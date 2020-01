Historia

Karjaa jouduttu teurastamaan heinäpulan vuoksi

HS 22.1.1970

Heinän

Keskiolutta huoltoaseman baariin

Keskioluen

Puusepästä ”päivä-äiti”

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Jotta

L-dopalla ei ole Suomessa havaittu potenssivaikutuksia

Suomessa

Tampereen nti Ajalle yli miljoona soittoa

Neiti Aika

hinta on noussut suurimmassa osassa maata melko korkeaksi. Monin paikoin heinäkilosta maksetaan jo nyt 35–40 penniä. Heinäpulan vuoksi karjaa on jouduttu myymään teuraaksi normaalia aikaisemmin.Pohjanmaalla viljelijät ovat panneet heinälatojen ovet kiinni odottaen korkeita keväthintoja.Perunoita on tähän saakka ollut riittävästi ja useiden arvioiden mukaan perunapulaa ei tule tänä talvena. Maanviljelijä Erkki I. Pesonen toteaa käsityksenään: ”Perunapula on vain näennäistä. Kun pakkaset ovat ohi, perunaa löytyy taas kellareista.” Eräitten ennusteiden mukaan perunaa joudutaan ehkä tuomaan ensi keväänä.anniskelulupia voidaan nyt myöntää myös maaseudun huoltoasemien baareille. Ruoan saatavana olokaan ei enää ole luvan saamisen ehtona.Uudet anniskelulupien myöntämisehdot vahvisti keskiviikkona Alkon hallintoneuvosto. Se säilytti luvan myöntämisen edellytyksenä edelleen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen mukaisen elinkeinoluvan.Pelkkiä oluen anniskelupaikkoja ei sallita perustettavan, vaikka ruokaa ei tarvitsekaan olla saatavilla. Tarjolla on oltava kahvilan luonteeseen tavallisesti kuuluvia virvokkeita, kahvia leipää tms.Suurissa väestökeskuksissa huoltoaseman baari saa anniskeluoikeudet vain erityisten seikkojen sitä puoltaessa. Lupaa ei myönnetä paikoille, joita hoidetaan heikosti ja joissa järjestyksen ylläpitäminen on vaikeata.vaimo saisi työskennellä konttorissa on hänen miehensä 26-vuotias ruotsalainen rakennuspuuseppä Christer Anreasson jäänyt kotiin hoitamaan perheen kahta tytärtä. Lisäksi hän on ilmoittautunut ensimmäisenä miehenä Ruotsissa kursseille, joissa koulutetaan lasten päiväkotien hoitajia.Tämän Nyköpingissä asuvan rakennuspuusepän työtoverit kohottivat kulmakarvojaan hämmästyksestä, kun hän ilmoitti jäävänsä kotiin hoitamaan lapsia. Itse hän pitää päätöstään aivan luonnollisena.”Vaimoni haluaa olla ihmisten keskuudessa ja säilyttää konttoristin työpaikkansa. On aivan luonnollista, että hän saa tähän tilaisuuden”, Andreasson selittää.on noin vuoden ajankäytetty ”ihmelääkettä” L-dopaa, jonka Yhdysvalloista tulleiden tietojen mukaan on väitetty ”kauan kaivatuksi aseeksi” naisen sukupuolista kylmyyttä ja miehen sukupuolista kykenemättömyyttä vastaan.Suomessa lääkettä on käytetty vain Parkinsonin taudin hoitamiseen. Lääketehdas Orionista kerrottiin että Suomessa sitä valmistetaan nimellä Diopenal.Diopenalia on kokeiltu Helsingissä ja Turussa neurologisilla osastoilla noin vuoden ajan Parkinsonin tautiin. Se on tähän tautiin tehokkain lääke, mitä on olemassa. – – Yhdysvalloista tulleiden tietojen mukaan aine on vaikuttanut jopa yli 60-vuotiaisiin miehiin niin, että he ovat sairaalassa alkaneet ahdistella hoitajia.sai viime vuonna Tampereella yli miljoona soittoa. Tiedustelut tältä kysytyltä neidiltä menivät nyt ensimmäisen kerran miljoonan rajan yli.Prosentuaalisesti eniten lisääntyivät herätyksen haluajien puhelinsoitot. Kasvu oli lähes 26 prosenttia. Uutisia kuunneltiin puhelimitse viime vuonna 28 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja urheilu-uutisia 23 prosenttia vähemmän.Puhelinmaksut kallistuivat Tampereelta Helsinkiin valtion ilmoittaman viiden prosentin keskimääräiskorotuksen sijasta yli 21 prosenttia vuoden vaihteessa. Nyt maksaa minuutin puhelu Helsinkiin 44 penniä. Ennen se oli 11 penniä halvempi.