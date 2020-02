Historia

IFK-ote jatkuu pettämättömänä

HS 4.2.1970

Helsingin IFK:n

Istumalakko iski Elannon tavarataloihin Helsingissä

Aukioloajan

Kylmin tammikuu sotien jälkeen

Kulunut

Tulevaisuuden uutiset olohuoneen seinälle

”Tulevaisuuden

yliote jääkiekkoilun mestaruussarjassa käy kierros kierrokselta yhä selvemmäksi.IFK:n henkinen lataus oli taas Helsingin Jäähallissa vahva ja musertava. Viisi peräkkäistä voittoa ottanut Jokerit rynnisti alkuun, johti jo 3–1, mutta rysähti IFK-henkeen kuin korttitalo tuulessa ja hävisi musertavasti 8–4.Helsingin loppuunmyydyssä Jäähallissa olivat tunnelmat täsmälleen samanlaiset kuin syyskierroksella, jolloin Jokerit havisi 9–3. Ottelu oli kaikinpuolin edellisen toisinto. – – Ei, ei toki, ei rumia otteita, ei jäähyjä, vaan maaleja ja laukauksia, jotka ratkaisivat kaiken. Niitä lähti Juha Rantasilan mailasta, lähti niin rajun määrätietoisesti, että Jokerien 3–l johto hajosi pölynä ilmaan.muutos johti istumalakkoon kahdessa Elannon tavaratalossa Helsingissä. Istumalakko kesti puoli tuntia. Vastaavanlaisten lakkojen sarjaa aiotaan jatkaa.Elanto saattoi tiistaina voimaan illasta puolella tunnilla pidennetyn aukioloajan: Ennen tavaratalojen ovet suljettiin klo 17.30, nyt klo 18. Työnantajapuoli korostaa, että asiasta neuvoteltiin ja sovittiin etukäteen pääjärjestöjen kesken. Työntekijöille siitä ilmoitettiin kolme viikkoa sitten.Elanto haluaa noudattaa samaa käytäntöä kuin muutkin tavaratalot Helsingissä, työnantajapuoli sanoo. Paikallinen ammattiosasto on asiasta kuitenkin eri mieltä.tammikuu oli kylmimpiä sotien jälkeen, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta. Tammikuun keskiarvolämpötilat olivat 2–3 astetta normaalia alhaisemmat. Luonteenomaista tammikuulle oli myös sateen vähyys, useimmilla seuduilla sademäärät jäivät puoleen normaalista. Etelä-Suomessa lämpötilat putosivat yleensä noin kolme astetta normaalista, mutta Pohjois-Suomessa erotus jäi pariin asteeseen. Helsingissä on kolmenkymmenen vuoden keskilämpötila ollut tammikuussa –5,4 astetta, mutta nyt se oli –8,8 astetta. Turussa keskilämpötila oli –9,5 ja Tampereella –10,9 astetta. – –Useimmilla seuduilla sotavuodet ovat olleet viimeksi kuluneiden 30 vuoden kylmimmät. Niinpä Helsingissä mitattiin v. 1942 tammikuun keskilämpötilaksi –15,9 astetta.lehdistö ei paljoakaan muistuta sitä, mitä me nyt kutsumme lehdistöksi", sanoo tiedotusopin ja sosiologian professori Alphons Silbermann Kölnistä.Professori Silbermannin tulevaisuudennäkyjen mukaan mahdollisesti jo 1980-luvulla tulee lehti jokaisen olohuoneen seinälle. Numerovalitsijasta voidaan valita uutiset, joita halutaan katsella, samalla tavoin kun nyt valitsemme puhelinuutisia, säätiedotuksia tai päivän ruokavihjeitä.Tiedotustoiminta tulee jakautumaan jyrkästi kahteen osaan: globaaliseen tiedonvälitykseen ja toisaalta palkalliseen tiedonvälitykseen. Lehdet ovat joko joka puolelle maailmaan samaa tekstiä, mutta eri kieliä välittäviä suurlehtiä tai sitten jokaisen esikaupunkialueen ongelmat erikseen huomioivaa paikallislehteä. Sama jako pätee myös radio- ja tv-asemiin nähden.HS