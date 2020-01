Historia

Laho kuunari Sigyn uppoamassa Aurajokeen

Turku (HS)

Aurajoessa

Biafra odottaa Nigerian vastausta antautumiseen

Biafran

Haitin johtajaa syytetään verilöylystä

Lontoo (AP)

Englantilainen

Jumbokoneen ongelmatkin suurluokkaa

Lontoo (Reuter)

Ensimmäinen

Helsingin mustalaisille asunnot kerrostaloista

Mustalaisten

13.1.1970lahoavan kuunari Sigynin kohtalosta neuvoteltiin jälleen maanantaina Turussa.Sigynin tulevaisuutta pohtivat tällä kertaa kaupungin edustajien lisäksi aluksen omistavan Åbo Akademin-Säätiön sekä asiasta kiinnostuneiden julkisten yhteisöjen edustajat.Kokouksen osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että vielä tämän kevään aikana on Sigynin hyväksi tehtävä jotain – ellei sitten haluta Sigynistä ”vedenalaista”.Göteborgissa vuonna 1887 rakennettua Sigyniä pidettiin aikoinaan eräänä Ruotsin kauppalaivaston kauneimmista aluksista. Museolaivana 30 vuotta Turussa ollut 500 tonnin kuunari on todennäköisesti maailman ainoa säilynyt puualus, joka on purjehtinut valtamerillä säännöllisessä rahtiliikenteessä.30 kuukautta kestänyt taistelu itsenäisyytensä puolesta päättyi maanantaina, kun armeijan komentaja antoi joukoilleen käskyn laskea aseet.Kenraalimajuri Philip Effiong, Odumegwu Ojukwun sijainen, ilmoitti antautumisesta radiopuheessaan.Biafran vastarinta oli jo täysin raunioina ja tuhansia uusia pakolaisia liittyi kodittomien ja nälkäisten joukkoihin taistelualueella.Kenraali Effiong otti Biafran armeijan johdon käsiinsä, kun Ojukwu lähti tuntemattomaan paikkaan sunnuntain vastaisena yönä.Effiong sanoi olevansa vakuuttunut, että verenvuodatus ja Biafran kansan kärsimykset on nyt saatava loppumaan. – –Tukholmalainen iltapäivälehti Aftonbladet sanoi maanantaina puolenpäivän aikaan saaneensa eräältä Biafran avustustoimiin osallistuneelta tanskalaiselta lentäjältä Sao Tomésta vahvistuksen tietoon, että kenraali Ojukwu on paennut kreivi Carl Gustav von Rosenin ohjaamassa ruotsalaisessa MFI-koneessa Gaboniin.Molemmat ovat nyt turvassa Biafran tunnustaneisiin viiteen valtioon lukeutuvan Gabonin kaupungissa Librevillessä. Pako tapahtui muutamaa tuntia ennen biafralaisten vastarinnan lopullista murtumista.Eräissä ruotsalaistiedoissa todetaan nyt myös käyneen ilmi, että von Rosenilla on koko sodan ajan ollut tärkein tukikohtansa eräällä Librevillen ulkopuolella sijaitsevalla pienellä sotilaskentällä.Tämä kenttä on ollut von Rosenin MFI-koneiden sijoituspaikkana ja sieltä ovat myös koko ajan lähteneet useimmat biafralaisten asekuljetukset.kirjailija Graham Greene syytti maanantaina, että Haitin armeija pani toimeen viime vuonna Son Myn joukkomurhaan verrattavan verilöylyn.Greene väitti verilöylyn tapahtuneen matkailijoiden hyvin tuntemassa Cap Haitienin kaupungissa.Times-lehdelle lähettämässään kirjeessä Greene sanoi: ”Tehdäkseen Haitin suositummaksi amerikkalaisten matkailijoiden keskuudessa Papa Doc (presidentti Francois Duvalier) on ryhtynyt surmaamaan niin sanottuja kommunisteja. Hän väittää tappaneensa viime kesänä 85 Port-au-Princen alueella – saavutus, josta hänen uskotaan olevan kiitollisuudenvelassa CIA:lle.”Greene väitti, että ”tapettuaan tunnetut vasemmistosympatisoijat Cap Haitienissa Haitin turvallisuusjoukot ryhtyivät puhdistamaan slummeja ampuen umpimähkään La Fossetten köyhälistökaupunginosan asukkaita, miehiä, naisia ja lapsia”.jumbokone lensi maanantaina New Yorkista Lontooseen tuoden suurimman koskaan yhdessä koneessa mukana olleen matkustajajoukon.Panamin suunnattoman suuri Boeing 747 saapui koelennoltaan mukanaan 362 matkustajaa ja 19 hengen miehistö.Tämä oli ensimmäinen kerta, kun jumbokone – jollaisten odotetaan tuovan vallankumouksen lentoliikenteeseen – on lentänyt Yhdysvaltain ulkopuolella lukuunottamatta vierailua Pariisin ilmailunäyttelyssä viime vuonna. – –Panamin virkailijat kokivat jumboaikakauden ongelmienkin olevan jumboluokkaa.Clipper Constitutioniksi ristitty kone myöhästyi yli kolme tuntia lähdössä Kennedyn lentokentältä. Tekniset viat pakottivat varmuuden vuoksi ennen nousua vaihtamaan yhden koneen suurista moottoreista.asuntokysymys aiotaan Helsingissä vastaisuudessa järjestää normaalin asuntotuotannon puitteissa ja valtionavustuksen tuella.Helsingin kaupunginhallitus määräsi eräät lautakuntansa maanantaina tutkimaan ja suunnittelemaan mustalaisten asumiskysymyksen järjestämistä.Mustalaisten asumia kerrostaloja kaavaillaan sijoitettavaksi Malmin Notkotielle ja Uimarannantielle.Huoltolautakunnan mukaan Helsingin mustalaiset tulisi asuttaa normaalia tietä mm. kaupungin asuntotuotannon ja asunnonjaon puitteissa, ja heidät olisi sijoitettava hajalleen muun väestön joukkoon.