Historia

Walesin tiikeri Suomen televisioon

HS 16.1.1970

Ihailtu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saako Pia nimipäivän

Kuinkahan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Numerottomat todistukset tyydyttivät vanhempia

Numerottomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Biafra lakkasi olemasta

Lagos (Reuter)

Biafran

Aviomies auttaa vähän kotitöissä Länsi-Saksassa

Bielefeld (UPI)

Saksalainen

Ihmelääke impotenssiin

Washington (AP)

Amerikkalainen

Lehtipino tukehdutti keräilijän

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Lehtien

Minihame edistää liikenneturvallisuutta

Liverpoolissa

”Walesin tiikeri”, Tom Jones saapuu oman show'nsa kera Mainos-Televisioon ja vierailee kerran kuussa kuvaruudussa. Mukanaan hänellä on tämänkertaisessa ohjelmassaan Nancy Wilson, ranskatar Mireille Mathieu, Herman's Hermits -yhtye, Davy Jones ja Rich Little.Tom Jones laulaa illassaan mm. “If Ever l Would Leave You”, “Kansas City” ja “Johnny Be Good”.Tom Jones -show alkaa tänä iltana klo 18.50.moni tämän vuoden tyttövauva saa nimekseen Peppi tai Lotta?Sikurinaa ja Rullakartiinaa ehkä pidetään liian vaikeina ja vierassointuisina, mutta kuuluisa Peppi voi saada paljonkin kaimoja, kuten Helena tai Armi aikoinaan. Pepin pääsy viralliseen nimipäiväkalenteriin voi kestää kauan.Nimipäivänodottajia on paljon muutenkin, tyttöjen etunimistä toivotaan almanakkaan kaikkein eniten Piaa.Almanakan nimipäivävalikoima on hitaasti vaihtuva. Nimien poistamisesta ja uusien ottamisesta päättää Helsingin yliopiston konsistori ja muutosehdotukset tekee akateemikko Kustaa Vilkuna. Moneen vuoteen ei ole tapahtunut mitään suuria muutoksia.”Kaivatuin uusi nimi tuntuu olevan Pia”, sanoi akateemikko Vilkuna.joulutodistukset, joita vuoden vaihteessa kokeeksi annettiin kaikille Helsingin kansakoulujen ensiluokkalaisille, eivät ole herättäneet lasten vanhemmissa ainakaan paheksuvia reaktioita.Kokeilu pantiin toimeen Helsingin Opettajayhdistyksen toimesta.Opettaja Anja Unkari kertoo, että yhdistys on kokouksessaan päättänyt suorittaa kaikkien opettajien keskuudessa tiedustelun todistusten saamasta vastaanotosta kodeissa. Samalla tiedustellaan opettajien omaa käsitystä tästä asiasta.Kokouksessa todettiin lasten vanhempien vaikuttavan ”yleensä hiljaa tyytyväisiltä”.tasavalta lakkasi olemasta torstaina, kun kenraali Philip Effiong, Nigerian kukistamien joukkojen uusi johtaja, lensi Lagosiin ja ojensi allekirjoittamansa antautumisjulistuksen kenraali Yakubu Gowonille.Julistuksessa peruutettiin ehdoitta Nigerian itäisen osavaltion itsenäisyysjulistus, joka syöksi maan yli kaksi ja puoli vuotta kestäneeseen tuhoisaan sotaan.Julistuksessaan entisen Biafran johtajat tunnustivat yhtenäisen Nigerian.aviomies on herra kodissaan, oli hän sitten minkä ikäinen tahansa. Vain harvat aviomiehet auttavat taloustöissä, todetaan kotitalouksia koskeneessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa, jota johti Bielefeldissä oleva tutkimuslaitos, todettiin, että yksi aviomies kolmesta puhdistaa omat kenkänsä.Kenkien kiilloittamista lukuun ottamatta oli ”minäolenherratalossa-asenne” vallitseva, sillä tutkimuksessa todettiin: Vain yksi sadasta saksalaisesta aviomiehestä on halukas käyttämään astianpesukonetta.Vain kahdeksan prosenttia miehistä auttaa pyykinpesussa ja kolme prosenttia ovat valmiit keittämään oman kahvinsa. Seitsemän prosenttia miehistä auttaa kodin siivoamisessa, kolme prosenttia sijaa vuoteensa ja vain yksi mies sadasta auttaa ikkunoiden pesemisessä.Tutkimuslaitos tuli siihen lopputulokseen, että koskaan aiemmin ei saksalaisen aviovaimon ole tarvinnut tehdä työtä niin lujasti kuin nyt, koska 20 prosenttia vaimoista työskentelee kodin ulkopuolella ja hoitaa lisäksi perheenäidin kaikki velvollisuudet.neurologi paljasti keskiviikkona rohkaisevia tietoja kokeista uudella sukupuolikiihottimella, joka saattaa osoittautua kauan kaivatuksi lääketieteelliseksi aseeksi taistelussa naisen frigiditeettiä ja miehen impotenssia vastaan.Tämä L-dopa -niminen aine on jo ehditty ounastella mahdolliseksi parannuslääkkeeksi Parkinsonin tautiin, mutta amerikkalainen professori tri William O'Malley sanoi, että siitä saattaa tulla myös lääke miljoonille sukupuolisesta kylmyydestä kärsiville.O'Malley kertoi haastattelussa, että aine on jo osoittanut voimansa, sillä se on antanut eräille 60–70-vuotiaille miehille enemmän sukupuolipotenssia kuin on tavallisella 20-vuotiaalla miehellä.Tri O'Malley kertoi, että eräässä tapauksessa yli 60-vuotias kauan sitten seksuaalisen aktiivisuuden lopettanut mies, joka oli saanut pitemmän aikaa hoitoa, oli ryhtynyt ahdistelemaan hoitajia.Ja kun hoitajat potilaiden pelosta alkoivat liikkua parittain, mies ryhtyi ahdistelemaan molempia naisia.ja kirjojen keräystä 20 vuoden ajan intohimoisesti harrastanut 60-vuotias malmöläinen Oskar Persson sai maksaa hengellään rakkaimman harrastuksensa. Persson löydettiin sängystään tukehtuneena hänen päälleen vyöryneen lehtipinon alta. Hän oli ennättänyt maata kuolleena yksiössään viikon ajan ennen kuin tapaus todettiin.Kaikkiaan on Persson 20 viimeksi kuluneen vuoden aikana varastoinut hellahuoneeseensa ja ullakko- ja kellaritiloihinsa lähes kymmenen tonnia lehtiä ja kirjoja. Kaikki hänen rahansa menivät lehtitilauksiin ja kirjojen hankintaan malmöläisistä antikvariaateista. Lopulta oli yksiö niin täynnä kellastuneita lehtipinoja, että Perssonin oli ryhdyttävä pinoamaan tuoreimpia numeroita omaan sänkyynsä seinää vasten.Juuri nämä pinot aiheuttivat hänen kuolemansa.on kehotettu kaupungin tyttöjä hylkäämään maksihameet ja käyttämään minejä talvellakin.”Jokainen tyttö, jonka peittona on nilkkoihin asti ulottuva tumma vaateparsi, on vaara liikenteelle. Jos naiset käyttävät minihameita, eivät autoilijat voi olla näkemättä heidän valkoisena hohtavia sääriään, mikä parantaa liikenneturvallisuutta melkoisesti”, sanoi kaupungin liikenneturvallisuudesta vastaava poliisiupseeri Lionel Piper. (UPI)HS