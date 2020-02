Historia

Lennonien hiuksilla kerätään varoja rauhan töihin

HS 5.2.1970

Lyhythiuksisiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministerit hyväksynevät Nordekin jo Reykjavikissa

Suunnitelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuuli häiritsee Kekkosen uintia ja kalanpyyntiä

Eleuthera, Bahama-saaret (Veikko I. Pajunen)

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijaispresidentti lukee, miettii ja päättää

Punainen

Nainenko rasvaa yhteiskunnan rattaat

Jyväskylä (HS)

Ihmisen

Korkeakouluille 20 miljoonan tietokone

Pohjoismaiden

Noponen: Turmioni oli sana Suomi

Paavo Noponen,

kerityt John Lennon ja hänen vaimonsa Yoko Ono luovuttivat muovipusseihin pakatut hiuksensa keskiviikkona Englannin mustan vallan liikkeen johtajalle Michael X:lle.Lennonien hiukset, jotka leikattiin heidän äskettäisellä Tanskan-matkallaan, huutokaupataan mustan vallan liikkeen toiminnan tukemiseksi.”Tämä tehdään maailmanrauhan puolesta”, sanoi Michael X, siviilinimeltään Abdul Malik, ojentaessaan Lennoneille vastalahjaksi Cassius Clayn nyrkkeilyhousut.Lennonit suunnittelevat nyrkkeilyhousujenkin myymistä rauhan hyväksi. John Lennon kertoi lehtimiehille, että huutokauppa pidettäisiin mahdollisesti Sothebyn kuuluisassa huutokauppakamarissa Mayfairissa.”Luulen hänen liioittelevan”, sanoi Sothebyn edustaja asiaa tiedusteltaessa.”Sotheby myy taideteoksia. Hän (Lennon) saattaa olla taiteilija, mutta hänen hiuksensa eivät ole taideteos”.taloudellisesta yhteistyöstä Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen välillä on valmis. Virkamiesryhmä sai ehdotuksensa viimeisteltyä keskiviikkona Tukholmassa päättyneessä viisipäiväisessä kokouksessa.Sopimusluonnos luovutetaan Pohjoismaiden pääministereille torstaina. Ainoastaan rahoituskysymys on sopimuksessa vielä ratkaisematta.Suomi toivoo yhteisiin rahastoihin varoja enemmän kuin mihin muut Pohjoismaat ovat suostuneet. Rahoituksenkin osalta on päästy kompromissiin, mutta Suomen hallitus ei vielä ole ilmoittanut sitä lopullisesti hyväksyvänsä.Urho Kekkosen lomaan Bahama-saarilla ei liity paluumatkan yhteydessä reitin muutoksia eikä epävirallisiakaan poliittisia neuvotteluja, ilmoitettiin asianomaisesta lähteestä keskiviikkona Eleutherassa.Alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti hän viettää rauhallisia lomapäiviä Eleutheran aurinkosaarella ensi viikon tiistaihin asti, jolloin hän lentää tavanmukaisella vuorokoneella Bahama-saarten pääkaupungin Nassaun kautta New Yorkiin.– –Presidentti Kekkonen on ruskettunut, voi erinomaisesti ja viihtyy hyvin Eleutherassa, kertoi hänen vanhempi adjutanttinsa kenraalimajuri Urpo Levo.Viime päivien lomanviettoa on vain jonkin verran haitannut voimakas tuuli, joka on estänyt avomerikalastuksen.Danny antaa henkistä ravintoa vt-presidentille, oikeammin: pääministeri Mauno Koivistolle, joka hoitaa tasavallan presidentin tehtäviä presidentti Urho Kekkosen loman aikana.Koivisto lukee, hiihtää, miettii ja päättää presidentille kuuluvista välttämättömistä virkatehtävistä. Suomen suhteet ulkovaltoihin ovat hyvät, erityisesti naapurivaltioihin. Paremmatkin ne voisivat olla; ystävyydessä on monta astetta, vt-presidentti sanoo.Torstaina ovat kuvassa Nordek-huolet. Koivisto osallistuu neuvotteluun, vaikka se onkin tässä tilanteessa poikkeuksellista.Koiviston tämä ”presidenttikausi” kestää perjantaihin. Hän lähtee silloin Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen Reykjavikiin. Presidentin ”tuolille” istahtaa sitten opetusministeri Johannes Virolainen.Presidentti Kekkonen palaa Bahama-saarilta ensi keskiviikkona.aseman riippuvuus yhteiskunnan rakenteesta ja siihen liittyvä taloudellisen ja tiedollisen vallan jakautuma pyrittiin esittämään taiteellisin teatterikeinoin Jyväskylän Talvessa keskiviikkona.Ryhmäteatterin esittämä ”Nainen, ystävä” antoi virikkeen keskustelulle, jossa todettiin talousjärjestelmän vaikuttavan sukupuolirooliin.Kaksi rouva Tellervo Koivistoa, toinen tamperelainen filosofian maisteri ja toinen helsinkiläinen ekonomi, puhui naisen asemasta erilaisissa talousjärjestelmissä.Yhdistys 9:n puheenjohtaja Ritva-Liisa Sumu sanoi, ettei mikään talousjärjestelmä sinänsä yksin ole autuaaksi tekevä ratkaisu naisen aseman tasa-arvoisuudelle.Naisen asemalle omistettu keskiviikko oli hivenen verran kärkevä, itseään etsivä ja skandaalinkäryinen. Skandaalia toi naista itseään esittävä kuva, joka poistettiin monien mieliksi Jyväskylän Talven yleisesti heikkona pidetystä näyttelystä.suurimpiin kuuluva tietokonetilaus on tehty maassamme. Suomen pankin johtokunta on valtuuttanut Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahaston SITRA:n tilaamaan Yhdysvalloista suurtietokoneen. Tämä noin 20 miljoonaa markkaa maksava tietokone asetetaan maamme korkeakoulujen käyttöön.”Tilaussopimus on jo allekirjoitettu. Univac 1108 -suurtietokoneen ensimmäiset laitteet saapuvat Suomeen tämän vuoden lopussa”, kerrottiin Sitrasta.Tietokone sijoitetaan valtion tietokonekeskuksen yhteyteen ja korkeakoulut kytketään siihen.40, on raivoissaan. Ei vihainen, vaan rehellisesti poissa tolaltaan. Hän ei pysty kunnolla hillitsemään itseään.Ääniradion johtaja Eino S. Repo on peruuttanut hänen matkansa Ylä-Tatralla 14.–22. helmikuuta pidettäviin MM-hiihtoihin.Noposen suuttumus ei ole lientynyt vähääkään, vaikka yksi yö on tullut nukutuksi (huonosti) asian päälle.”Minulla on valitettavasti lisämunuainen, joka erittää erittäin voimakkaasti adrenaliinia”, hän sihahtaa haastavasti hampaittensa välistä.– –Paavo Noponen näkee omasta mielestään vikansa selvästi: ”Olen maininnut sanan Suomi.” Vakuudeksi hän sanoo haluavansa olla juuri nyt Suomessa.”Tämä maa on meidän, joka sentti siitä. Olen ensimmäinen tuhoamaan tänne pyrkivän vihollisen.”– –Päätöksen Noposen matkan peruuntumisesta tehnyt ääniradion johtaja Eino S. Repo ilmaisee kantansa selkeästi.”Pidän Noposta erittäin lahjakkaana selostajana. Hänen kehityksensä on kuitenkin pysähtynyt ja laskusuunta alkanut”, Repo toteaa. Repo sanoo tehneensä päätöksen Noposen itsensä takia: ”Katson, että kovat otteet ovat ainoa keino pelastaa hänet.”Revon mielestä Noposen selostukset eivät ole sisältäneet informaatiota nimeksikään. Vinosuuntauksen pysäyttämiseksi hän katsoo olevan parasta antaa Noposen levätä kaksi, kolme kuukautta.HS