Historia

”Hintatemppu” ärsytti ravintola-asiakkaita

HS 2.1.1970

”Kieroksi

Kuulennot vuosikymmenen huippu-uutinen

New York (UPI)

Yhdysvaltain

Saastuminen on jo hädän aihe

Presidentti

Syntyvyys lisäsi helsinkiläisiä

Helsingin

Keravalaiset iloitsivat grillihärän ympärillä

Toistatuhatta

Kauniaisten kauppala juhli puolen vuosisadan taivaltaan

Uudenvuodenaattona

Jokaiselle herkkuhetkensä

Makkara

tempuksi” luonnehtivat eräät helsinkiläiset uudenvuodenpäivän ravintolavieraat samanaikaista grogin typistämistä ja alkoholin hinnan korotusta.Useat asiakkaista olivat kuitenkin vielä ”dagen efter” -tunnelmissa eivätkä havainneet sen paremmin hinnassa kuin annoksen koossakaan muutoksia.Tarjoilijat vaikuttivat tyytymättömiltä. ”Mehujen” hinnan noustua ihmiset tilaavat juomansa kuivana tai jääveden kanssa, eikä palvelurahaa kerry entisellä tavalla.Tyytymättömimpiä ovat ”baarimikot”, joilla ei ole ollut kiinteätä palkkaa. Nyt baareissa ei tiskin ääressä istuvalta saa enää ottaa palvelurahaa. Jos ei heidän kiinteä palkkansa nouse, menettävät he saavutetun edun.Ravintola Klaus Kurjen alkoholikassassa istuva Marja Kyllästinen sanoi tottuneensa ”sujuvasti” uusiin mittoihin. Uusi grogi ei lasissa näytä kovinkaan paljon pienemmältä.sanomalehtien toimittajat valitsivat Apollo-alusten miehitetyt kuulennot sekä vuoden 1969 että kuluneen vuosikymmenen huippu-uutiseksi.Viime vuoden toiseksi tärkeimmäksi uutistapahtumaksi äänestettiin Vietnamin sota ja vuosikymmenen toiseksi tärkein uutinen oli presidentti John Kennedyn salamurha 1963.Urho Kekkosen mielestä meillä on täysi syy hätään, jota erityisesti nuoriso tuntee ympäristön saastumisesta ja elollisen luonnon köyhtymisestä.Presidentti kiinnitti uudenvuodenpuheessaan vakavaa huomiota luonnonsuojeluun vuonna 1970, jota Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa vietetään erityisenä luonnonsuojeluvuotena.kaupungin väkiluku kasvoi vuonna 1969 yhteensä 2872 hengellä. Eniten on väkilukua lisännyt syntyvyys.Kaupungin muuttovoitto vuonna 1969 oli vain 200 henkeä, ilmenee Helsingin kaupungin tilastotoimiston ennakkotiedoista. Niiden mukaan on Helsingissä vuodenvaihteessa yhteensä 528 500 asukasta.Asukkaista on naisia 293 050 ja miehiä 235 450. Kuluneen vuoden aikana ovat sekä syntyvyys että muuttovoitto Helsingissä pienentyneet.Vuoden aikana muutti Helsinkiin yhteensä 23 500 uutta asukasta. Samaan aikaan kuitenkin 23 300 lähti pois Helsingistä, ja muuttovoitto jäi kahteensataan asukkaaseen.Kaupungissa syntyi vuonna 1969 kaikkiaan 7865 lasta. Samaan aikaan kuoli 5220 helsinkiläistä.Syntyneiden määrä on jatkuvasti laskenut ja vuoden 1969 syntyneiden luku on noin 800 edellisvuotta pienempi.kiloa torilla grillattua härkää ja viitisensataa litraa kahvia joivat kaupunkilaisiksi tulleet keravalaiset uudenvuoden yönä.Vanhojen keravalaisten mielestä ei koskaan aikaisemmin paikkakunnalla ole ollut niin paljon kansaa liikkeellä. Tuhansien ihmisten kahvit ja härkäannokset maksoi Keravan kaupunki ja paikallinen liikemiesyhdistys.Kaupunkijuhlallisuudet olivat kansan juhlaa. Juhlavastaanottoa kutsuvieraille ei ollut, vaan torille ja kaduille kokoontuneet ihmiset ihailivat vuoden vaihtuessa kaupungin kustantamia raketteja ja heittelivät kaduille ilmaisia kahvimukeja tuhansittain.Maan 50. kaupungin asukkaat ihmettelivät, palaako uusi kaupunki, kun kahdeksan ambulanssia ja paloautoa sireenit soiden ajeli pitkin Uudenmaan neljännen sisämaankaupungin katuja.järjestettyyn loistavaan ilotulitukseen huipentuivat Kauniaisten kauppalan 50-vuotisjuhlat, joita vietettiin vuosikymmenen vaihtuessa monin tavoin.Keskiviikkoaamuna käytiin kunnianosoituksella haudoilla, minkä jälkeen olivat vuorossa jumalanpalvelus ja kauppalanvaltuuston juhlakokous. Illalla paistettiin vartaassa härkää ja nuotiossa makkaraa.Kauniainen on kehittymässä Suur-Helsingin pieneksi mutta ihmistä hyvin palvelevaksi tytärkaupungiksi, totesi kauppalanjohtaja pääjuhlassa.Kauppalanvaltuuston puheenjohtaja korosti sitä, että Kauniaisten halu säilyttää asemansa itsenäisenä kuntana ei merkitse pyrkimystä eristäytymiseen.ja jauheliharuoka maistuvat miltei poikkeuksetta perheen pienille ja isommillekin jäsenille. Isommat sen lisäksi herkuttelevat mielellään suolapalalla, joksi sopii mainiosti silli.Jotta viikonloppu sujuisi kaikkien herkuttelusuun mukaisesti ja silti kohtuullisin hinnoin, jaetaan nämä lempiruoat eri päiville ja isojen ruokamiesten annokset illan myöhäisempiin hetkiin.Punainen nakkipannu voi olla muustakin kuin nakkimakkaroista valmistettua, esim. lenkkimakkarasuikaleet tai talousnakit sopivat yhtä hyvin.Tähteeksi jääneestä leikkelemakkarapalasta voi myös leikata suurin piirtein nakkien kokoisia suikaleita.HS