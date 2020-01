Historia

Varkauden tehtaitten kasvutavoitteisiin 70-luvulla sisältyy puunjalostusteollisuuden kaksinkertaistaminen.Ensi askeleiksi on katsottava jo tehty päätös ensi syksynä aloitettavasta kartongin valmistuksesta. – – Varkauden tehtailla jalostetaan etupäässä kuusta, joka on hankinta-alueen pääpuulaji. Vaneri- ja sahateollisuudessa sekä puoliselluloosan valmistukseen käytetään lisäksi huomattavia määriä koivua ja mäntyä.Rakennushankkeet tulevat aikanaan luomaan uusia työtilaisuuksia sekä tilapäisesti niiden toteutuessa että myöhemmin pysyväisesti sitä mukaa kuin laitokset pääsevät käyntiin. Laskelmien mukaan tulee 200 uutta työpaikkaa.”uusvientiä” harjoittaa suomalainen Kar-Air Oy, jonka 4-moottorisella DC 6 B-koneella tullaan helmi–huhtikuun aikana lentämään suuri muotikiertue kaukoidässä. Kone on varattu länsisaksalaiselle Triumph International -konsernille. Suuri, n. 40 hengen showryhmä kolmen tonnin painoisine esitettävien asujen ja lavasteiden kuormineen kiertää kaukoidässä lähes kolme kuukautta. Kar-Airilta on kiertueella mukana kaksi lentokapteenia, yksi perämies, yksi mekaanikko, purseri ja kaksi lentoemäntääpeittämässä puuvajassa Forssan ratapihan päässä on aarre: lopetetun Hyvinkään–Karkkilan kapearaiteisen rautatienviimeinen veturi ”Viitonen”. Höyryhepo odottaa siellä aikaa parempaa – eräiden suunnitelmien mukaan se saattaa päästä kiskomaan turistijunaa kesäkausina Forssa–Humppila rautatielle, jonka kiskoleveys sopii "viitosen" pyörille.Kun Karkkilan rautatie elokuussa 1967 lopetettiin, lahjoitti Kymin Oy veturivanhuksen Veturien Ystävät ry:lle. Se etsi sopivaa säilytyspaikkaa kookkaalle aarteelleen kunnes Forssasta saatiin sana, että talli on vapaana. "Viitonen" on rakennettu Tammerfors Linne & Jern- tehtaalla 1917 ja se on yhä täydessä vetokunnossa."Matkailijajunan liikkeelle saamisessa on paha este: Forssassa ei ole tallella enää yhtään kapearaiteisen rautatien matkustajavaunua. Kun ruotsalaiset vanhojen junien ystävät kymmenpäisenä joukkona viime kesänä olivat liikkeellä, pantiin heidät istumaan avotavaravaunuihin. Kylmästä huolimatta he olivat tavattoman ihastuneita kyytiin”, kerrotaan Forssan asemalta.Junaan sopivia matkustajavaunuja on jäljellä vielä Karkkilassa, mutta koska ne kuuluvat näytteillepantuun ”monumentti” -junaan harjun rinteessä, ei niitä saada Forssaan. Junan kokoajat panevat nyt toivonsa siihen, että jostain muualta maasta tavattaisiin vanhojen hyvien aikojen pikkuinen matkustajavaunu ja se saataisiin kesäliikenteeseen.välitettävät puhelu- ja telexmaksut Atlantin yli Yhdysvaltoihin halpenevat 25 prosenttia huhtikuun alusta lähtien, jolloin otetaan käyttöön uusi 800 yhteyden kaapeli. Uudet hinnat koskevat myös tietoliikennesatelliitin kautta välitettäviä puheluita. Lisäksi alenevat suorien puhelin- ja lennätinyhteyksien vuokrat 18 prosenttia. Tavallinen numerolla tilattu puhelu Yhdysvaltoihin maksaa hinnanalennuksen jälkeen 28:32 markkaa kolmelta minuutilta. Voimassa oleva hinta on 37:74 markkaa. Jokaisen lisäminuutin alennettu hinta päiväaikaan on 9:44 markkaa. Yötaksa huhtikuusta lukien on 21:42 markkaa kolmelta minuutilta.HS