HS 28.1.1970

Kansallisteatteri

”Jalkapallohulluja ihailen eniten Suomen urheilussa”

Omakotitontin saa markalla Jäppilästä

Varkaus (HS)

Ahdas ja ikävystyttävä voi Suomi olla vieraalle

Aseettomana palveleva kelpaa ehdokkaaksi

Huonekalujen alennustavaratalo Helsingin maalaiskuntaan

Lenin-elokuvien festivaali Moskovassa

Jaggerille sakkoja marijuanasta

saa tänään keskiviikkona jo toistamiseen vieraakseen Tampereen Popteatterin maineikkaan Hair-musicalin, joka tällä kertaa levittäytyy suurelle näyttämölle.Popteatterilaisten kolmanteen Helsingin vierailuun mahtuu kolme esitystä. Gerome Ragnin ja James Radon hippimusical nähdään siis Kansallisessa vielä torstaina ja perjantaina.Popteatterin esityksen kysyntä jatkuu eri puolilla maata. Viimeksi ryhmä on vieraillut Kuopiossa, minne Popteatterin johtaja ja Hairin ohjaaja Reijo Paukku saapui suoraan Broadwaylta.Sopivaa musicalia tuotettavaksi Helsingin juhlaviikkojen underground-ohjelmaan ei kuitenkaan vielä tällä erää löytynyt. Hairin on puvustanut Kari Lepistö ja mukana on Popteatterin koko ”jengi” keulassaan mm. Pirkko Saanakorpi, Rauli Koivisto ja Veikko Meskanen.kaikkien, pitäisi nuoreta parillakymmenellä vuodella.Niin kauan kuin vanhat miehet pysyvät urheilun johdossa meillä pysyy 20-luvun ideologia. Nyt tarvitaan muutosta.Minusta tuntuu, että meidän pitäisi vähentää huippu-urheilun saamaa huomiota ja kiinnittää huomiota enemmän kuntourheiluun.Ilman kuntourheilua urheilutoiminta ei ole oikeissa raiteissa.Minusta on aivan turha puhua vain TUL:n kuin SVUL:kään politisoitumisesta.Ei nykyaikaisessa yhteiskunnassa enää pääse eteenpäin, ellei tunnusta tuota seikkaa, että politiikka lyö leimansa urheiluunkin. Ei TUL ole sen pahempi.Minun täytyy suoraan sanoa, etten ihaile suomalaisessa urheilussa mitään niin paljon kuin jalkapalloilun penkkiurheilijoita.He ovat kunnioitettavia naisia ja miehiä, jaksavat vuodesta toiseen istua seuraamassa otteluita.Aina tulee päihin niin, että ulkopuolisiinkin ottaa kipeästi. Eikö se ole komeata."Tässä valikoima presidentti Urho Kekkosen mielipiteistä tiistaisessa televisiokeskustelussa, jossa hän kartoitti näkemystään suomalaisesta urheilusta.Jäppilän kunnassa romahtivat omakotitonttien hinnat tuhannesta markasta yhteen markkaan kappale kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Aikaisemmin perittiin tonteista markka neliöltä. Kunnanvaltuusto päätti, että nyt markalla saa keskimäärin tuhannen neliön koko tontin. Markalla myytäviä lahjatontteja on Jäppilässä kirkon lähellä yli 20 kappaletta.Tonttien luovutukseen sisältyy ehto, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava vuoden kuluessa luovutuksesta. Rakennuksen on oltava valmis neljän vuoden kuluessa. Kauppaehdot hyväksyy kunnanhallitus.Kunnanvaltuuston toimenpide osoittaa, miten kireäksi kilpailu asukkaista on tullut kehitysalueen niin sanotuissa maailmanlopun kunnissa. Tällä nimellä mm. valtakunnan suunnittelutoimisto kutsuu kuntia, joissa muuttotappion lisäksi kuolleisuus vuosittain on suurempi kuin syntyvyys.viimeinen erämaa, Suomi, saattaa ulkomaalaisesta tuntua yllättävän ahtaalta. Hän saattaa törmätä kieltoihin rannoilla ja kalavesillä, jopa metsässä. Samoin hän saattaa ikävystyä puolikuoliaaksi jossain loisteliaassa lomakeskuksessa, missä syöminen ja tanssi illalla ovat ainoa ohjelma.Yllättävää matkailumme kuvassa on myös se, että useat kaupungit potevat tänä työttömyyden aikana matkailupalveluhaluisen työvoiman pulaa. Työvoimakysymykseen vedotaan usein jopa matkailualamme kiusallisen kylkiäisen, mukavuuslaitosten harvalukuisuuden ja epäsiisteyden tullessa puheeksi.Näistä asioista alustettiin ja keskusteltiin Tuusulan kunnallisopistolla matkailupäivillä.palvelusta siviilissä suorittava on vaalikelpoinen. Helsingin vaalipiirin keskuslautakunta teki tästä tiistaina päätöksen äänestyksen jälkeen. Kyseessä on ennakkotapaus. Suomen lain mukaan vakinaisessa väessä asevelvollisuuttaan suorittava ei voi asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.Keskuslautakunnan päätös turvaa nyt tohtori Ilkka Taipaleelle (sd) ja toimittaja Kimmo Kevätsalolle (sd) ehdokasoikeuden maaliskuun vaaleissa. Taipaleen ja Kevätsalon vaaliehdokkuus oli vaakalaudalla tiistaihin saakka.automarket-tyyppinen huonekalualan myymälä on saanut Helsingin mlk:n kunnanhallitukselta poikkeuslupaa varten puoltavan lausunnon. Kyseessä on Veikko Mikkolan ja Tauno Korhosen poikkeuslupahakemus tavaratalon rakentamiseksi Veromiehenkylään.Mikkolan ja Korhosen hanke käsittää 11 700 krsm²:n alennustavaratalon ja sen yhteydessä olevan talonmiehen asunnon. Tontti on noin 3,8 ha:n suuruinen. Paikka on Tuusulan moottoritien länsipuolella kehätiestä pohjoiseen. Tämä maalaiskunnan ensimmäinen automarket tulee toimimaan yksinomaan huonekalualalla.on meneillään puolitoista kuukautta kestävä Lenin-elokuvien festivaali. Siihen osallistuu 50 elokuvateatteria eli noin kolmannes Moskovan teattereista, ja sen aikana esitetään kymmeniä eri aikoina valmistuneita filmejä. Ohjelma koostuu kolmesta kaksi viikkoa kestävästä osasta.Ensimmäisen osan tunnuksena on ”Lenin elää aina”, toista vietetään tunnuksella ”Leninin aatteet elävät ja voittavat” ja kolmannen aiheena on ”Proletaarinen internationalismi toiminnassa”.Festivaalin aikana esitettävät elokuvat kuvaavat Leninin elämää, Lokakuun vallankumousta ja Leninin aatteiden toteuttamista meidän päivinämme.-yhtyeen laulajatähti Mick Jagger tuomittiin Lontoossa 200 punnan (n. 2340 markan) sakkoihin huumausaineiden hallussapidosta. Samansisältöinen syyte hänen entistä tyttöystäväänsä Marianne Faithfulia vastaan hylättiin.Jagger, jonka Lontoon-kodista löydettiin marijuanaa viime toukokuussa, määrättiin lisäksi maksamaan 50 guineaa (n. 610 markkaa) oikeudenkäyntikuluina.Neiti Faithful lensi oikeudenkäyntiä varten Lontooseen Roomasta, jossa hän nykyisin asuu. Hän oli Jaggerin asunnossa, kun poliisit toukokuussa suorittivat siellä kotietsinnän ja löysivät marijuanaa. (AP)HS