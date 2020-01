Historia

Die Ella palaa

HS 24.1.1970

Ella Erosen

Kuvaruutu uhkaa pimetä Mtv:ssä

Television

Beatleperhe mietiskelee parturoinnin jälkeen

Vust, Tanska (UPI)

Valokuvaajat

Kivikasvoshow johti muistutukseen

Mainos-televisio

Henkilöautojen myynti heikkoa joulumarkkinoilla

Autoja

Väsynyt voittaja juhli nukkumalla

Monte Carlo (UPI)

Monte Carlon

taiteen ystävillä on tilaisuus nähdä ja kuulla taiteilijatarta Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä, missä hän pitkän tauon jälkeen esiintyy 30.1.Ohjelmana on Ella Erosen vanha tuttu bravuurinumero, Eino Leinon runoelma Alla kasvon kaikkivallan.”Kaikki alkoi siitä, että johtaja Witikka soitti minulle tiedustellakseen, haluaisinko mahdollisesti taas esiintyä. Silloin minä itse ehdotin, että voisihan yrittää lausua Leinoa. Ja niin siitä sitten sovittiin. Esitys kestää kolmatta tuntia. Vieläköhän tuo polvi kestää?” Ella Eronen huolehtii.kuvaruutu pimenee Mainos-tv:n ohjelma-aikoina ensi kuun 6. päivästä kello 17.00 alkaen, ellei teknisen henkilökunnan lakonuhka ratkea sovintoon.Mainos-tv:n tekniset ry. jätti perjantaina lakkouhkauksen, jota Yleisradion tekniset lupaavat tukea rajoitetuin myötätuntolakoin.Mainos-tv:ssä lakko koskisi 21:tä kuvaajaa, äänittäjää, leikkaajaa ja assistenttia. He kuuluvat tuotantojaokseen, joka tuottaa kotimaisen filmiohjelman. Heidän lakkonsa ei vielä pimentäisi Mtv:n kuvaruutua.Yleisradion puolelta myötätuntolakkoon uhkaavat mennä ne tekniset toimihenkilöt, jotka hoitavat Mtv:n ohjelman siirron verkkoon ja vastaanottimien ulottuville. He pystyvät katkaisemaan Mtv:n koko ohjelmalähetyksen. Lakonuhka ei vaikuta Yleisradion omaan ohjelmistoon.kärkkyivät ensimmäistä kuvaa John Lennonista sen jälkeen, kun saatiin tietää, että hän oli perheineen leikkauttanut tukkansa.Lopulta tilaisuus tuli, kun Lennon ilmestyi julkisuuteen ensimmäistä kertaa lyhyttukkaisena.Tiettävästi hän oli tarjonnut eräälle lehtikuvaajalle tilaisuutta kuvata häntä ja hänen perhettään, vaimoaan Yoko Onoa ja tämän tytärtä Kyokoa, 51 000 markan hinnasta, mutta kuvaaja ei ottanut tarjousta vastaan.on esittänyt Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle anteeksipyyntönsä 7.12.1969 lähetetyn ”Kivikasvoshown” johdosta.Yhtiö on myös antanut tästä ohjelmasta vastuussa olleelle jaostopäällikölle vakavan muistutuksen. Ohjelman valmistaminen ja esittäminen on mainos-television antaman lausunnon mukaan ollut puutteellisesti harkittua.Tämä ilmeni kulkulaitosministeri Paavo Aition perjantaisesta vastauksesta kansanedustaja Mikko Volotisen (k) tekemään eduskuntakyselyyn. Aitio ilmoittaa siinä, ettei asia anna tämän jälkeen aihetta enempiin toimiin.Kyselyssä katsottiin, että ohjelma loukkasi karkeasti maamme ortodoksista kirkkokuntaa.ei ostettu paljonkaan joululahjoiksi, sillä uusien henkilöautojen myynti laski joulukuussa voimakkaasti.Jo marraskuu oli syksyn hiljaisin, mutta vuoden viimeisen kuukauden aikana uusia henkilöautoja rekisteröitiin vain 4.049 kappaletta, tiin nyt 271 kappaletta.Suosituimmuus ei paljon muuttunut ja ensimmäistä sijaa piti hallussaan edelleen Cortina eri muunnoksineen. Toisen sijansa säilytti kupla-Volkswagen ja kolmanneksi nousi marraskuiselta kuudennelta sijaltaan Moskvitsh Elite, jota myytiin nyt 271 kappaletta.rallin toisen kerran peräkkäin voittanut Ruotsin Björn Waldegård juhli perjantaina saavutustaan nukkumalla hotellihuoneessaan.”Tietysti olen tyytyväinen voitostani”, 27-vuotias maanviljelijä Waldegård sanoi selvästi väsyneenä 12 tunnin ajourakasta, joka alkoi torstai-iltana ja päättyi perjantaiaamuna.