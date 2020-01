Historia

Sukarnon puolisolle avioero

HS 30.1.1970

Indonesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rauhanaate leviämässä amerikkalaisjoukkoihin

Washington (Newsweek)

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Natsien jahtaaja jatkaa

Tukholma (Maija-Liisa Heini)

Martin Bormann

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manson väitti olevansa syytön

Los Angeles (AP)

Charles Manson,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen vuoden kuluttua 2 miljoonaa puhelinta

Puhelimia

Leikkauksia voisi tehdä mutta ei moraalisyistä

Elokuvatarkastamon

Jörn Donnerin kuvat

Jörn Donnerille:

Beatlesien lapsuuden perusarvot

”Huhut

Uusi peruukki on höyhenenkevyt

Peruukkien

entisen presidentin Sukarnon kaunis puoliso, japanilaissyntyinen Ratna Sari Dewi Sukarno on nyt saanut pyytämänsä avioeron.Ratna Sari Dewi lähetti eronpyyntökirjeen Djakartassa kotiarestissa olevalle miehelleen ulkoministeri Adam Malikin välityksellä viime joulukuussa. Avioeron syyksi hän ilmoitti halunsa suojella miestään, koska hän aikoo piakkoin julkaista kirjoitussarjan Indonesian nykyisestä presidentistä Suhartosta, jota hän sanoo ”joukkomurhaajaksi”.1970 Vietnamissa amerikkalainen sotilas on entistä suuremmassa määrin sodan vastustaja.Amerikkalaissotilaiden esittämät erilliset sodan vastaiset ”mielenosoitukset” rauhanpuolustajien merkkeineen ja taisteluinnokkuuden laskuineen on tosiasia, jota edes sotilasjohtajat eivät voi kieltää.Uusi sotilas on omituinen ilmiö Yhdysvaltain armeijassa. Hän poikkeaa täysin aikaisemmasta taistelijasta, joka noudatti vanhaa hyvää periaatetta ”isänmaan puolesta riippumatta siitä ollaanko oikeassa vai väärässä”.Vuoden 1970 amerikkalainen taistelija pitää enemmän huumausainepiipusta ja rauhanliikkeen tunnuksista kuin vanhanaikaisista oluesta ja tytönkuvista.Armeijan kannalta pahinta kaikessa on se, että uudet taistelijat yhä enenevässä määrin lausuvat julki sodanvastaiset mielipiteensä ja avoimesti asettuvat vastustamaan upseereidensa esityksiä.Eräs Vietnamissa palveleva everstiluutnantti luonnehti tätä ilmiötä sanomalla, että ”ei ole epäilystäkään siitä, etteikö rauhanliike vihdoinkin olisi Vietnamissa”.on nähty useissa Etelä-Amerikan valtioissa ja tätä nykyä hän on varmojen tietojen mukaan Paraguayssa. Siellä tämä Hitleriä lähellä ollut ja 6 miljoonan juutalaisen joukkomurhaan läheisesti syyllistynyt natsirikollinen elää eräiden muiden Saksasta paenneiden natsien kanssa. Näin väitti sodanaikaisten natsien leppymätön vihollinen Simon Wiesenthal Malmössä, missä hän esitelmöi keskiviikkona.Malmön raatihuoneentalon ulkopuolella Wienistä saapunutta Wiesenthalia odottivat ennen esitelmätilaisuuden alkua eräät antisemitistiseen ryhmään kuuluvat mielenosoittajat. Nämä jakoivat lentolehtisiä, joissa Wiesenthalia kehotettiin lopettamaan ihmismetsästyksensä. Sen jatkaminen 25 vuotta sodan päättymisen jälkeen on järkyttävä rikos kaikkea inhimillisyyttä vastaan, sanottiin mm. lentolehtisessä.Poliisi hajotti mielenosoittajat.35, hippijohtaja, joka on Los Angelesissa syytettynä näyttelijätär Sharon Taten ja kuuden muun murhasta, ilmoitti perjantaina jatkuneessa oikeudenkäynnissä olevansa syytön.Manson ei itse esittänyt vetoomustaan, mutta koska hän puolustuspuheenvuorossaan mainitsi asiasta, antoi Mansonin vetoomuksen oikeuden puheenjohtaja tuomari George Dell.Kysymyksessä on amerikkalaiseen lainkäyttöön liittyvä yksityiskohta, jonka mukaan jokaisen oikeudessa vastaamassa olevan on ilmoitettava, onko hän oman käsityksensä mukaan syytön vai syyllinen.Hippijohtaja Manson arvosteli omassa puheenvuorossaan käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä. Hän ilmoitti, ettei hän hyväksy koko prosessia.on maassamme tällä hetkellä noin 1.100 000. Ennusteiden mukaan niitä on kymmenen vuoden kuluttua jo yli kaksi miljoonaa.Puhelinliikenteen lasketaan kasvavan vuosittain 15–20 prosenttia. Suomi onkin puhelintiheydessä kymmenen kärkimaan joukossa Euroopassa.Donnerin ”Naisenkuville” määräämä 30:n prosentin rangaistusvero – senkin jälkeen, kun sensuurin vaatimat runsaat poistot olisi suoritettu – on herättänyt elokuvapiireissä tavallista vahvemman käymistilan.Joukko helsinkiläisiä elokuva-arvostelijoita, heitä oli koolla yhdeksän, sai nähdä elokuvan tarkastamon luvalla. He kaikki, yhtä lukuun ottamatta, olisivat sallineet elokuvan esittämisen sellaisenaan.Varsin heterogeenisen lehtimiesryhmän yleinen käsitys oli, että ”Naisenkuvia” on hauska filmi, joka tapauksessa paljon parempi kuin ”69”. Jotkut pitivät ”Naisenkuvia” jopa Donnerin parhaana elokuvana. Toiset arvelivat, että siitä kyllä sopisi jotakin leikata, lyhentää eräitä kohtauksia, mutta lähinnä kokonaisvaikutelman parantamiseksi eikä niinkään moraalisyistä.– –”Naisenkuvia”-elokuvan saama rangaistusvero on nykyisen lain voimassa oloaikana todella ainutlaatuinen.Tuottajayhtiö laskeskelee että ”Naisenkuvien” esittäminen sensuurin kaavailemassa muodossa (”huonosti perusteltujen leikkausten” jäljiltä) olisi selvästi tappiollista: kustannuksiin nähden n. 30–40 % tappiota.Tehkää sanoistanne tosi ja lähtekää ulkomaille esittämään niitä saastaisia elokuvianne, joilla tuhoatte Suomen nuorison kauniin rakkauden ja ihanteen.Ainoat maat, joissa niitä esitetään, ovat Ruotsi ja Tanska, itäblokin maissa ne heitetään heti paperikoriin, eikä anneta kansan nähtäviksi.Eläköön terve moraaliyhtyeemme hajoamisesta ovat täysin perättömiä”, vakuutti Beatles-yhtyeen rumpali Ringo Starr äskettäin amerikkalaiselle Look-lehdelle myöntämässään haastattelussa.”Syy siihen, että emme enää käy kiertueella on yksinkertaisesti halu elää rauhassa – välillä”, hän sanoi.”Me emme ole menettäneet niitä perusarvoja, jotka saimme lapsina.””Me emme ole pelänneet kovaa työtä.””Itse asiassa työskentelimme usean vuoden ajan kovemmin kuin yksikään toinen yhtye, eikä kova työkään aiheuttanut mitään säröjä yhteistoimintaamme”, hän sanoi.”Emme jaksaneet pitää kovaa alkuvauhtia yllä.””Nyt on aika rauhoittua ja pyrkiä elämään rauhallisesti ja mukavasti”, rumpali-Ringo sanoi. (UPI)ja hiuslisäkkeiden myynti on kasvanut valtavasti. Viime syksynä niitä myytiin enemmän kuin vuosi sitten ja tänä keväänä odotetaan myynnin yhä kasvavan. Meilläkin on jo monia naisia – ammattimannekiinien ja tv-esiintyjien lisäksi – jotka omistavat useamman kuin yhden peruukin.– –Tämän päivän peruukki on ihastuttava laitos, kevyimmät ja kalleimmat painavat vajaat 80 grammaa. Uusin peruukkimateriaali on japanilaista tekokuitua, joka muistuttaa enemmän epätasaista aitoa hiusta kuin nailonkuitu.Tietysti aito hius edelleen on kalleinta ja hienointa peruukkiainesta, mutta monen mielestä tekokuidusta tehty on sittenkin miellyttävämpi, kun se ei koskaan ole kasvanut kenenkään muun päässä.HS