Historia

Kaksi uutta lauttaa tulee Ruotsin linjalle

HS 3.1.1970

Suomen

Hakunilan väestörakenne tulee tasa­painottomaksi

Korkean tason ulkoilualue Nuuksioon

Helsingin

Kaupan kassat pankintietokoneen yhteyteen

Shekittömän

Tallettajan suoja kasvaa

Uusien

ja Ruotsin väliseen matkustajaliikenteeseen ovat yhteispurjehduksessa toimivat suomalaiset ja ruotsalainen varustamo tilanneet kaksi matkustaja-autolauttaa Ranskasta. Alukset valmistuvat vuosina 1971 ja 1972. – – Alusten tilauksessa tärkeätä tilaajien kannalta oli alusten valmistusaika. Kysymykseen tulevilla suomalaisilla telakoilla on siinä määrin tehtäviä lähivuosiksi, etteivät ne olisi pystyneet tarjoamaan samanlaisia luovutusehtoja, kerrottiin yhteispurjehdusvarustamoista.Uusilla matkustaja-autolautoilla on tarkoitus myös uusia Helsingin–Tukholman linjan aikataulu. Rakennettavien laivojen kulkunopeus on siksi hyvä, että lähtö Helsingistä Tukholmaan voidaan siirtää esimerkiksi klo 18:aan ja kuitenkin perillä ollaan hyvissä ajoin seuraavana aamuna. – –Reittiä liikennöivät yhteisliikennevarustamot Bore, SHO, Svea ja Silja tilasivat perjantaina Ranskasta kaksi uutta matkustaja-autolauttaa. Kumpaankin laivaan mahtuu 1000 matkustajaa ja niiden kulkunopeus on 21 solmua. Alukset rakennetaan Dubigeon Normandien telakalla Nantesissa. Tilaus tehtiin Silja-varustamon nimissä.Hakunilan väestörakennetta on tasapainotettava. Tämä tiedetään jo nyt, vaikka ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle vasta ensi maaliskuussa. Keskus-Sato Oy:n toimeksiannosta laadittujen selvitysten mukaan alueelle muuttaa 1970-luvulla keskimäärää enemmän ammattitaitoista työväestöä ja lapsiperheitä. Mahdollisuuksia tasapainottaa tätä kehitystä tarkasteltiin Hakunila-seminaarissa sosiaalisuunnitteluun liittyvien selvitysten perusteella.Raporttien mukaan olisi uusia alueita rakennettaessa yleensä pyrittävä välttämään yhden sosiaaliryhmän alueita. Vuokra- Ja omistusasuntojen tuotantoa on siksi toteutettava tasapuolisesti. Lisäksi olisi pyrittävä siihen, että jokaiseen kortteliin tulee kaikkia hallintatyyppejä. – –Hakunilan vuokra- ja osuuskunta sekä omistusasuntojen välistä suhdetta varten tarvitaan selvityksen mukaan kokonaissuunnitelma.Omistus- vuokra- ja osuuskunta-asuntoja sijoitettaessa olisi pyrittävä siihen, että kuhunkin kortteliin riittäisi kalkkia eri hallintatyyppejä. Yhdessä korttelissa voisi painopiste olla osakehuoneistoissa, toisella vuokra-, ja osuuskunta-asunnoissa.seudulle on valmistumassa virkistysaluesuunnitelma, joka jakautuu maantieteellisesti kolmeen osaan. Pääpaino keskitetään Nuuksion järviylänköön, jolla on edellytyksiä eurooppalaisen tason ulkoilualueeksi.Tulevaisuudessa voidaan Nuuksiossa harrastaa golfia, ampumaurheilua, vesihiihtoa, koiraurheilua, sukellusta, hiihtoa, moottorikelkkailua.Nuuksion järviylängön pinta-ala on noin 100 neliökilometriä. Sinne, päästään Turun suunnan moottoritietä tai Porintietä.Muita tärkeitä Helsingin seutukaava-alueen kehityskysymyksiä on veneily ja varsinaisen kaupunkiseudun virkistysalueet.aikakauden alkamista Suomessa 1970-luvulla ennustaa Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin pääjohtaja Onni Särökari. Hän uskoo, että alkavan vuosikymmenen aikana ensimmäiset kauppaliikkeet voidaan kytkeä kassakoneitten välityksellä suoraan yhteyteen pankkien tietokoneisiin.Kaupan kassakoneen ollessa kytkettynä pankin tietokoneisiin ostaja voi maksaa asiakaskortilla. Hänen pankkitililtään siirtyy ostoksia vastaava summa välittömästi kauppaliikkeen tilille. ”Tällaiset maksujärjestelmät ovat jo nyt käytössä Yhdysvalloissa”, Särökari sanoo.pankkilakien tuleminen voimaan tämän vuoden alussa on entisestään pienentänyt tallettajien riskiä. Pankkien on perustettava ryhmittäin yhteinen vakuusrahasto, joka huolehtii tallettajain saamisista konkurssitapauksessakin.Lait ja julkisen valvonnantehostuminen parantavat pankkien asiakkaiden asemaa sekä antavat toiminnallisesti ja verotuksellisesti tasaveroiset kilpailuasemat eri luottolaitosryhmille.Tähän asti pankkitoimintaa säätelevät lait ovat olleet kovin epäyhtenäisiä, eikä yhtenäistä julkista valvontaa ole ollut. Onpa osa pankkitoiminnasta tapahtunut sitä koskevan lainsäädännön ulkopuolella. Osuuskassoista onkin vasta nyt tullut laitoksia, jotka voivat vaihtaa nimensä loppuosan pankki sanaan.Osuuspankkilaki ja säästöpankkilaki merkitsevät suurempia muutoksia aikaisempaan tilanteeseen kuin liikepankkilaki, mutta käytännössä on tärkeintä pankkitoiminnan lisätyn palvelujoustavuuden salliminen eri pankkiryhmissä.HS