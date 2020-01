Historia

Marciano iskee, Clay väistää

HS 20.1.1970

Jo

Alennustalotungos uhkaa kaupunkiseutua

Taistelu

Eronneetkin nyt julki Ruotsissa

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Uusi

Libya tukemaan arabiarmeijoita

Tripolis (AP)

Libyan

Vallilaan puuparakkeja alkoholistien kodiksi

Helsingin

Kielitaito kohentuu DX-kuuntelulla

”DX-kuunteluharrastuksesta

pitää maailman olla mallissaan:Ensi tiistaina nähdään eri puolilla USA:ta elokuvateattereissa filmi, jossa kohtaavat nyrkkeilyottelussa Rocky Marciano ja Cassius Clay.Nämä molemmat nyrkkeilijät eivät ole kohdanneet voittajaansa kehässä. Rocky Marciano oli 1950-luvun suuri tähti, joka poistui voittamattomana maailmanmestarina kehästä vuonna 1956. Cassius Clay lopetti ainakin toistaiseksi runsaat kymmenen vuotta myöhemmin.Tuhansia vetoja on lyöty eri puolilla maailmaa. Niitä on lyöty kapakoissa, kaduilla, toreilla...64000 taalan kysymys on kuulunut: Kumpi näistä kahdesta suuresta voittajasta oli parempi, musta vai valkoinen, Clay tai Marciano?Amerikkalaiset eivät ole tyytyneet puheisiin. He ovat syöttäneet kaikki mahdolliset tiedot kahdesta gladiaattorista tietokoneeseen.Elämme tekniikan aikaa, kaiken mahdollisen vuosisataa:He ovat tietokoneen avulla valmistaneet filmin, missä nämä kaksi voittamatonta nyrkkeilijää on vastakkain.alennustavarataloista on Helsingin seudulla kiihtymässä.Helsingin seutukaavaliiton kartassa on merkitty pistein kokonaista 21 alennustavaratalon paikkaa. Kukaan ei tunnu tietävän, montako yritystä on naiden pisteiden takana. Varmasti niitä on huomattavasti alle 21.Viisi kohdetta on repäissyt sen verran etumatkaa, että ne muodostavat kärkijoukon. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on puoltanut Elantoa ja Anttilaa ja Espoon kauppala SOK:n, ruotsalaisen Ikean sekä Leppävaaran taloa, jonne muuten on kova tungos.Helsingin maalaiskunnalla on ainakin yksi poikkeuslupahakemus käsittelemättä. Kehätiellä olevista pisteistä päätellen se ei ole ainoa. – –Tyypillinen alennustavaratalo on suuri talo, jossa on tarjolla paljon ja kaikkea tavallista halvemmalla. Myös asiakkaita tarvitaan paljon, että yksi perunakilo maksaisi vähemmän.Helsingin seudulle pyrkivät alennustavaratalot ovat tulossa juuri niihin välikköihin, joissa maa oli halvinta, koska se oli jätetty vapaa-alueeksi. Nämä paikat ovat suurten autoteiden risteyksiä. Auto ja alennus näyttävät lyövän kättä.palsta ”Eronneita” nähtiin ensimmäisen kerran Ruotsissa sunnuntain Dagens Nyheterissä, missä se oli sijoitettu perheuutisten joukkoon ”Vihittyjä”- ja ”Syntyneitä”- palstojen keskelle.Eroilmoituksen saaminen lehteen ei kuulemma ollut aivan yksinkertaista, mutta lopulta sai tukholmalainen aviopari tahtonsa lävitse.Poikamiessäätyyn palannut aviomies on 27-vuotias ja vaimo 22 vuoden ikäinen.johtajan eversti Muammer al-Khaddafin mukaan Libyan asevoimat tulevat osallistumaan Israelin miehittämien alueiden vapauttamiseen. Hän puhui Tripolisissa kadettikurssin päättäjäistilaisuudessa.”Libyan armeijalla oli kunnia osallistua syyskuussa tapahtuneeseen vallankumoukseen. Nyt sillä tulee olemaan vielä suurempi kunnia ottaa osaa arabeille kuuluvan maan vapauttamiseen”, Khaddafi sanoi.”Päästäksemme tähän päämäärään on meidän varustauduttava lujalla sotilashengellä, kurilla ja kuuliaisuudella sekä pysyä aseissa ja jatkettava koulutusta.”27-vuotias Khaddafi, joka johti viime syyskuun ensimmäisenä tapahtunutta vallankumousta, joka syöksi kuningas Idrisin vallasta, johtaa nyt sen Libyan hallitusta että armeijaa.kaupunki aikoo rakentaa tehdasvalmisteisia ns. viipaletaloja asunnottomia yksinäisiä henkilöitä ja korvikeaineiden väärinkäyttäjiä varten.Kaupunginhallitus päätti maanantaina varata tarkoitukseen tontit Vallilasta Inarintien varrelta.Inarintie 7:ssä ja 9:ssä sijaitsevat tontit ovat päätöksen mukaan Suomen pelastusarmeijan säätiön käytössä toistaiseksi tämän vuoden loppuun. Tänä aikana laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma em. puutalojen pystyttämiseksi tonteille alkoholistien hoitokodeiksi.on abiturienteille ainakin se hyöty, että se kehittää kielitaitoa ja lisää vieraiden maiden tuntemusta”, kertoo tapiolalainen abiturientti Petteri Kostermaa. Hän on harrastanut lyhyiden ja keskipitkien aaltoalueiden ”haravointia” kolme vuotta.Näkyvimpänä todistuksena harrastuksesta ovat Petterin huoneen seiniä koristavat ulkomaisten radioyhtiöiden viirit, DX-kuuntelijoille julistettujen kansainvälisten kilpailujen voitot ja 160 QSL-korttia, jotka ulkomaiset radioyhtiöt ovat lähettäneet kuittaukseksi siitä, että Petterin niille toimittamat kuunteluraportit ovat tulleet perille.Lyhennys DX johtuu englanninkielisistä sanoista distant x, joka voitaisiin kääntää sanoilla kaukainen tuntematon. DX-kuuntelu onkin tavallaan ”kaukaisten tuntemattomien”, eli vieraiden radioasemien etsimistä ja kuuntelemista.Kuulemastaan ja tunnistamastaan lähetyksestä DX-kuuntelija täyttää erityisen raporttikaavakkeen, joita saa DX-kerhoista. Ne lähetetään asianomaiselle radioasemalle, joka tarkistaa raportin paikkansapitävyyden, ja mikäli se on oikein laadittu, vahvistaa asema sen QSL-kortilla.HS