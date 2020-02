Historia

”Kulta-Kalle” taas suosituin suomalainen

HS 2.2.1970

Suosituimmaksi

Lääkkeillä alkoi ”alennusmyynti”

Ensimmäistä

Heinoslaisten yökokouksiin puututtiin Haukiputaalla

Oulu (Jorma Korhonen ja Mauno Saari)

Heinoslaisuuden

Leo Kinnunen ajoi huipulle

Suomen

Oikarainen voitti kuninkuusmatkan

Kajaani (Jaakko Luoma)

Kuusamon

Potlohko

Perisuomalaisia,

Rolling Stones esitti huikean korvausvaateen

Rolling Stonesit

Talo kateissa

Hässelbyn

suomalaiseksi valittiin toisen kerran peräkkäin Kaarlo Kangasniemi Viikkosanomien järjestämässä kilpailussa, joka oli järjestyksessä seitsemästoista. Vain Urho Kekkonen on tätä ennen valittu peräkkäisinä vuosina maan suosituimmaksi. Tämä tapahtui vuosina 1960 ja 1961.Kangasniemelle luovutettiin kilpailun palkinto sunnuntai-iltana Porissa Ässät–TPS -jääkiekko-ottelun yhteydessä. Kangasniemi oli kymmenes urheilija, joka on voittanut kilpailun.Kekkosen lisäksi ei-urheilijoina on suosituimmaksi suomalaiseksi valittu Armi Kuusela, Väinö Linna, Esko Kivikoski, viimeksi mainittu kaksi kertaa. Armi Kuusela oli ensimmäinen kilpailun voittaja vuonna 1953.Äänestykseen osallistui tänä vuonna n. 95 000 henkilöä.Kangasniemen ensimmäinen sija oli kiistaton, mutta kilpailu hänen jälkeensä muodostui erittäin kireäksi. Tulokset tältä osin ovat vielä tietokonetarkastuksessa.kertaa saivat asiakkaat sunnuntaina lääkärin määräämiä lääkkeitä apteekeista sairausvakuutuskorvauksella vähennettyyn hintaan. Monet olivat kuitenkin unohtaneet sairausvakuutuskorttinsa kotiin, mikä aiheuttaa heille matkan sairausvakuutustoimistoon.Useimmissa apteekeissa sunnuntai oli varsin hiljainen päivä, joten uudistuksen aiheuttamasta lisätyöstä huolimatta selvittiin lähes tavanomaisella sunnuntaityövoimalla.Hiljattain voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos mahdollistaa sen, että reseptilääkkeet saadaan apteekista sairausvakuutuskorvauksella vähennettyyn hintaan ilman, että niistä tarvitsee tehdä korvaushakemus.Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakkaalla on sairausvakuutuskortti mukanaan. Jos kortti on unohtunut kotiin, joutuu asiakas hakemaan korvauksen sairausvakuutustoimistosta.ja Oulun profetian nimellä tunnettu uskonnollinen liike on jälleen vastakkain virkavallan ja nuorison kanssa, tällä kertaa Haukiputaalla.Jo muutaman viikon jatkuneet pääasiassa yölliset levottomuudet Haukiputaan kirkon, hautausmaan ja pappilan tienoilla ovat huipentuneet siihen, että poliisi on jaellut eräille rukouspiirin jäsenille, mm. profeetta Laila Heinosen sisarelle sakkolappuja.Lisäksi liikkeen ”apostoliksi” sanotun ruotsalaisen Jonne Sturessonin maastakarkoituksen vireillepano on parhaillaan harkittavana.Heinoslaiset, joiden joukkoon aina viikonloppuisin liittyy kymmeniä Ruotsista saapuneita rukouspiiriläisiä, ovat ilmoittaneet haluavansa rukoilla Haukiputaan kunnan alueella ja etteivät he suostu poistumaan sen alueelta mistään hinnasta.Levottomuudet alkoivat, kun pappilan ja kirkon lähistön asukkaat valittivat tiheästi poliisille siitä, että hautausmaan portilla pidetään öisin kovaa meteliä, kalmistossa liikutaan usean henkilön ryhmissä ja ihmisten unta häiritään ”jatkuvalla öisellä autorallilla” pappilaa ja sen lähitaloja kiertävällä tiellä.Leo Kinnunen ja Meksikon Pedro Rodriquez voittivat sunnuntaina ylivoimaisesti Daytonan 24 tunnin ajon Yhdysvalloissa. Pari säästeli autoaan viimeiset kierrokset; niin paljon he olivat kuroneet etumatkaa muihin. Leo Kinnunen ajoi vaikeat yötaipaleet paremmin kuin kuuluisa meksikolainen tähtiajaja.Suomen toinen edustaja Hans Laine joutui keskeyttämään kilpailun loppukierroksilla.Leo Kinnunen parinaan meksikolainen Pedro Rodriquez ovat tunti tunnin jälkeen ajaneet voiton tuntumassa. He menivät kärkeen jo ajon toiselle tunnilla. Pari on johtanut viimeisellä tunnilla muita 51 kierroksella.Leo Kinnunen on joutunut ajamaan rakot käsissä, kovat tunnit ovat vaatineet veronsa. Vaaleansinistä Porschea ohjannut pari ei koko kilpailun aikana ole antanut muiden huippuajajien hätyytellä.Erä-Veikkojen rajakersantti Kalevi Oikarainen saavutti sunnuntaina ensimmäisen Suomen mestaruutensa hiihtäjien kuninkuusmatkalla, 50 kilometrillä.Ladut olivat Kajaanin SM-hiihtojen viimeisenä päivänä todella raskaat. Lämpötila heilui nollan paikkeilla ja taivaalta sadellut lumihöytyvä teki radan todella nahkeaksi.Raskaalla radalla kovakuntoinen Oikarainen oli suorastaan ylivoimainen. Hän jätti lähes neljä minuuttia toiseksi loppumatkalla kivunnutta Teuvo Hatusta.Vaikka Oikarainen on jo vuosia hiihdellyt kärkipäässä suurkilpailuissa, häneltä puuttui sunnuntaihin asti Suomen mestaruus 50 kilometrillä. Nyt sarja täyttyi tässä mielessä.tuttuja ruoka-aineita valmistetaan paistamista terveellisemmällä tavalla, uunissa hauduttamalla.Karjalaiseen uuniruokaan varataan 250–300 gr. sianlihaa. Vähärasvainen kylki sopii hyvin.2–3 pienehköä sipulia ja 7–8 keskikokoista perunaa.Mausteeksi muutama maustepippuri ja suolaa.Tukevan ruoan piristeeksi haetaan kellarista jotakin etikkasäilykettä, herkkukurkkua, punajuurta tai turvaudutaan kaupan varastoihin.Paprikapitoiset sekasalaatit ovat kokeilemisen arvoisia.Sinapin ystävä tuo tietysti purkkinsa pöytään.Raikas, ajankohtainen appelsiini on kevyt jälkiruoka.ja heidän promoottorinsa ovat nostaneet 45 miljoonan markan korvausvaatimuksen sen kilparadan omistajia vastaan, joiden alunperin piti järjestää Rollareitten vapaa konsertti San Franciscon läheisyydessä joulukuun 3. päivänä.Sears Point -kilparadan omistajat peruuttivat kuitenkin luvan viime hetkellä ja konsertti siirrettiin Altamontin radalle. 300.000 katsojan ja kuulijan joukossa sai neljä henkeä surmansa, yksi heistä puukotettiin lavan vieressä.Altamontin maanomistajat ovat esittäneet korvausvaatimuksia ja tulevaisuudessa yleisömäärä radalla on rajoitettu 4300:een.poliisilla on melkoinen pähkinä purtavanaan. Muuan mies tuli äskettäin poliisiasemalle ilmoittamaan, että hänen talonsa oli varastettu.Poliisi ilmoitti, että varastettu talo oli melkoisen raskas, joten varkaiden on täytynyt olla asiantuntijoita.Talo hävisi yön aikana, eikä poliisilla toistaiseksi ole vähäisintäkään johtolankaa sen löytämiseksi. (UPI)