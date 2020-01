Historia

Goldie Hawn tartuttaa naurun

HS 15.1.1970

Gene Saksin

EEC valmis hyväksymään Suomelle erikoisaseman

Pariisi (Lauri Karén)

Euroopan

SAK:lle Moskovasta sopimus yhteistyöstä

Moskova (Tass)

Neuvostoliiton

Kolmas maailma ei ole tuonpuoleinen

Tiedotusvälineissä

Koivuhalon hinta noussut huomattavasti koko maassa

Koivuhalon

Turun yliopistolla 50-vuotisjuhlavuosi

Turku (HS)

”Kalevalan

Gene Saksin ohjaamassa "Kaktuksen kukan" elokuvaversiossa tutustutaan meillä uuteen tyttöön, joka monien mielestä varastaa filmin Ingrid Bergmanilta.Tämä tyttö on se hammaslääkäripoikamiehen, Walter Matthaun, veikeä tyttöystävä Toni, joka elokuvan alussa nähdään postittamassa rakastajalleen jäähyväiskirjettä ja sitten koristeellisesti odottamassa erkanemistään tästä maailmasta, mutta joka pian saa aika mukavan herätyksen naapuriltaan, poikamieskirjailijalta.Tytön oikea nimi on Goldie Hawn ja "Kaktuksen kukan" Tonin rooli on hänen ensimmäinen varsinainen elokuvaosansa. – –Goldie Hawn ei silti ole kameroiden edessä mikään vasta-alkaja. Hän on päinvastoin nykyisin jo eräitä USA:n television tunnetuimpia hahmoja, hyvin suosittu kikattajatyttö Rowanin ja Martinin komediamenestyssarjassa "Laugh-In".Hänen naurunsa sanotaan olevan ehdottomasti tarttuvaa ja hän osaa kuulemma nauraa sekä seksisesti että koulutyttömäisesti, syntisesti ja viattomasti, kanamaisesti, tipumaisesti, äidillisestikin kuulemma ja myös pyhäkoulunopettajamaisesti.

Euroopan talousyhteisö on valmis hyväksymään puhtaasti taloudellisen preferenssijärjestelyn Suomen ja EEC:n suhteiden laaduksi tietäen hyvin, että minkäänlainen muu sopimusmuoto ei ole meille mahdollinen, kertovat arvovaltaiset talousyhteisöpiirit Pariisissa.Suomi sijoittuisi tässä tapauksessa täysin omaan kategoriaansa, koska EEC vaatii Euroopan muilta puolueettomilta mailta pelkkiä preferenssisopimuksia pidemmälle menevien yhteistyökaavojen etsimistä.

Neuvostoliiton ja Suomen ammattiyhdistysjohtajat allekirjoittivat keskiviikkona Moskovassa yhteistyöohjelman vuodelle 1970.Ohjelma sisältää suunnitelmat laajasta valtuuskuntien, työläisten matkailuryhmien ja tiedonantojen vaihdosta sekä molempien maiden ammattijärjestöjen yhteisistä toimista.

Tiedotusvälineissä viime aikoina esiintyneet ilmaisut kuten manipulointi, kommunikaatio, yritysdemokratia ja kolmas maailma ovat merkitykseltään outoja suomalaisille.Myös sanat investointi, valtioneuvosto, kriisi ja inspiraatio, eivät merkitse mitään noin puolelle suomalaisista, ilmenee Yleisradion ja MTV:n teettämästä tutkimuksesta.Tutkimuksessa haastateltiin 289:ää ihmistä, jotka ovat kotoisin Etelä-Suomesta. Näytteen katsotaan edustavan hyvin maamme eteläosan 15 vuotta täyttänyttä väestöä. – –Monet haastatelluista kertoivat kuulleensa usein mm. sanat kommunikaatio, maallistuminen, yritysdemokratia ja kolmas maailma. Niiden merkitys oli kuitenkin jäänyt valtaosalle hämäräksi.Esimerkiksi kommunikaatio sekoitettiin kommunismiin ja kommunaalipolitiikkaan.Kolmas maailma merkitsee kolmasosalle suomalaisista "tuonpuoleista maailmaa". Useat uskovat sanan merkitsevän tosin maanpäällistä, mutta nykyistä kehittyneempää uutta maailmaa.

Koivuhalon hinta on noussut huikeasti. Helsingissä saa koivuhalkokuution neljään osaan sahattuna ja pilkottuna sekä kotiin tuotuna 48 markalla.Tampereella pienityistä polttopuista maksetaan 45 mk kuutiometriltä.Oulussa mm. koivupilkkeiden hinta kotiin ajettuna on parhaissa tapauksissa yli 40 mk kuutiometriltä.Koivuhalot eivät ole hintasäännöstelyssä. Koivuhalon saanti ehkä jossain määrin turvataan, kun halkoja ei panna hintasäännöstelyyn, sosiaaliministeriön hintaosastolta todettiin.Koivuhaloista on paikoin huutava pula ja halkopulan uskotaan edelleen jatkuvan, koska koivua ostetaan entistä enemmän paperipuuksi. – –Mikkelin kaupunki käyttää lähes kaikissa kiinteistöissään vielä puuta polttoaineena. Suunnitelmia öljylämmitykselle siirtymisestä on tehty, mutta niitä ei ole vielä toteutettu.Kaupungin kiinteistöissä paloi vuonna 1968 halkoja 7.000 pinokuutiometriä josta kaupunkia veloitettiin 134.000 mk.

"Kalevalan päivänä puoli vuosisataa sitten perustettu Turun yliopisto ei aio juhlistaa tapausta pelkästään vuosijuhlilla, vaan juhlavuodella. Tapa on Suomessa uusi.Helmikuun 28. päivänä vietettävän 50-vuotisjuhlan lisäksi järjestetään vuoden aikana tilaisuuksia yleisölle", kertoi rehtori Tauno Nurmela. – –Turun yliopisto rakennettiin kansalaiskeräyksen turvin. Yliopistolla lasketaan olevan yli 20.000 lahjoittajaa.