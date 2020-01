Historia

Mestarit vaihtuivat SM-taitoluistelussa

HS 26.1.1970

Mestarit

Rynnistys Korkeasaareen

Kaunis

Satamista ja nostureista neuvoteltiin Brasiliassa

Satamat

Alkoholin hintojen nousu lisää tenun käyttäjien määrää

Alkoholijuomien

Frederik halveksii suurriistan metsästäjiä

Kööpenhamina (Reuter)

Tanskan

ovat vaihtuneet, eläköön uudet mestarit.Uusi polvi osoitti vakuuttavaa tulemista taitoluistelun Suomen mestaruuskisoissa sunnuntaina Jäähallissa. Kaikissa kolmessa kilpailusarjassa kruunattiin ”tuoreet” mestarit.Tasavertaisin kamppailu kultamitalista käytiin HJK:n lupaavan Pekka Leskisen ja HSK:n ”veteraanin” Ragnar Wikströmin kesken. Wikström onnistui vapaaohjelmassaan täysipainoisesti, mutta Leskisen pakollisissa saama johto oli liian suuri umpeenkurottavaksi.Naisten sarjassa jääkuningattaren kruunun hiuksilleen sai HJK:n Anu-Liisa Numminen, joka esitti tasoltaan ylivoimaisesti parhaan vapaaohjelman. Pia-Maria Lindén, 12-vuotias lahjakkuus, jätti viime vuodon mestarittaren Anna-Maija Kivimäen kolmanneksi.ja lauha sunnuntai houkutteli tuhansia helsinkiläisiä kuntolenkeille.Kaivopuiston mäet olivat ahkerasti käytössä. Niitä laskettelivat sekä kelkkailijat että hiihtäjät.Jäätie Suomenlinnaan johdatti lukemattomien askeleet vanhoille linnoituksille.Korkeasaari koki tähän asti vilkkaimman talvipäivänsä. Intendentti Ilkka Koivisto kertoi suurimman osan ihmisistä kävelleen Korkeasaareen, mutta myös hiihtäjiä näkyi liikkeellä. Kaikkiaan kävijöitä oli noin 1500.Täydellinen yllätys kaikille korkeasaarelaisille oli viime viikolla syntynyt karhunpentu. Emokarhu on hyvin nuori, eikä mitään perhetapahtumaa osattu lainkaan odottaa.Pentu syntyi hangelle ulkotarhassa, joka sen vuoksi on täydellisesti eristetty yleisöltä., nosturit, traktorit ja laivanrakennus olivat tärkeimmät keskustelu- ja neuvotteluaiheet teollisuusministeri Väinö Leskisen ja Valmetin pääjohtaja, ministeri Olavi Mattilan Etelä-Amerikan ja Aasian maihin suuntautuneen matkan aikana.Ministerit palasivat kolmiviikkoiselta maailmanympärimatkaltaan sunnuntaina.Lähellä Sao Pauloa Brasiliassa sijaitsevan Valmetin traktoritehtaan tulos viime vuodelta oli ministeri Mattilan mukaan hyvä. Tuotanto ylitti 2300 traktoria. Vientiä muihin Etelä-Amerikan maihin oli jonkin verran.Brasilian tilastoissa Valmet on säilyttänyt toisen sijansa traktorien valmistajana. Tehtaalla on tutkittu mahdollisuuksia myös trukkien valmistukseen Etelä-Amerikan markkinoille.hinnannousu aiheuttaa korvikealkoholin käytön lisääntymistä alhaisemmissa sosiaaliluokissa, sanoo professori Antti Alha Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselta.Tällöin on odotettavissa myös asunnottomien alkoholistien määrän nousua, jota on tapahtunut jo nyt juopumissakkorangaistuksen siirryttyä historiaan.Tohtori Touko Markkanen Alkoholipoliittisesta tutkimuslaitoksesta puolestaan arvelee hinnankorotusten olevan vähäinen tekijä korvikkeiden käyttöön siirtymisessä. Suurin vaikutus on kulloisellakin työvoimatilanteella.kuningas Frederik on sanonut halveksivansa suuresti suurriistan metsästäjiä, jotka menevät Afrikkaan tappamaan eläimiä vain saadakseen sitten kerskailla saaliillaan, kirjoittivat tanskalaislehdet sunnuntaina.Kahdessa kööpenhaminalaislehdessä julkaistussa haastattelussa kuningas Frederikin kerrotaan sanoneen Itä-Afrikan matkansa päätteeksi: ”Mielestäni kaikki ne eläimet, joita matkani aikana näin, olivat niin ylvään ja ihmeellisen näköisiä, etten ikinä edes voisi kuvitellakaan ampuvani niitä.””En voi muuta kuin halveksia niitä, jotka menevät varta vasten Afrikkaan tappamaan muutaman villieläimen ja sitten tuovat saaliinsa voitonmerkkinä kotiin vain kerskaillakseen saavutuksellaan, oli se sitten norsu tai virtahepo”, kuningas Frederik sanoi haastattelussa.