Historia

Rangaistuskorotus odottaa veroilmoituksen unohtaneita

HS 3.2.1970

Jopa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokone kiidättää Helsingin metrojunaa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tv:n rasvaohjelma sai nyt kiitosta

Maataloustuottajissa

Asuntotuotanto-ohjelma Uudellekaupungille

Asuntojen

40 prosentin veronkorotus voi olla seurauksena, mikäli veroilmoitusta ei palauteta ajoissa. Jos veroilmoitus ei maanantaina ollut verotoimistossa, rangaistuksena on korkeintaan 20 prosentin korotus. Toinen 20 prosenttia tulee lisää, jos ei veroilmoitusta jätetä veroviranomaisten kehotuksesta huolimatta. – –”Kyllä huomaa, että on viimeinen palautuspäivä”, totesi rouva Pirkko Tuomikoski, joka oli yksi tavaratalo Sokoksessa ilmoituksia vastaanottaneista verovirkailijoista. Hän totesi, että jonoa riitti heti aamuyhdeksästä.Kello 13:een mennessä oli vastaanotettu jo tuhatkunta ilmoitusta.”Tänä vuonna täällä on vain Espoon veroilmoitusten vastaanotto, mutta olemme ottaneet myös helsinkiläisten ilmoituksia.”Stockmannilla ilmoituksia otettiin vastaan viidennessä kerroksessa, jossa klo 9 jo matti myöhäisten jono kiersi koko osaston kahteen kertaan.metrotoimisto on antanut hankalan tehtävän suunnittelijoille. On luotava vuoteen 1971 mennessä tietokoneella toimiva metrojunan ohjaus- ja turvalaitejärjestelmä, ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen avulla helsinkiläinen metrojuna kulkee vailla ohjaajaa 80 kilometrin tuntinopeudella, pysähtyy asemille 25–30 sekunniksi. Matkustajien odotusaika ei tule pitkäksi: junat vilahtelevat asemille ruuhka-aikoina 75 sekunnin väliajoin.Koejuna kehittyy tällä hetkellä paperilla. Sen muotoilusta ja sisustuksesta vastaa erityinen muotoiluryhmä. Siihen kuuluu kaksi arkkitehtiä, visuaalinen muotoilija ja teollinen muotoilija. Ryhmässä työskentelee myös työterveyslaitoksen edustaja.Metron koejunan vaatimukset ovat huipputekniikkaa. Kooltaan ovat vaunut maailman suurimpia, pituus 22 metriä ja leveys 3,20 metriä.pahaa verta herättänyt televisio-ohjelma ”Maito, voi ja sydämesi” sai maanantaina kiitosta radion ruotsinkieliseltä ohjelmaneuvostolta.Ohjelmaneuvosto katsoi, että kyseessä oli kuluttajavalistus- eikä maatalouspoliittinen ohjelma. Se oli hyvin tehty ja asiallinen ja täyttää ohjelmasäännöstön edellyttämät puolueettomuuden vaatimukset. Ohjelmaneuvosto totesi tyydytyksellä, että ohjelmassa oli suomenkielinen tekstitys.tuotantotarve Uudessakaupungissa vuosina 1970–74 on 1.470, todetaan asuntotuotanto toimikunnan laatimassa ohjelmassa. Vuosittainen tarve on keskimäärin 294 asuntoa. – – Uudenkaupungin autotehdas on asunto-ohjelmaa varten ilmoittanut tiedot henkilökunnan kasvusta vuoteen 1975 mennessä. Tämän vuoden alussa oli tehtaalla 230 työntekijää. Tämän vuoden heinäkuuhun mennessä määrä kasvaa 460 työntekijään. Ensi vuoden alussa olisi henkilökuntaa jo 600 henkeä ja vuonna 1975 kaikkiaan 960.