Historia

Suomi eilen

HS 19.1.1970

Filminauhalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Luonnon saastuminen vienyt meidät lähelle viimeistä tuomiota”

Kuopio (HS)

”Luonnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pari sataa litraa rankkia maahan Mankkaan suolla

Noin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Healeylle mitali, viskiä vastalahjaksi

Aachen (AP)

Englannin

Alkoholismi uhkaa Englantia

Lontoo (Reuter)

Alkoholismi

Frazier osti 10.000 lippua sukulaisilleen

Miami, Florida 16. 1. (UPI)

Vain

Hippimiljonääri joutui pakenemaan rahan pyytäjiä

Hippimiljonääri

eilispäivän Suomea esitellään Mainos-Television uudessa dokumenttisarjassa ”Suomi eilen”, jonka ensimmäinen osa nähdään tänään klo 21.30.Sarjan on toimittanut Juhan af Grann ja Oke Jokinen selostaa sarjaan tekemänsä tekstin mukaan.Toimittaja af Grannin mukaan ”Suomi eilen” on aitoa dokumenttiviihdettä.Sarja perustuu kansamme vuosikymmenten takaiseen historiaan, elokuvaan, viihteeseen, muotiin, radioon, kulttuuriin sekä kaupunki- ja henkilökuviin.Mukana on eilispäivän ja tämän hetkenkin suuria nimiä kuten Uuno Laakso, Hilkka Helinä, Tauno Palo, Glory Leppänen, Olavi Virta jne.Sarja on koottu Suomen suurimmasta elokuva-arkistosta ja lähinnä 1920–50 -luvuilla tehdyistä Suomi-Filmi Oy:n tuottamista lyhytelokuvista ja uutiskatsauksista.saastuminen on saattanut meidät nyt niin lähelle viimeistä tuomiota, että jokaisen kemikaalin, tehtaan tai henkilön on epäiltävä olevan syyllinen ympäristömme saastumiseen siihen asti, kun hänet on sitovasti syyttömäksi todettu”, totesi dipl.ins. Ora Patoharju puhuessaan luonnonsuojeluvuoden 1970 teemasta ”Ekokatastrofi” sunnuntaina Kuopiossa pidetyssä maakunnallisen luonnonsuojeluyhdistyksen perustavassa kokouksessa.Ekokatastrofi tarkoittaa elollisen, lähinnä ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen epäonnistumista sellaisessa määrin, että seurauksena on tuho.Näistä epäonnistumisen seurauksista dipl.ins. Patoharju toi esille ensiksi luonnon ja veden saastumisen sekä rauhanomaisen tulevaisuuden vaaroista ihmisen räjähdyksenomaisen lisääntymisen.Ilmansaastumisesta dipl.ins. Patoharju totesi, että se heijastuu myös valtameressä ja vähitellen koko maapallon tilassa.”Ilman saasteet aiheuttavat ennen kaikkea vanhoja ja jo ennakolta sairaita siirtymään ’rajan yli’, kunhan tulee jokin hyvä alkusyy kuten esimerkiksi hongkongilainen. Juuri öljynpoltosta aiheutuva rikkidioksiidi on tähän asti ollut aiheena suurimpaan osaan ilmansaastumiskuolemista”, Patoharju sanoi.200 litraa käymään laitettua rankkia virtasi maahan aikaisin sunnuntaiaamuna Mankkaan suolla Espoossa.Pontikantekijät menettivät elinkeinonsa sen jälkeen kun 200 markan pontikkakauppa oli syntynyt.Palvelualtis yksityisyrittäjä raahasi itse 10 litran kanisterillisen taksiin, jonka takana seisoi poliisiauto.Päätehtailijan näköinen hermostui poliisien tulosta niin, että ryyppäsi pontikan sijasta vahingossa paloöljyä.Mankkaan tehtailijat asuivat niin kurjissa oloissa, että heidän nimeään tuskin löytyy verokalenterista.puolustusministeri Denis Healey sai lauantai-iltana Aachenin karnevaaliyhdistyksen myöntämän ”eläimellisen totisuuden vastaisen” ritarimerkin koko Länsi-Saksaan televisioidussa juhlatilaisuudessa.Perinteellinen karnevaalijuhlijan lakki päässään Healey kiitti saksaksi kuulijakuntaa, jossa oli myös hänen vaimonsa ja sanoi: ”Suhteeni saksankieleen on samanlainen kuin vaimooni. Rakastan sitä, mutta en ole koskaan kyennyt hallitsemaan sitä.”Mainittuaan ”brittihilpeydellä olevan salaisen lähteensä” Healey kutsui salin takaosasta pillipiiparin ja kaksi kilttihameista avustajaa, jotka vierittivät esiin 300 litran viskitynnyrin, jonka Healey lahjoitti karnevaalitoimikunnalle.uhkaa Englantia, ilmenee maanantaina maassa julkaistavasta raportista.Siinä varoitetaan, että teollisuuden ja yhteiskunnan hiljainen salaliitto peittää juomisongelman todellisen vakavuuden.Raportin mukaan alkoholismi aiheuttaa Englannille vuosittain 250 miljoonan punnan tappion töistä poisjäämisten ja muiden sivuvaikutusten muodossa.Maanantaisin jää neljännesmiljoona miestä saapumatta työpaikalleen krapulan vuoksi, sanotaan raportissa.Raportin julkaisee Englannin alkoholismineuvosto, jonka mukaan maassa on jo nyt 175 000 kroonista alkoholistia ja ainakin 225 000 sellaista, jotka ovat vaarassa tulla alkoholisteiksi.hyvin harvoilla ihmisillä on 10.000 sukulaista ja ystävää – nyrkkeilyn raskaansarjan ammattilainen Joe Frazier on yksi heistä.Hän varasi torstaina 10.000 lippua helmikuun 16. päivän illaksi, jolloin hän yrittää kukistaa WBA:n tunnustaman mestarin Jimmy Ellisin Madisonin kehässä.Frazierin varaamat liput maksavat yhteensä 166.000 markkaa ja hän sanoi, että hän varasi ne Philadelphiassa oleville sukulaisille ja tuttaville.”Minun pitäisi saada lipuista rahat takaisin, mutta aina ei niin tapahdu”, hän sanoi.Michael Brody päätti sunnuntaina lähteä pakoon satoja rahanpyytäjiä, jotka parveilivat hänen kotinsa ympärillä Scarsdalessa New Yorkissa.Hän lähti tilauskoneella kohti Floridaa.Jelken miljoonien perijä Brody jakoi useita tuhansia dollareita tuntemattomille ihmisille ennen pakoaan.Ilmeisesti hänellä ei lähtiessään ollut penniäkään taskussaan.Eräs lehtimies jopa lunasti Brodyn auton viidellä dollarilla tallista.– –Rahanpyytäjät aiheuttivat jättiläismäisen tungoksen Brodyn loisteliaan asunnon sekä toimiston ulkopuolelle tämän ilmoitettua torstaina, että hän aikoo jakaa 25 miljoonan dollarin (n. 105 milj. markan) perintönsä köyhille rauhan ja rakkauden nimessä.– –”Ilmeisesti tämä osoittaa, että ihmiset ovat todella ahneita. Minun olisi pitänyt tietää ihmisten olevan tällaisia”, Brody sanoi. (Reuter)