistä ”haluaisivat ja voisivat tehdä työtä”.”Mutta missä? Kapitalistisen Suomen oloissa on työttömyys onnettomuus, joka voi langeta myös täysissä voimissa olevien ja täysin terveiden ihmisten osaksi. Sellaisten osaksi, joiden kädet ja taito voisivat olla hyödyksi maalle”, kirjoittaa Jahontov.kerran Suomessa on aseellisesta palvelusta kieltäytymisen perusteiksi kelpuutettu yhteiskunnallinen vakaumus.Uusi tutkijalautakunta on hyväksynyt toimittaja Kimmo Kevätsalon ja tri Ilkka Taipaleen suorittamaan aseetonta palvelua todeten, että heidän yhteiskunnalliset vakaumuksensa ovat 1. huhtikuuta voimaan tulleen aseellista palvelua koskevan uuden lain mukaiset.Tutkijalautakunnan päätös on ennakkotapaus ja se saattaa koskea ainakin seitsemää aseistakieltäytyjää, jotka ovat niin ikään ilmoittaneet kieltäytymisen syyksi yhteiskunnallisen vakaumuksen.kultamitali- ja maailmanennätyspainonnostaja Kaarlo Kangasniemi valittiin jo toisen kerran peräkkäin vuoden parhaaksi suomalaiseksi urheilijaksi.23. kerran suoritettuun äänestykseen osallistui 120 henkeä, joista 110 asetti Kangasniemen ensimmäiseksi.Kangasniemen saama pistemäärä oli 1190.Kymmenen kärjessä:1) Kaarlo Kangasniemi, painonnosto 11902) Jorma Kinnunen, yleisurheilu 10413) Pauli Nevala, yleisurheilu 8304) Eero Tapio, paini 7825) Reijo Vähälä, yleisurheilu 5926) Kauko Kangasniemi, painonnosto 4277) Topi Mattila, mäenlasku 3908) Risto Björlin, paini 2469) Leo Kinnunen, autourheilu 21910) Juhani Mursu, painonnosto 199.verenimijäsusi petkuttaa pyytäjiään.”Käy ryökäle yöllä tappamassa poroja, imaisee veren muutamasta ja häipyy päiväksi rajan taakse”.Näin tulkitsee suden retkiä poromies Sauli Kilpivaara.Suden tappamia poroja on löydetty yli kolmekymmentä. Poromies Kilpivaara uskoo todellisen luvun kuitenkin olevan huomattavasti suurempi.Kymmenmiehinen pyyntiryhmä on yrittänyt eristää petoa Suomen puolelle, mutta toistaiseksi tuloksetta.Kuusamolaisten tarkoitus on järjestää verenimijän hävittämiseksi suurpyynti.Billy Graham on tyytyväinen ensimmäiseen rockmusiikki-juhlaansa.”Pelkäsin, että minut huudetaan alas, mutta minut otettiin hiljaisesti vastaan” sanoi Billy Graham, joka suunnittelee jo toista samanlaista konserttia.Graham on järjestänyt rock-juhlan Miamin lähelle ja kuulijoina oli avajaisissa 2500 nuorta.Evankelista esiintyi yllään kullanvärinen takki ja keltainen paita.Hän kertoi konsertin jälkeen toisinaan käyttävänsä myös mustia viiksiä ja irtopartaa – valepukuna käydessään tutustumassa nuoriin heidän juhlillaan.”Tämä on erittäin nuorten sukupolvea. Monet heistä ovat syvästi uskonnollisia. Sen huomaa kyllä heidän musiikistaan, kun tarkkaan kuuntelee”, sanoi Billy Graham.sattunut tapauksia, jolloin delfiinit ovat pelastaneet hukkuvia uimareita tai haaksirikkoutuneita merimiehiä.Hiljattain merimiehet puolestaan auttoivat delfiinejä.Zhdanovista Kertshiin matkalla ollut merihinaaja ”Kalgujev” joutui ahtojäävyöhykkeeseen ja odottamaan jäänsärkijää.Äkkiä aluksen viereen muodostuneeseen railoon ilmestyi verissään oleva delfiini, joka koko olemuksellaan pyysi ihmisiltä apua.Aluksen miehistö nosti delfiinin kannelle ja sijoitti sen pressukankaasta tehtyyn altaaseen, jonne johdettiin jatkuvasti raikasta merivettä.Vähän ajan kuluttua aluksen viereen ilmestyi toinen täysin voimaton delfiini.Eläin ui itse jäälle laskeutuneen merimiehen luo ja antoi ottaa itsensä syliin. Delfiinit olivat yli kolme tuntia ”Kalgujevin” kannella.Niiden vammat hoidettiin, ja kun alus pääsi avoveteen, merimiehet erosivat vieraistaan.Delfiinit näyttäytyivät muutaman kerran veden pinnalla kuin hyvästellen ihmisiä ja katosivat sitten meren aavoille. (APN)