Historia

Johtaja riisuu rautahansikkaansa 70-luvulla

HS 31.1.1970

Johtaja

Villin lännen tunnelma kaukaloissa

Suomessa

Vähimmäispalkkapykälä viittä vaille valmis

Työsopimuslakiin

Jogurttiin toivotaan erikokoisia pakkauksia

Kun

Aravaosakkeiden myynti vapautuu

Aravaosakeasuntojen

Sairas mies pikamatkan mestari

Kajaani, (Jaakko Luoma)

Sairas

70-luvulla käyttää yhä harvemmin rautahansikkaita ohjatessaan yritystään.Johtoportaaseen etsitään ennakkoluulotonta ideoijaa, jonka tärkein tehtävä on yrityksen uudistaminen. Hän ei välttämättä tarvitse teknistä tietoa, sillä taustalla oleva rautainen suunnitteluryhmä osaa sen hänen puolestaan. Filosofin koulutus ei olisi silti pahitteeksi uudelle tulokkaalle.Uuden vuosikymmenen johtaja kannattaa yritysdemokratiaa, jos vain joku kertoisi hänelle mitä se oikeastaan tarkoittaa. – –”Työpaikkademokratia on vuosisadan lässytystä, jos sillä tarkoitetaan jotakin muuta kuin molempiin suuntiin tapahtuvaa kommunikaatiota. Jos sillä tarkoitetaan työntekijöiden osallistumista yrityksen päätöksentekoon, se on huono vitsi”.Tätä mieltä on MK-tuotteen toimitusjohtaja Heikki Tavela, joka on neljässä yrityksessä johtokunnan puheenjohtaja. – –Jörn Donnerin tärkein liiketoimi on elokuvatuottamo. Lisäksi hän puuhaa kahta yritystä, molemmat vaativat viisi miljoonaa.Mies, joka katsoo olevansa ”aika pätevä johtamaan”. Jolle liike-elämä on tavallaan vain harrastus, vaikkakin kallis. Sanoo luoneensa itse uransa – suhteilla. Näin Donner, joka ei yleensä lietso sympatiaa esiintymisellään."Olen hyvä johtaja. Olen ennakkoluuloton, toimin tehokkaasti ja taloudellisten kannattavuusperiaatteiden mukaan.””Luulen, että inhimillisyys johtoportaassa vähenee 70-luvulla. Tarvitaan lisää ennakkoluulotonta toimintaa, joka perustuu tarkkaan taloudelliseen ajatteluun.”on taklattu koko kentän alueella puoli sarjakierrosta. Jääkiekkoilun luonne on muuttunut. Toiset miltei itkevät, toiset ovat tyytyväisiä. Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harry Lindblad vastusti päätöstä silläkin uhalla, että hänet leimattaisiin vanhanaikaiseksi.Nyt hän sanoo, että jääkiekkoilu muistuttaa Suomessa monesti ”villin lännen -tyyliä”. – –”Nyt otetaan kiekotonta miestä aivan surutta. Ottelun luonteesta riippuen kiekotonta miestä saatetaan taklata jopa kymmenenkin kertaa yhdessä erässä. Pelaajien pitäisi muistaa, että tämä on edelleenkin sääntöjen vastaista.””Jääkiekkoilusta on kadonnut paljon. Puhdas syöttöpeli on hävinnyt, sillä kiekko on tyrkättävä heti ja jonnekin. Kukaan ei pysty kauan harkitsemaan, koska heti pamahtaa.”tulevan vähimmäispalkkapykälän sanamuoto saatiin jo viittä vaille valmiiksi perjantaisissa hallitusryhmien neuvotteluissa.Lain pykäliä ryhdytään kirjaamaan eduskunnan sosiaalivaliokunnassa tiistaina. – –Vähimmäispalkkapykälän tuleminen työsopimuslakiin näyttää tässä vaiheessa selvältä, vaikka yksi hallituspuolueista, ruotsalaiset, eivät vielä ole määritelleet asiaan kantaansa.suuressa perheessä innostutaan syömään jogurttia, saa ostoksilla kävijä tunkea useita 2 dl:n purkkeja kassiinsa. Etenkin silloin jos hän viisaana ihmisenä tekee ostokset muutamaksi päiväksi kerrallaan.Miksei jogurttia ole saatavana 1/2 tai litran tölkeissä? Jogurttihan säilyy jopa viikon, pari jääkaapissa. Iso pakkaus veisi vähän tilaa ja tulisi huomattavasti halvemmaksi.myynti vapailla markkinoilla tulee pian mahdolliseksi. Eduskunta hyväksyi perjantaina toisessa käsittelyssä tätä tarkoittavan lain ja jäljellä ovat lain kolmannen käsittelyn ja vahvistamisen lisäksi enää käytännön järjestelyt.Aravaosakehuoneiston omistaja voi uuden lain mukaan vapautua asuntonsa myyntirajoituksista maksamalla takaisin osakkeeseen liittyvän valtion lainaosuuden. – –Nykyisen lain mukaan aravaosake vapautuu myyntirajoituksesta vasta, kun koko talolle myönnetyt lainat on maksettu takaisin. Siihen saakka kunnilla ja taloyhtiöllä on etuosto-oikeus.mies voitti 15 kilometrillä hiihdon Suomen mestaruuden.Tampereen 32-vuotias poliisimies Kalevi Laurila löi ällikällä niin itsensä, kilpailijansa, lääkärit kuin Hiihtoliiton johdonkin.”Avoin vatsahaava”, kertoivat viimeiset tutkimukset. ”Hänellä on selvästi ja kiistattomasti vatsatauti, Laurilan puheet eivät ole turhaa höpinää", sanoi hänen ”henkilääkärinsä” tri Pekka Rikkonen.Laurila uusi kahden vuoden takaisen mestaruutensa, vieläpä erittäin selvästi ja kohosi lääketieteelliseksi ihmeeksi.HS