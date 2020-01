Historia

Lauttasaaren uusi silta juuttui pystyyn

HS 6.1.1970

MM-jääkiekkoilu lakastuu toisen luokan turnaukseksi

Ottawa (AP)

Kuusivuotiaat esikouluun mahdollisesti jo v. 1975

Kennedy todisti Kopechne-jutussa

Edgartown, Massachusets (Reuter)

Voileipäpöytä saattaa olla vaarallinen tautien levittäjä

Ruotsin

kahden tunnin liikennekatkoa aiheutti maanantaina Lauttasaaren uuden sillan ylös juuttunut läppä. Syynä oli häiriö kytkinmekanismissa.Sillan kohotessa sallittuun äärimmäisasentoon ei 900 tonnin laattaa liikuttava koneisto pysähtynyt. Silta jatkoi liikettään ja ylitti roimasti 73° kulman. Lopullinen asento oli noin 80°.Siltaa nostaa kuuden metrin läpimittainen ja 36 tonnin painoinen hammaspyörä, jossa hampaita ei ole koko kehällä. Muussa tapauksessa olisi läppä voinut kääntyä nurinniskoin.Hätätilanteessa ei liikkeelle laskettua läppää voida pysäyttää. Tätä voidaan tosin yrittää, mutta tällöin tuhansien kilojen painoiset hammaspyörät murtuvat.– –Yksinään työskentelevän siltavahdin on hämärissä ja räntäsateessa vaikea nähdä onko läppä todella tyhjä jalankulkijoista.Vanhalla Lauttasaaren sillalla sattui tilanteita, jolloin uhkarohkeat jalankulkijat viime tingassa hyppäsivät nousevalle läpälle.Tätä ei kannata yrittää Lauttasaaren uudella sillalla, jonka nopeasti kohoava 40,5 metrin pituinen liukurata päättyy 15 metrin pudotukseen konehuoneen pohjalle.kannatus oli ensimmäinen reaktio Kanadassa, kun maa sunnuntaina ilmoitti vetäytyvänsä pois jääkiekkoilun MM-kisoista ammattilaiskysymyksestä syntyneen kiistan takia.Kanada ei lähetä joukkuettaan Ruotsiin, jossa maailmanmestaruudesta pelataan maaliskuussa.Ilmoitus poisjäämisestä tuli sunnuntaina Genevestä, jossa Kanadan jääkiekkoliiton edustajat tekivät kantansa selväksi sen jälkeen kun ammattilaispelaajien käyttäminen MM-kisoissa kiellettiin.Tämän vuoden kisaisännäksi tuli Tukholma Winnipegin ja Montrealin sijasta.Terveysministeri John Munro puolusti maansa päätöstä ja ennusti maailmanmestaruuskisojen ”lakastuvan toisen luokan turnaukseksi”. USA on Kanadan tilalla A-ryhmässä.kouluikäisten lasten päivähoitopaikkojen tarve on kypsyttänyt mieliä esikouluopetukselle eli oppivelvollisuusiän alentamiselle. Sen toteuttamisesta on jätetty muistio opetusministeriölle.Lopullisena tarkoituksena on liittää kuusivuotiaiden esikoulu peruskouluun.Jos valtiontalouden tilaa ei tarvitsisi ottaa huomioon, kaikki kuusivuotiaat olisivat esikoulussa mahdollisesti jo vuonna 1975.Edward Kennedy ilmoitti maanantaina Edgartownin pikkukaupungissa Massachusetsin osavaltiossa alkaneessa oikeustutkimuksessa, että hän toivoo Mary Jo Kopechnen kuolemaan johtaneen traagisen onnettomuuden selviävän alkaneissa tutkimuksissa.Senaattori Kennedy esiintyi itse todistajana heti maanantaina alkaneessa suljettujen ovien takana pidetyn oikeustutkimuksen alussa.Hän lensi paikalle vaimonsa Joanin kanssa yksityiskoneella. Lentokentällä hän vastasi lehtimiesten kysymyksiin ja kertoi vastaavansa tuomarin kysymyksiin mielellään.”Toivon, että tämä juttu saadaan selväksi ja että voin sen jälkeen täysin omistautua työlleni Yhdysvaltain senaatissa”, Edward Kennedy totesi. – –Kennedyn poliittisen tulevaisuuden arvellaan riippuvan täysin nyt aloitetun tutkimuksen tuloksista. Hänen suosionsa on laskenut melkoisesti Mary Jon traagisen kuoleman jälkeen, mutta yleisesti otaksutaan, että tutkimus saattaa palauttaa hänen suosionsa jopa ennalleen. – –Kennedyä syytettiin vain siitä, että hän oli viivytellyt liikaa onnettomuuden ilmoittamisen suhteen. Kennedy tunnusti syyllisyytensä mainittuun rikkeeseen ja sai siitä vuoden ehdonalaisen tuomion.Samana iltana Kennedy selvitti Massachusetsin asukkaille televisiossa onnettomuuden olosuhteita. Hän sanoi, että syvä järkytys oli syynä hänen anteeksiantamattomaan käytökseensä.terveysviranomaiset ovat kiinnittäneet julkista huomiota herkullisuudestaan tunnettuun ruotsalaiseen voileipäpöytään. Samat huomiot koskevat myös suomalaista voileipäpöytää, erityisesti tällaisena influenssakautena.Naapurimaamme viranomaiset toteavat, että leikkeleistä notkuva voileipäpöytä voi olla varsin vaarallinen kulkutautien levittäjä, koska kaikki käyttävät samoja haarukoita, veitsiä ja kauhoja ruokalajeja valikoidessaan.Lisäksi monet yskivät, aivastavat ja köhivät avoimen voileipäpöydän lähistöllä, jopa suoraan pöytää kohti.Runsauttaan pullistelevan voileipäpöydän herkuista voi joskus saada lautaselleen myös hiuksia ja muita lisukkeita, joita tarjoiluastioille sattuu tipahtamaan innokkaitten syöjien kurkotellessa yli pöydän.HS