geologinen perustutkimus on jo siirtymässä Kuuhun”, sanoi tri Birger Wiik, joka palasi eilen Suomeen 141 kuukivitutkijan yhteiskokouksesta Houstonista, Texasista.Tri Wiik kertoi Kuun tutkimuksen tieteellisen merkityksen myös maapalloa ajatellen kasvavan nyt nopeasti sitä mukaa kun uusia kuunäytteitä saadaan analysoitavaksi.”On mahdollista, että jo pian voidaan Kuusta saatuja perustietoja käyttää maapallolla myös käytännön sovellutuksissa – esimerkiksi malmien paikallistamisessa tai öljyn etsinnässä”, sanoi tri Wiik.Birger Wiik toi mukanaan takaisin Suomeen 10 grammaa siitä 26,6 gramman kuukivinäytteestä, joka hänellä oli ollut analysoitavanaan. Tämän Apollo 11:n lennolta saadun näytteen vertaaminen uusiin kuunäytteisiin tulee olemaan mielenkiintoista ja tärkeää, sanoi tri Wiik.kantakaupungin asukasmäärä vähenee vuodessa 4000–5000 hengellä.Vuonna 1953 oli kantakaupungissa yli 300.000 asukasta ja tällä hetkellä 226.000.Vuoteen 1980 mennessä on kantakaupungin asukasluku alle 200.000, ellei erikoistoimenpiteisiin ryhdytä.Kantakaupunki suunnitellaan siten, että sen väestö on vuonna 1980 n. 212.000 ja vuosituhannen vaihteessa hieman yli 200.000.Helsingin niemen liikenneongelmien helpottamiseksi rajoitetaan asuntojen muuttumista työtiloiksi ja osoitetaan työpaikka-alueita asumistarkoituksiin.Asumistason noustessa pyritään tehokkaaseen maankäyttöön asuntokerrosalan lisäämiseksi.kertaa Suomessa on nainen kohonnut kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Kunnia on langennut Naantalissa agronomi Liisa Maunun harteille.Itse hän vaatimattomasti toteaa, että tätä kunniaa on liikaakin paisuteltu.”Samahan se taitaa olla, kumpi sitä nuijaa heiluttelee, mies vai nainen.”Agronomi Maunu on ehtinyt tutustua Naantalin valtuuston tehtäväkenttään vasta vuoden verran, sillä hän on nyt ensimmäistä kauttaan mukana. Edellisellä kerralla eivät vaalit voineet häntä koskettaakaan, koska hän vasta vuonna 1964 muutti paperinsa Turusta Naantaliin.maamme tämänhetkisistä pitkänfilmin tekijöistä, tuottaja Raimo O. Niemi, 20, ja ohjaaja Tuomo-Juhani Vuorenmaa, 23, ovat näinä päivinä saaneet leikatuksi esikoispitkänsä, ”Julisteiden liimaajat”.Miksaus on parhaillaan käynnissä.– –”Julisteiden liimaajat” on monessa suhteessa aivan uudenlainen elokuva-alan yritys meillä Suomessa.Nuoret tekijät ovat koko ajan toimineet mahdollisimman pienellä produktiolla ja pienin kustannuksin.Rahaa on välillä lainattu – mm. kamerat panttaamalla – ja eräiltä yhtiöiltä on saatu apua myös välineiden ja materiaalin muodossa.Varsinaista käsikirjoitusta elokuvaan ei tehty muuta kuin eräänlainen synopsis, jonka pohjalta kuvaukset aloitettiin. Kohtaukset kuvattiin mahdollisimman spontaanisti.Alustavan keskustelun pohjalta näyttelijät ovat saaneet esittää omin sanoin asian, toisinaan jopa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Näin on pyritty elävään sanontaan ja tuoreuteen, joita ominaisuuksia on pidetty teknistä valmiutta tärkeämpinä.hyvien ja huonojen puolien – plussien ja miinusten – ympärille rakentuu Pohjoismaiden yhteisnäyttely maaliskuussa avattavassa Expo 70 -maailmannäyttelyssä Japanissa.Ensi kertaa ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti ja Suomi lähteneet mukaan yhteisellä näyttelyllä. Ja ensi kertaa pidetään maailmannäyttely Aasiassa.Kaikkiaan odotetaan noin 50 miljoonaa kävijää tähän ennätyssuureen näyttelyyn. Expoon osallistuu kaikkiaan 78 maata. Tämän lisäksi on mukana kansainvälisiä järjestöjä, osavaltioita, yksityisiä yrityksiä ja kaupunkeja.Noin 50 miljoonasta kävijästä laskevat japanilaiset vain miljoonan tulevan ulkomailta.Maailmannäyttely avataan maaliskuun 15. päivänä Osakassa.Syyskuun 13. päivänä sulkeutuvan näyttelyn teemana on ihmiskunnan edistys ja sopusointu, mikä omalta osaltaan osoittaa maailmannäyttelyiden aatteellisen luonteen kasvua.ydinalan tiedemiehet havaitsivat viime kesänä outoja osasia ilmanäytteissä, jotka otettiin Berkeshiren atomivoimalan alueella. Kummallisuudet valokuvattiin tarkoin ja niiden säännöllinen muoto johdatti tiedemiehet biologian alueelle. Kuvien perusteella biologit, geologit ja atomivoimalan asiantuntijat pyrkivät selvittämään ilmiön alkuperää – turhaan.Oudosta ilmiöstä otettuja valokuvia lähetettiin ulkomaisille tiedemiehille. He pystyivät lopulta ratkaisemaan säännönmukaisten ilmiöiden arvoituksen. Täplät, jotka Berkeshiren ydinvoimalan tiedemiehet havaitsivat näytteissään, olivat hyönteisten ulosteita. (UPI)