Historia

Jethro Tull ja Clouds Kulttuuritalolla

HS 21.1.1970

Viron rannikko siirtynyt etelään NL:n kartoissa

Laajalti

Puolueet lähettävät yli 1.200 ääntenkalastajaa

Maalisvaalien

Suomalaisista sikarinpolttajia

Sikarien

Uusi silta avaa Helsingin länsilaidan liikennesolmua

Helsingin

Jackie Stewartilla on rahaa, huumorintajua, sievä vaimo ja hevosvoimat hallinnassaan

Lontoo (HS)

Tänä

tunnetun neuvostoliittolaisen maailmankartaston uusimmassa painoksessa on Viron rannikko siirtynyt jonkin verran etelämmäksi ja monet kaupungit muuttaneet kokonaan paikkaa, kertoo New York Times amerikkalaisten topografien todenneen.Kautta koko Suomenlahden etelärannikon ja Laatokan seudun on havaittavissa paljaalla silmälläkin eroja vuonna 1967 ilmestyneen maailmankartaston ja sen aikaisempien painosten välillä.Niinpä Neuvostoliiton länsiosassa sijaitseva tärkeä Nevelin risteysasema on siirtynyt noin 16 kilometriä todelliselta paikaltaan erään järven rannalla. Myös Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella tehdyissä vertailuissa voitiin havaita selviä eroja karttojen välillä.Asiantuntijat ovat ymmällä erojen syistä. He sulkevat kokonaan laskuista pois mahdollisuudet, joiden mukaan uudet sijaintipaikat kartalla perustuisivat uusiin mittaustuloksiin.Neuvostoliittolaisia karttoja pidetään tunnetusti erittäin tarkkoina, etenkin maan Euroopan puoleisten osien osalta. Amerikkalaiset asiantuntijat pitävät mahdollisena, että karttojen muutoksen takana piilevät sotilaalliset turvallisuusnäkökohdat.ääntenkalastuskilpailuun on ilmoittautunut pitkälti toistatuhatta ehdokasta. Eduskuntapuolueet lähettävät taisteluun yhteensä 1.205 yrittäjää.”Kahdeksan suuren” lisäksi aikoo eduskunnan 200 paikan jakoon päästä myös joukko pienyrittäjiä, joita ei ole merkitty puoluerekisteriin.Täyden määrän ehdokkaita eli 199 asettavat sosiaalidemokraatit ja Smp.Pienin vaalitaistelujoukko on Tpsl:llä, jolla on vajaat viisikymmentä omaa ehdokasta.Hieman enemmän ehdokkaita asettaa vain neljässä vaalipiirissä vaaleja käyvä Rkp.Nykyisistä kansanedustajista lähtee uudelleen yrittämään 172 ja leikistä luopuu 28.suosion kasvu on merkittävin piirre viime vuotisessa tupakan menekissä. Tämä johtuu lähinnä uusien pikkusikarien laskemisesta markkinoille, kerrotaan valmisteverokonttorista. Pikkusikarit käsittävät suurimman osan sikarien kulutuksesta.Niin savukkeiden kuin piipputupakankin kulutus pysyi viime vuonna miltei edellisvuotisissa luvuissa. Sen sijaan sikareiden kulutus nousi tuntuvasti.Kun v. 1968 markkinoille meni 72,2 miljoonaa kotimaista sikaria, meni niitä viime vuonna 96,5 milj. kappaletta, todettiin valmisteverokonttorista. Myös ulkomaisten sikarien menekki kasvoi selvästi.V. 1968 myynti oli 4,0 milj. sikaria – viime vuonna 6,7 milj. kappaletta.länsiliikennettä johdetaan lähitulevaisuudessa uuden sillan avulla Länsiväylältä Lönnrotinkadulle ja Mallaskadulle. Näin avataan Helsingin suurimpiin ja vaikeimpiin kuuluvaa liikennesolmua Ruoholahden – Hietalahden vaiheilla. Lönnrotinkadun ja Mallaskadun kautta valuvat autojonot voivat jatkaa keskikaupungille myös Bulevardin ja Uudenmaankadun kautta.Ruoholahden liikennejärjestelyihin kuuluu läntinen rantamoottoritie, jonka linjauksesta on vasta alustavia kaavailuja. Tämä moottoritie synnyttäisi Länsiväylän kaupungin puoleiseen päähän liittymärusetin, johon on kytkettävä myös keskustan kehätie.talvena hämmästytti autoilumaailmaa maailmanmestari skotti Jackie Stewartin päätös siirtyä ranskalaisen Matra-tehtaan tallista uuden brittiläisen March-merkkisen ajokin rattiin tulevalle kaudelle.Päätös oli hämmästyttävä erityisesti sen vuoksi, ettei Marchin ominaisuuksista toistaiseksi sen rakentajatkaan tiedä kilpailuolosuhteissa kunnolla mitään. Stewartia paremmin tuntevat pitävät tapahtunutta kuitenkin hänen luonteenpiirteilleen ominaisen päättäväisen ja huolellisen harkinnan tuloksena.– –Kuten useimmat muutkin formula-ajajat, on Stewart melko pienikokoinen ja hänellä on loistava huumorintaju. Hänellä on myös viehättävä vaimo Helen ja kaksi poikaa Paul ja Mark.Stewartit asuvat loisteliaassa arviolta miljoona markkaa maksaneessa huvilassaan Sveitsissä, jonne useimmat maailman huippuajajista ovat perustaneet kotinsa kotimaittensa veroviranomaisten vuoksi.Viime kaudella Stewart osoitti varsin yksinkertaisella tavalla olevansa maailman nopein ajaja. Hän voitti kuusi kahdeksasta ensimmäisestä MM-osakilpailusta ja voitti maailmanmestaruuden yli 30 pisteen erolla toiseksi tulleeseen Belgian Jacky Ickxiin.