Historia

Frankie Boy tarttui poraan

HS 17.1.1970

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koivisto jo kuudes ”hallituslistalla”

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alastontaiteilijan tuomio lopullinen

Tuomiotaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pujottelusta on jo tullut kansanurheilu

Pujottelemisesta

Purkaja löysi Hella Wuolijoen piilotetun asiapaperikätkön

Salkullinen

Parrankasvusta harmia passitarkastuksessa

Miespuolinen

Lennonin taide oli sopimatonta

Scotland Yardin

Säädytön asetus säädyttömyydestä

Santa Cruzin

lääketieteellisen opetuskeskuksen rakentamisen kunniaksi Frank Sinatra tarttui itse ensimmäisenä poraan tyttäriensä Tinan ja Nancyn antaessa sivustatukea.500.000 dollaria maksava sairaala saa nimensä Frankin jokin aika sitten kuolleen isän, Martin Anthony Sinatran, mukaan.Tapahtumapaikka oli Palm Springs Kaliforniassa.Syntymäsijoilleen New Jerseyhin Frankiella ei nykyisin ole menemistä.Siellä häntä saattaa odottaa pidätysmääräys, koska hän on kieltäytynyt todistamasta oikeudessa eräässä rikosjutussa.Mauno Koiviston johtama hallitus on kohonnut itsenäisyyden ajan hallitusten ikätilastossa kuudennelle sijalle.Koiviston hallitus tuli perjantaina istuneeksi 666 vuorokautta ja ohitti samalla ikätilastossa Rafael Paasion hallituksen, jonka ikä oli 665 vuorokautta.Ikätilaston kärjessä on edelleen prof. T. M. Kivimäen hallitus, joka 1932–36 istui yhteensä 1393 vuorokautta.kärsimässä oleva taiteilija Matti Juhani Koponen ei saanut muutoksenhakulupaa korkeimmalta oikeudelta.Helsingin hovioikeuden päätös, jolla Koponen on tuomittu julkisesta sukupuolikuria ja säädyllisyyttä loukkaavasta teosta puoleksi vuodeksi vankeuteen, jää pysyväksi.Koponen oli miltei alastomana – vain nilkkasukkiin pukeutuneena – esittänyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen Opiskelijain YK-liiton Nylands Nationin näyttämöllä 24. lokakuuta 1968 YK:n päivän järjestämässä juhlassa runon.Vanhan ylioppilastalon juhlasalissa Koponen oli 21. joulukuuta samana vuonna The Sperm-yhtyeineen järjestänyt konsertin, jossa Koponen oli flyygelin kannella kynttilän valossa esittänyt sukupuoliaktin tai näytellyt sitä alastomana tuntemattomaksi jääneen naisen kanssa.Tilaisuudessa oli myös esitetty itsetyydytystä ja sukupuoliyhteyttä kuvaava elokuva.on tullut todellinen tämän hetken ja tulevaisuuden talviulkoilumuoto.Suomessa on tämän lajin harrastajien luku noussut jo moniin kymmeniin tuhansiin ja innostus leviää kulovalkean tavoin varsinkin koululaisten piirissä.Muutamien vuosien takaisesta tilanteesta, jolloin hiihtokeskuksia oli vain tusinan verran, on siirrytty kuudenkymmenen talviurheilukeskuksen slalom-aikaan.Hiihtokeskuksia on rakennettu yksityisin, kunnallisin ja erilaisten urheilu- ja retkeilyseurojen varoin.Tällä tavoin on asennettu pitkälti toistasataa hissiä ja rakennettu kioskeja, kahviloita, jopa korkeatasoisia hotelleja ja motelleja.Suuri osa urheilukeskuksista toimii myös kesäisin matkailijoita palvellen.viisi vuosikymmentä sitten piilotettuja, Hella Wuolijoelle tulleita kirjeitä, sähkeitä ja asiapapereita on löytynyt purettavasta puutalosta Helsingissä.Löytö tehtiin Seurasaaren sillan pielessä olevalla pienellä Pukkisaarella, missä Wuolijoen perhe vietti aikoinaan kesiään.Salkku on rikospoliisin löytötavaratoimistossa, missä Hella Wuolijoen tytär, rouva Vappu Tuomioja kävi perjantaina siihen tutustumassa.Hänen mukaansa ei papereissa ensi silmäyksellä ole mitään poliittisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta.kansalainen: jos Teillä on voimassa oleva passi ja saatte päähänne kasvattaa parran tai viikset, valmistautukaa käsialanäytteeseen ja erikoistuntomerkkien normaalia tarkempaan tarkastukseen passiviranomaisten edessä.Viikset ja parta voivat muuttaa kasvonpiirteitä niin, että pitää verrata erikoistuntomerkkejä henkilöllisyyden toteamiseksi.Toisinaan tyydytään asianomaisen käsialanäytteeseen, todettiin Helsingin lentoaseman passitoimistosta.Peruukit eivät ole aiheuttaneet kovinkaan paljon harmia.Nehän voidaan tunnistamisen helpottamiseksi väliaikaisesti poistaa.etsivät ovat sulkeneet John Lennonin ”taidenäyttelyn” Lontoossa, ilmoitti näyttelysalin johtaja Robert Harland Lontoossa.Scotland Yardin määräyksestä näytteillä olleet neljätoista litografiaa, jotka taiteilijan itsensä, beatle John Lennonin, kertoman mukaan kuvaavat hänen rakkauselämäänsä Yoko Onon kanssa, on poistettava näytteiltä.Harland ei ollut varma, viekö poliisi taideteokset talteen.Amerikkalainen Eugene Schuster, joka vastasi näytteillepanosta, on luvannut yrittää asianajajan välityksellä käydä neuvotteluja poliisin kanssa.Näyttelyssä oli 14 litografiaa, joista eräitä kuvailtiin ”suorasukaisen eroottisiksi”.kaupunginvaltuusto Kaliforniassa luopui äskettäin asetuksesta, jonka oli määrä kieltää alastontanssit kaupungin ravintoloissa ja yökerhoissa.Valtuuston jäsen, rouva Anne Garni sanoi, että asetusehdotukseen liitetty luettelo naisen säädyttömistä paikoista oli niin rivo, ettei hän voinut antaa asetusehdotusta sihteerilleen kirjoitettavaksi.Valtuustossa odotetaan säädyllisempää asetusehdotusta.HS