Historia

Lennonit Tanskassa

HS 9.1.1970

John Lennon

Kamppi tornitaloille ja ihmisille

Helsingin

Tikkurilan kehitys alkaa Asematieltä

Noin

Perämeri jäässä kauttaaltaan

Perämeri

Puhdistukset vauhtiin taas Prahassa

Wien (New York Times)

Tshekkoslovakian

Rayn vetoomus hylättiin

Knoxville, Tennessee (UPI)

Tennesseen

ei ole aikeissa ostaa maata Tanskasta. Beatles-yhtye ei ole hajaantumassa. Lennonit eivat aio kidnapata Kyokoa, Yoko Onon viisivuotiasta tytärtä hänen ensimmäisestä avioliitostaan.Kaikki tämä selvitettiin Lennonien Tanskassa järjestämässä haastattelussa. Lisäksi selvisi, että John Lennon on kaikessa rauhan asialla: ”Tärkeintä on että kirjoitatte juttuunne ainakin kerran sanan rauha”, Lennon sanoi.Hän kertoi täyttävänsä kaikki tulonsa rauhan hyväksi – ei kuitenkaan suorina rahalähetyksinä esimerkiksi Biafraan.Lennon muuten lisäsikin, ettei hän sen paremmin kuin kukaan neljästä beatlesta ole miljonääri. Siitä johtuu, että yhtye ennen pitkää taas levyttääkin. ”Emme riko yhtyettä, mutta rikomme sen imagen”, sanoi Lennon.Lennonit ovat olleet originellilla vierailulla Tanskassa Yokon entisen miehen Anthony Coxin ja tämän nykyisen vaimon luona.Kamppi näyttää vuonna 2000 jo aivan erilaiselta kuin miltä se näyttää tänään.Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on kehitellyt akateemikko Alvar Aallon vuosia sitten valmistunutta keskustasuunnitelmaa ja poikennut omassa ehdotuksessaan monelta osin varsin seikkaperäisesti Aallon ehdotuksesta.Kampin ulkonäköä nykyisestään tulee muuttamaan mm. työpaikkojen lukuisuus: tänään Kampissa on noin 4.500 työpaikkaa, muutaman kymmenen vuoden kuluttua jo noin 15000.Tulevaisuuden Kamppia edustavat korkeat virasto- ja liiketalot, jalankulkuväylät ja istutukset.1000 hehtaaria käsittävä Tikkurilan asemakaava tulee nyt uudelleen kuntalaisten tarkasteltavaksi.Kaava on maamme uusista kaupunkimaisista kaavoista alueeltaan kaikkein suurin. Sen toteuttaminen alkaa lähivuosina kunnantalon tuntumasta Asematieltä. – –”Tikkurila jää kunnan tai tulevan Vantaan kaupungin hallinnolliseksi keskukseksi,” sanoi Helsingin maalaiskunnan kaavoitusarkkitehti Kaj Nyman: Se toimii myös kaupallisena keskuksena ehkä 1980-luvulle asti, jolloin Koivukylä on pitkälle toteutunut.”Ensimmäisenä vaiheena rakennetaan keskusta-alueella kunnantalon ja hiljattain valmistuneen kauppatalon välinen osuus Asematien molemmin puolin.Toisessa vaiheessa rakennetaan liiketaloja nykyisen akkutehtaan paikalle. Ensimmäinen vaihe toteutuu melko pian, mutta liiketalojen valmistuminen jäänee 1980-luvun alkuun”, arvioi Nyman.”Kaava-alueelle tulevista julkisista rakennuksista on valtion virastotalo rakenteilla ja se valmistuu kesällä. Terveydenhoitokeskus sijoittuu mukaan nykyisten suunnitelmien Asematien ja Kielotien risteykseen seurakuntatalon naapuriksi.on kauttaaltaan jään peitossa. Meren pohjoisosassa Nahkiaisen leveyspiirille saakka on paksuja yhteenjäätyneitä lauttoja, jotka voidaan kiertää kulkemalla läheltä Merikalloja.Nahkiaisesta etelään samoin kuin lähellä Hailuotoa jään paksuus on noin 18 senttimetriä. Keskisellä Perämerellä uuden jään paksuus vaihtelee 8–10 senttimetriä.kommunistipuolue on pannut vireille rankaisutoimet kolmea Alexander Dubcekin kauden huomattavaa vapaamielistä poliitikkoa vastaan.Tunnettu kirjailija Pavel Kohout ei ole saanut lupaa lähteä maasta esitelmämatkalle. Maan elokuva- ja televisiotaiteilijoiden liiton toiminta on käytännöllisesti katsoen kielletty.Nämä tapahtumat osoittavat nykyisen poliittisen johdon takana olevan äärivanhoillisen ryhmän ja vapaamielisten älymystön edustajien välisen taistelun jatkuvan.Ennen kaikkea vanhoillisen siiven tiedetään haluavan nostaa rikossyytteitä eräitä vapaamielisimpiä henkilöitä vastaan.Puoluejohtaja Gustav Husak on kuitenkin vakuuttanut, ettei poliittisia oikeudenkäyntejä järjestetä. – –Kohout ilmoitti tiistaina sveitsiläiselle kirjailijaseuralle, ettei hän ole saanut maastapoistumislupaa eikä voi luennoida seuran tilaisuudessa.Päivää aikaisemmin oli slovakialainen puoluelehti Pravda syyttänyt Kohoutia ”Israelin aggression puolestapuhujaksi”. Eräät lehdet Tshekkoslovakiassa ovat syyttäneet eräitä vuoden 1968 demokratisoimisliikkeen edustajia ”sionismista”.Kohout erotettiin kommunistipuolueesta yhdessä kahden muun kirjailijan kanssa viime lokakuussa.osavaltion korkein oikeus hylkäsi torstaina tri Martin Luther Kingin murhasta tuomitun James Earl Rayn vetoomuksen uudesta oikeudenkäynnistä.Esittäessään yksimielisen kahdeksansivuisen päätöksen oikeus huomautti, että Ray oli tietoisesti tunnustanut Memphisin rikosoikeudessa syyllistyneensä Kingin murhaan, että hänellä oli ollut pätevä ja kuuluisa asianajaja apunaan ja että hän oli luopunut tunnustuksellaan kaikista oikeuksista uuteen oikeudenkäyntiin.Ray suorittaa 99 vuoden vankeustuomiota osavaltion vankilassa.HS