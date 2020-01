Historia

Korttelikiekko 1970

HS 27.1.1970

Pohjois-Haaga

Elokuvatarkastamo haluaa leikata Donnerin filmiä

Jörn Donnerin

Tupakkamainokset pois Helsingin liikennevälineistä

Tupakkamainokset

Minipillerit syrjään Englannissa

Lontoo (UPI)

Kaksi

Maksia ei saanut käyttää kylmälläkään

Pasadenassa

on Helsingin Sanomain Korttelikiekkokilpailun kaksinkertainen voittaja, mutta tällä kertaa kasvojaan muuttanut Haagan joukkue ei lukeudu suosikkien joukkoon. Mestariehdokkaita on kolme: Tapiola, Tikkurila ja Herttoniemi. Kaikki kolme ovat myös varmoja voitostaan.Tikkurila on ensimmäisillä kierroksilla tehnyt puhdasta jälkeä (maaliero 30–0), Tapiolan joukkue on taitava ja kookas ja Herttoniemi oli lähes nykyisessä kokoonpanossaan jo vuosi sitten voiton tuntumassa. – – Herttoniemeläisten mielestä joukkueen vaarallisimmat vastustajat cupissa ovat Tikkurila ja Tapiola. Tapiola on niinikään varma voitostaan, mutta löytää sentään kaksi vaarallista vastustajaa: Tikkurila ja Herttoniemi. Tikkurilan pelaajien ajatukset ovat samat: voitto kotiin, vaarallisimmat vastustajat Tapiola ja Herttoniemi.”Me voitamme” katkesi kuin entisen kanan lento Kärkkäisen Jorman jäädessä roikkumaan suurista housuistaan Tapiolan jääkiekkokaukalon laitaan. Kaverit auttoivat vankan maalivahtinsa pinteestä. Housut säilyivät onneksi edustuskunnossa tämän iltaiseen Helsingin Sanomien Korttelikiekon neljännesvälieräotteluun.uusimmasta elokuvasta Naisen kuvia vaaditaan poistettavaksi yhteensä kuudesta kohdasta noin viisi minuuttia kuvamateriaalia.Valtion elokuvatarkastamon päätökseen on syynä se, että elokuvaa pidettiin tapahtumien kuvaukseen nähden epäsiveellisenä.”Elokuvatarkastamon päätös tuhoaa koko elokuvan”, sanoo Jörn Donner. – – ”Naisen kuvia on elokuva tuottajasta, joka palaa ulkomailta ja yrittää tehdä elokuvaa rakkaudesta”, kertoo Donner. ”Tietysti kaikki menee mullin mallin ja hän joutuu lähtemään maasta haasteen uhkaamana. Elokuvatarkastamon päätös on minusta kuin filmin sisällön toteutumista tässä ja nyt.”katoavat parin vuoden sisällä Helsingin liikennelaitoksen busseista, raitiovaunuista ja matkalipuista. Liikennelaitokselle tämä merkitsee menetystä, sillä mainostulot ovat olleet vuodessa noin 400.000 markkaa. Savukemainonnalla on tästä summasta saatu kolmannes.Helsingin kaupunginhallitus päätti samalla pyytää Suomen kaupunkiliittoa ryhtymään toimenpiteisiin tupakan mainonnan rajoittamiseksi koko maassa.Tupakan mainontaa valvomaan on perustettu erityinen valtion viranomaisista ja tupakkateollisuuden edustajista koottu tupakan mainonnan valvontakunta, jonka puheenjohtajana toimii kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja.Kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta on äskettäin saatu aikaan sopimus tupakan lehdistössä tapahtuvan mainonnan rajoittamisesta. Tupakkamainokset aiotaan myös häivyttää television ruudusta.englantilaista lääketehdasta on poistanut progestogen-hormonia sisältävän minipillerinsä pois markkinoilta, odottaen niiden turvallisuutta koskevien kokeiden tuloksia. Syntex- ja E. R. Squibb and sons ilmoittivat päätöksestään neljä päivää sen jälkeen kun Yhdysaltoissa oli ilmoitettu progestogen-ehkäisytablettien aiheuttaneen kasvannaisia koe-eläiminä käytetyissä koirissa.Englannin terveysviranomaiset arvioivat noin 10000 naisen Englannissa käyttävän viime vuonna markkinoille tulleita progestogen-tabletteja. Heitä kehotettiin kääntymään lääkäreittensä puoleen.Texasissa asuva Annetta Kopecky lähetettiin äskettäin kotiin koulusta, koska hänellä oli yllään liian pitkä hame. 11-vuotiaan Annettan äiti sanoi, että tytär oli pukenut hameen ylleen kylmän sään takia. Annettan koulun rehtori sanoi kehoittaneensa tätä menemään kotiin, koska hänen musta maksihameensa herätti liikaa närkästystä ja huomiota muiden oppilaiden keskuudessa. (UPI)