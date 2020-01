Historia

Maratonlennon naiskilpailija palasi kotimaahan

HS 23.1.1970

Lontoo–Sydney

Matkailumiehet moittivat huonoa ”lypsytaitoamme”

Matkailuntarkastaja

Jumbokone Lontooseen kuusi tuntia myöhässä

Lontoo (UPI)

Maailman

Otello-ooppera stereofonisena

Tämän

Barbra suosituin

Hollywoodin

Selibaatti saa papit vierailulle lomahotelleihin

Rooma (UPI)

Mies,

Rooma, muoti ja kuuluisuudet

Rooman

-lentoralliin melkoisella menestyksellä osallistunut suomalainen naislentäjä, rouva Orvokki Kuortti laskeutui torstaina iltapäivällä Helsingin lentoasemalle Piper Cherokee Arrow -urheilukoneellaan.Takana oli vaiherikas, noin 45 000 kilometriä pitkä lento.Rouva Kuortti osallistui lentoralliin yhdessä kakkosohjaajana toimineen lennonjohtaja Raimo Komin kanssa.Rouva Kuortin lisäksi osallistui tähän n. 70 koneen maratonkilpailuun ainoastaan yksi nainen, maailmankuulu ennätyslentäjä, englantilainen näyttelijätär Sheila Scott.Scott sai kuitenkin tunnustaa suomalaisrouvan voittajaksi, ja piste-eroakin kertyi peräti n. 15.000 pistettä.Tällä suorituksellaan hankki rouva Kuortti aimo annoksen mainetta suomalaiselle siviili-ilmailulle ja teki kertaheitolla tyhjiksi epäilykset naisen kelvollisuudesta lentäjäksi.Jaakko Paavelan mielestä maamme ei talvisodan jälkeen koskaan ole saanut niin paljon julkisuutta maailman lehdistössä kuin Salt-neuvottelujen yhteydessä. Myös matkailuliiton johtaja Heikki Mäki yhtyi Paavelan käsitykseen matkailupäivillä Tuusulassa torstaina.Johtaja Mäki kertoi erään hyvin konservatiivisen chicagolaisen sanomalehden sanoneen kirjoituksessaan Suomea ainoaksi Pohjois-Euroopan maaksi, jossa amerikkalainen toivotetaan tervetulleeksi.Matkailuliiton, kotiseutuliiton ja kunnallisliiton järjestämille matkailupäiville osallistuu viitisenkymmentä matkailualan edustajaa.”Ulkomaalaisten ’lypsämisessä’ me olemme erittäin heikkoja. Me tarjoamme valtavan määrän ilmaista palvelua. Tekemieni vertailujen perusteella tulin siihen tulokseen, ettemme pysty puoleenkaan siitä mitä muualla maailmassa turistilta otetaan rahaa”, johtaja Mäki sanoi.ensimmäinen kaupallisen liikenteen jumbo jet -lento ylitti torstaina Atlantin turvallisesti ja toi mukanaan Lontooseen 332 matkustajaa sekä koneen 20 hengen miehistön.Pan American -lentoyhtiön Boeing 747 oli tosin kuusi tuntia myöhässä saapuessaan Lontooseen. Viivästyminen johtui siitä, että lennolle alun perin varattu ”Nuori Amerikka” joutui luopumaan lennosta moottorien ylikuumenemisen takia.”Nuoren Amerikan” kapteeni Robert Weeks arveli, että kuumeneminen johtui suoraan takaa puhaltavasta kovasta tuulesta.Matkustajat siirrettiin ”Clipper Victor” -koneeseen, joka toi suurimman yhdessä reittikoneessa koskaan kuljetetun matkustajamäärän turvallisesti Lontooseen.illan oopperana rinnakkaisohjelmassa klo 21.05 radioidaan Giuseppe Verdin ”Otello”. Esitys kuullaan äänilevyltä ja ensi kertaa stereofonisena.”Otellon” uudessa, viime vuodelta peräisin olevassa levytyksessä musiikillinen johto on John Barbirollin.Pääosissa laulavat James McCracken Otellona, Gwyneth Jones Desdemonana sekä Dieter Fischer-Dieskau Jagona.Oopperan esittelee Eeva Hirvensalo.Lähetys on kuultavissa stereofonisena Helsinki ULA II:n, Lahti ULA II:n, Tampere ULA II:n ja Turku ULA II:n kautta.ulkomaisten lehtimiesten liitto tiedottaa, että Barbra Streisand (Funny Girl ja nyttemmin Hello, Dolly!) ja Steve McQueen ovat jatkuvasti maailman suosituimmat tähdet viimevuotisten gallupien mukaan.Laskelmat suoritettiin sekä erilaisten äänestysten että etenkin lipunmyyntitaulukoiden mukaan kaikkiaan 41:ssä USA:n osavaltiossa.”Maailman suosituimman tähtiparin” kunniaksi lehtimiesliitto järjestää suuret juhlat illallisineen helmikuun 2. päivänä.Silloin näyttelijöille myös annetaan Kultainen maapallo -palkinnot. Viime vuonna vastaavien palkintojen saajat olivat Sidney Poitier ja Sophia Loren.Poitier oli tänäkin vuonna hyvin suosittu ja tuli äänestyksissä toiselle sijalle. Barbran jälkeen suosituimmat naisnäyttelijät olivat Julie Andrews ja Mia Farrow.joka astuu hotelliin käsivarsi kiedottuna nuoren tytön ympärille, saattaa olla roomalaiskatolinen pappi. Neljän italialaisen papin kertoman mukaan sellaista tapahtuu aivan yleisesti Etelä-Italian lomahotelleissa. Papit kertoivat erään nimeltä mainitsemattoman piispan sanoneen: ”Tiedän kyllä sen kaiken.”Sanomalehti Il Giornale d‘Italia käsitteli katolisten pappien naimattomuussitoumusta eli selibaattilupausta ja sen synnyttämiä ongelmia.Lehti lainasi neljän papin lähettämää kirjettä, jossa sanottiin: ”Ihmiset sanovat, että maan eteläosan papit ovat vanhurskaampia kuin me maan keskiosassa, mutta sen sijaan me olemme saaneet nähdä, että he ovat meidän kaltaisiamme, elleivät pahempia. Ei ole harvinaista nähdä, etenkin lomakeskuksissa, pappien ajavan hienoissa autoissa tyttöjen kanssa ja menevän salaisiin paikkoihin, missä he viipyvät kahden koko päivän ja sitten lähtevät tiehensä.””Hotellin omistaja kertoi meille, että ei kulu päivääkään, jolloin he eivät tulisi ja pyytäisi häneltä rauhallista huonetta muutamaksi tunniksi. Heidän joukossaan on hänelle tuttuja ja tuntemattomia pappeja.”muotiviikot ovat taas päättyneet.”Epäilemättä mieleenpainuvin numero oli pitkä valkoinen iltapuku, jonka painetut koristekuviot esittivät paistettuja kananmunia. Ellei se sitten ollut niinkään pitkä hame, joka oli kirjottu täyteen kuvioita raakana pilkotusta kananpojasta”, arvelee New York Timesin muotikirjeenvaihtaja Gloria Emerson synkästi.Siis ilmeisesti on Rooman kevätmuoti ollut varsin ruokahalua kiihottavaa. Ainakin se kiihotti liikkeelle suuren joukon tunnettuja kasvoja. Sillä muodin suurissa esiintymispaikoissa niin sanotut jet setin ihmiset lyövät kaksi kärpästä yhdellä iskulla: näkevät ja tulevat nähdyiksi.– –Mutta mitäs siitä. Eihän kukaan ole enää aikoihin suhtautunut suureen muotiin aivan täydellä vakavuudella.Olisi hirveätä, ellei se esittäisi kaksi kertaa vuodessa edes joitakin vahingonilonaiheita meille, joilla ei ole varaa sen suhteen juuri muuhun kuin kuvien katselemiseen.