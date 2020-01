Historia

Lähetysnäyttely pyrkii antamaan ärsykkeitä

HS 8.1.1970

Lähetysvuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koskelan parakkien tilalle kerrostaloja

Koskelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähkön käyttö kasvoi 24 prosenttia Etelä-Savossa

Etelä-Savossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vikinglinjan liikenne nousi ennätyslukuihin

Liikennevuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain kaksi viikkoa ja sitten se alkaa

Helsingin Sanomain

Hongkongilainen tulikin Kuusta!

Venezuelan

1970 vietto aloitettiin Turussa loppiaisena. Samalla avattiin ”Lähetys ja ympäristö” -näyttely, jossa modernein keinoin esitellään lähetystyötä.Tänä juhlavuonna on kulunut 100 vuotta ensimmäisten suomalaisten lähetystyön tekijöiden saapumisesta Lounais-Afrikkaan Ambomaalle ja 70 vuotta työn aloittamisesta Japanissa.Näyttelyssä esitellään pelkistettyinä välähdyksinä työympäristöä Japanissa ja Afrikassa. Varsinaisen lähetystyön osuus jää vähäisemmäksi.Lähetysvuoden tiedotussihteeri, toimittaja Ella Väänänen kertoi, että näyttelyn pääasiallinen tarkoitus on toimia ärsykkeenä ja saada vierailijat ajattelemaan asiaa. Varsinaisen informaation jakaminen on jätetty vähemmälle.parakkikylä Helsingissä Oulunkyläntien ja Koskelantien välillä puretaan ja tilalle nousee uusia taloja alaltaan 60.000 m². Ohjelma toteutetaan kolmessa vuodessa ja rakentaminen alkaa suunnitelman mukaan ensi vuonna. Alueelle on laadittu kaksi kaavoitusehdotusta.Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli asiaa keskiviikkona ja päätti suositella kaupunginhallitukselle vaihtoehtoa, jonka lähtökohtana on alueen laaksomaisuus ja sen suomat mahdollisuudet.Toisen vaihtoehdon lähtökohtana on luoda maankäytöltään tehokas asemakaava ja säilyttää mahdollisimman suuri vapaus itse rakennusten suunnittelussa. Tämä siksi, että suuri osa rakentamisesta tapahtuu pieninä yksikköinä eri rakentajien toimesta.sähkönhankinta vuonna 1969 on 130 miljoonaa kWh eli 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.Tämä merkitsee käytön kaksinkertaistumista vajaassa neljässä vuodessa, ilmenee toimitusjohtaja Matti Pylkkäsen selostuksesta Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostolle Mikkelissä.Yhtiön noin 25.000:sta asiakkaasta yli 800:lla on käytössä sähkölämmitys, jonka kysyntä on edelleenkin vilkasta.Jakeluverkostoa on kehitetty rakentamalla 215 uutta jakelumuuntamoa, joiden kokonaismäärä vuoden päättyessä ylittää 1960. Jakeluverkoston kokonaisinvestoinnit ylittävät neljä miljoonaa markkaa.1969 oli ennätyksellinen Vikinglinja Oy:lle. Lisäys matkustajamäärissä kaikilla reiteillä on vuoteen 1968 verrattuna 27,4 prosenttia.Henkilöautojen lisäys samana aikana oli 19,7 prosenttia. Myös linja-autojen ja kiitolinjojen kohdalla ovat kuljetusluvut nousseet.Vikinglinja kuljetti vuonna 1969 yhteensä 752.772 matkustajaa pikalinjalla Naantali-Maarianhamina–Kapellskär.Vuonna -69 matkustajamäärät jakautuivat eri kuukausien aikana tasaisemmin kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin voidaan sääntönä pitää, että noin 60 prosenttia liikenteestä keskittyy kolmeen kesäkuukauteen.Korttelikiekkoturnaus innostaa vuosi vuodelta useampia joukkueita peliin mukaan. Järjestyksessä kolmanteen turnaukseen on ilmoittautunut ennätysmäärä, 29 joukkuetta. Viime vuonna turnauksen voitosta taisteli 24 joukkuetta.Ottelujärjestyksen arvonta suoritettiin keskiviikkona Jäähallissa. Kolmea joukkuetta suosi arpaonni. Rekola, Pukinmäki ja Matinkylä saivat ensimmäiseksi lepovuoron. Muut aloittavat täydellä vauhdilla ratkomaan jatkopaikoista.Ensimmäinen ja toinen kierros on pelattava tammikuun 24. päivään mennessä. Loppuottelut ovat vuorossa helmikuussa. Tänä vuonna myös kolmannesta tilasta pelataan edellisvuosista poiketen.Yaracuyn osavaltion tytöt vaativat koko maata käsittävää suutelulakkoa, jotta maassa vallitseva influenssaepidemia saataisiin hillityksi. Päätös ei ole kuitenkaan miellyttänyt kaikkia. Eräät tytöt sairastuvat mieluummin flunssaan kuin lakkaavat suutelemasta: he pelkäävät menettävänsä poikaystävänsä lakkorikkureille.Turkin maalaisväestön keskuudessa hongkongilainen taas on aiheuttanut uudentyyppistä ”kuuhulluutta”. Talonpojat väittävät, ettei tauti itse asiassa olekaan hongkongilainen, vaan kotoisin kuusta: astronautit toivat heidän mielestään taudin aiheuttajan tullessaan ja tartunta levisi karanteenista huolimatta.”Milloinkaan en ole kokenut mitään tällaista tautia”, sanoi muuan vanha nainen Kayserissa.”Mistä ihmeestä se nyt olisi muualta voinut tulla kuin kuusta.”Turkin terveysministeriö arvelee, että maassa on noin neljä miljoonaa influenssapotilasta. (AP)HS