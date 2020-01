Historia

Muumipeikko saapuu

HS 10.1.1970

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hervannan satelliittikaupunki Tampereen suurin rakennuskohde

Tampere (HS)

Hervanta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Murtaja museosta uudelleen käyttöön

Jäänmurtajapulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lastenmuseossa ei tunneta kieltoja

Ne

Miesten sterilisoiminen lisääntyy Englannissa

Ehkäisypillerit

Koulu johon pääsyvaatimuksena on kävelytaito

Rooma (UPI)

Vaimoni

Iranilaisukolla väitetään olevan ikää 180 vuotta

Syrjäisessä

lauantaina jätti Peppi Pitkätossu jäähyväiset suomalaisille tv-ihailijoilleen, toivottavasti vain toistaiseksi. Ruotsin Televisiohan filmaa parhaillaan uutta Peppi-kirjaa. Pepin tilalle on kuitenkin luvassa jotain vähintään yhtä valloittavaa.Itse Muumipeikko astelee lauantain ykkösohjelmassa kuvaruutuun ja väreissä hänkin. Ja Muumipeikon keralla koko Muumilaakso suorittaa maihinnousun suomalaisiin televisiokoteihin.Mukana ovat tietenkin poikaansa niin armaasti rakastavat Muumipappa ja Muumimamma, Miisa, Pikku-Myy, Hosuli ja Vilivinkka, kaikki hemulit ja homssut.Tove Jansson on kaikkien muumien äiti jo parinkymmenen vuoden takaa. Nyt hän on dramatisoinut veljensä Lars Janssonin kanssa muumilaaksoseikkailut televisiolle.Ruotsin Televisio on valmistanut dramatisoinnista 13-osaisen sarjaohjelman, joka nähdään meillä alkaneen kevätkauden aikana. Ulla Berglund vastaa ohjelman tv-ohjauksesta.on ylivoimaisesti suurin rakennuskohde Tampereen kaupungin uudessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vuoteen 1980 mennessä ennustetaan Hervannan kasvavan 18.000 asukkaan satelliittikaupungiksi.Muita uusia asuntoalueita on Lentävänniemi, jonka asukasmääräksi sanottuna vuonna arvioidaan 5.000. Suunnitelma koskee vuosia 1970–1979 ja edellyttää, että kaupungin väkiluku vuosikymmenen lopussa on vähintään 185.000.Lukua pidetään varovaisesti arvioituna, koska sen mukaan vuotuinen väestönkasvu on vain noin 2.500 henkeä. Väkiluvun kehityksestä on laadittu lukuisia ennusteita, joiden huippuna on 210.000 asukasta vuonna 1980.vuoksi otetaan uudelleen käyttöön 63-vuotias ”museojäänmurtaja” Tarmo, joka on ”riisuttuna” ollut Helsingin edustalla Hylkysaaren rannassa.Hinaajat Poitsila ja Merikari vetivät Tarmon perjantaina Valmetin Suomenlinnan telakalle, missä se ”entisöidään” merikelpoiseksi ja siihen asetetaan navigointilaitteet.Parhaillaan pestataan Tarmoon miehistöä.Viimeiset vuotensa ennen siirtymistä museolaivaksi Hylkysaareen Tarmo liikennöi Apu-nimisenä. Hylkyrannassa nimi muutettiin jälleen Tarmoksi. Nyt kun ”museomurtaja” asetetaan uudelleen liikenteeseen, ristitään se Avuksi.Hietalahden Wärtsilän telakalla valmistuu vuonna 1971 uusi Apu-niminen jäänmurtaja.lastentarhalaiset, jotka saivat ensimmäisinä kokeilla Amos Andersonin Taidemuseon uutta lastenmuseota, eivät empineet hetkeäkään.Päättäväinen joukko kiipesi ensin yksimielisesti suureen vaahtomuovilla pehmustettuun kuperkeikkamäkeen, seuraavaksi se kiinnostui punaisista auton sisärenkaista, ja sen jälkeen tulivat vuorossa muut: kirjoituskoneilla sai kirjoittaa, kameroilla ja puhelimella pelata, äänilevyjä soittaa, sai maalata paperoiduille seinille ja pukeutua teatteripukuihin.Toisin sanoen kaikki se, mikä tavallisesti on leikki-ikäisiltä jyrkästi kielletty, oli sallittua.Ensimmäisen suomalaisen taidemuseon lastentoiminta oli käynnistynyt.Lapsi 70 -nimellä kulkeva aktio toimii Amos Andersonin Taidemuseon näyttelyhallissa kolme viikkoa lauantaista lähtien.lihottavat, voivat aiheuttaa veritulpan, saattavat vaikuttaa masentavasti ja sukupuolista halua vähentävästi, ja joka tapauksessa paavi on kieltänyt niiden käytön.Nämä ovat eräitä tavallisia syitä Englannissa yhä enemmän esiintyvään ehkäisypillereiden vastustukseen.Nyt monet englantilaiset avioparit ovat alkaneet harkita toista, yllättävää, mutta tehokkaasti vaikuttavaa syntyvyydensäännöstelymenetelmää –sterilisoimista. Ja suuntaus on nykyisin se, että mies sterilisoidaan, eikä vaimo.Tuhannet brittiläiset aviomiehet ovat halukkaita vapaaehtoisesti suostumaan leikkaukseen, joka tekee isyyden heille pysyvästi mahdottomaksi. Leikkaus on yksinkertainen, mutta tehokas. Se vaikuttaa samalla tavalla kuin hanan sulkeminen, niin etteivät siittiöt enää pääse tulemaan siemenjohtimesta siittimeen. Erona on vain se, ettei tätä hanaa enää voi avata uudestaan.Tämän askeleen ottaneet miehet tietävät, että leikkaus merkitsee steriilisyyttä koko elämän ajaksi. Mutta tämä seikka ei selvästikään ole pelottanut suurta joukkoa englantilaisia aviomiehiä, enimmäkseen keski-ikäisiä suurten perheiden isiä.seisoi ovella puristaen poikamme kättä ja ilmoitti: ”Tänään John Patrick lähtee kouluun.” Pääsen äkkiä ylös vuoteesta. Tällä kertaa hän oli mennyt liian pitkälle.”Mutta hänhän on vasta 14 kuukauden ikäinen”, yritin vastustella.”Onko kukaan koskaan kuullut sen ikäisestä koululaisesta?””Eihän hän osaa edes puhua...”– –Viikkojen ajan ihmettelin, mitä poikani saattoi oppia. Vaimonikaan ei pystynyt antamaan kunnon vastausta. Ilmeisesti häntä ei päästetty koulurakennukseen. Lopulta päätin ottaa asiasta selvää.Koulu on nimeltään Montessorin lastentarha Rooman vanhassa osassa. Se on eräs Euroopan harvinaisimpia ja ihmeellisimpiä kouluja. 63 vuotta sitten merkittävä italialainen nainen nimeltä Maria Montessori perusti ensimmäisen tällaisen koulun erääseen Rooman slummiin.Nykyisin näitä kouluja on kaikkialla maailmassa.– –Koulun johtaja, rouva Liliana Barchiesi kertoi, että koulussa on 20 lasta, nuorimman iän ollessa vain 11 kuukautta. Pääsyvaatimuksena on kävelytaito.iranilaisessa Miandarin kylässä ollaan varmoja, että kylän vanhin asukas Mohammed Ayub on maailman vanhin ihminen. Mohammedin väitetään olevan 180-vuotias.Ayubin tavanneet lehtimiehet kertovat, että mies on vielä melko hyvässä kunnossa. Hän kuulee ja näkee, kykenee liikkumaan ja puhumaan.Ayub oli kertonut, että hän meni naimisiin 140 vuotta sitten Gouharin (helmi) kanssa, joka kuoli 78 vuotta sitten 61-vuotiaana.Ayubin ainoa tytär eli 60-vuotiaaksi ja tämän lapsi taas kuoli jo 13-vuotiaana.Ayub ei ole halunnut mennä uudelleen naimisiin. Hän sanoi olleensa aina terve, hän ei ole koskaan polttanut eikä juonut alkoholia.Teheranilaiset lääkärit eivät ota Ayubin ikää vakavasti. Eräät kuitenkin pitivät mahdollisena, että Ayub todella on 180-vuotias – hänhän on aina asunut syrjäisellä seudulla, jossa 20:nnen vuosisadan stressitekijöitä ei ole lainkaan.Guinnessin ennätysten kirjan mukaan todistettavasti kauimmin on elänyt kanadanranskalainen Pierre Joubert, joka saavutti 113 vuoden iän.HS