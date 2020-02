Historia

Joukkopunttaajille arestia ja sakkoja

Kotka, (HS) 6.2.1970

Jatkuvasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi pyrkii välittäjäksi kehitys- ja teollisuusmaille

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HYY hylkäsi Runebergin

Runebergin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi palautti mitalit

Tukholma (TT)

Ruotsin

Kuopio tanssii ja soittaa kesän alussa

Kuopio

Yli

Peppi Pitkätossu saapuu Suomeen

Satukirjasankaritar

Pitkäpalkki tulee suomalaisasuntoon

Asuntojen

luvattomasta poissaolosta tuomittiin Kotkan rannikkopatteristoon kuuluvan Kirkonmaan linnakkeen joukkopunttaukseen osallistuneet tykkimiehet 8–26 vuorokauden pituisiin yksinkertaisiin arestirangaistuksiin.Kaksi varusmiespalveluksesta toistaiseksi vapautettua tuomittiin sakkoihin ja kahden tykkimiehen osalta juttu lykkäytyi. – –Jännittyneinä sotaoikeuden päätöstä Kotkan kaupungintalon kolmannen kerroksen eteisessä odotelleet tykkimiehet pitivät Kirkonmaata eli ”Pirunsaarta” Suomen tylyimpänä palveluspaikkana:”Iltalomia ei ole. Lomat saatetaan peruuttaa ruoduittain. Ruoka on huonoa. Ei lämmintä vettä. Vauhtia on liikaa. Jos nappi on jäänyt auki, pannaan vuolemaan kirveenvarsia. Viisi vartta per nappi on kova urakka, jos ne tehdään puukolla ja kirveellä jäisestä rungosta.Alikessut kaatavat pinkat liian helposti ja sitten ne etsivät Nortinnatsoja sängyn rakosista hajoittamalla vuoteet”, kertoi eräs tykkimiehistä.”Rättitarkastuksia on niin paljon ettei koulutuksestakaan tule mitään. Kyllä käy kateeksi maavaruskunnissa palvelevia. Naapurisaari Rankki on Kirkkomaahan verrattuna lepokoti”, totesivat monet.on omaksumassa itselleen eräänlaista välittäjän asemaa kolmannen maailman ja lännen teollistuneiden maiden välillä Afrikan kysymyksissä.Tammikuun aikana Namibian kysymyksestä turvallisuusneuvostossa käytyjen neuvottelujen ja niiden tuloksena äänin 13–0 syntyneen päätöksen taustalla näytteli Suomi huomattavaa osaa.Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Max Jakobson myönsi torstaina, että näiden neuvottelujen ja sopimuksen hieronnan aikana saatuja kokemuksia tullaan käyttämään hyväksi myöhemmin tänä keväänä TN:ssa esille tulevassa Rhodesian kysymyksessä.Suomi on jo valmistautumassa asian varalle.patsas Helsingin Esplanadilla oli eilen jäädä vaille perinteistä kunnianosoitusta ja tervehdyskäyntiä.Patsaalla aikaisemmin käynyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunta katsoi tänä vuonna ikuisten patsaskäyntien jo riittävän ja patsaalle kokoontuneet ihmiset saivat turhaan odotella Ylioppilaslaulajien esiintymistä.Illalla patsaalla kävi kuitenkin laulutervehdyksellä Helsingfors Svenska Körförbund.HYY:n hallitus on tehnyt viime vuonna periaatepäätöksen, jonka mukaan kaikkinainen suurmiesten merkkipäivien kunnioitus patsailla käynteineen ei vastaa tarkoitustaan, kertoo ylioppilaskunnan vt. pääsihteeri Kirsti Kallio.Kouluille ei ole olemassa mitään erityistä määräystä Runebergin päivän huomioimiseksi, kertoo kouluneuvos Olli Sampola.olympiakomitea päätti keskiviikkona palauttaa KOK:lle Ruotsin joukkueen saamat mitalit Mexicon kisojen nykyaikaisessa viisiottelussa, mutta samalla esitetään vastalause.Ruotsilta riistettiin mitalit sen vuoksi, että Liljenvallin väitettiin olleen kilpailujen aikana humalatilassa.Ruotsi on kiistänyt nämä väitteet ja ilmoittanut kantansa KOK:lle. Vastauksissa on kuitenkin vältetty kannanotot Ruotsin esityksiin, ilmoitti Ruotsin olympiakomitean puheenjohtaja Sven Thofelt Svenska Dagbladetille.Nyt olemme väsyneet tällaiseen suhtautumiseen ja päättäneet palauttaa mitalit.puolen tuhannen kansainvälisen ja kotimaisen esiintyjän voimin ja yli 100 000 markan budjetin turvin repäistään käyntiin ensimmäinen kaksiviikkoinen Kuopio tanssii -kesätapahtuma.Maan muista kesätapahtumista poiketen Kuopion ohjelma rakentuu baletille ja puhallinmusiikille, tähän mennessä suomalaisessa kulttuurikesässä huomiotta jätetyille taiteen lajeille.Peppi Pitkätossu alias Inger Nilsson saapuu 20. helmikuuta Suomeen osallistuakseen Kirkon ulkomaanavun järjestämään suureen lastenjuhlaan.Ingerin mukana tulevat hänen vanhempansa ja sisaruksensa.Kiireistä tyttöä oli varsin vaikeata saada lyhyellekin käynnille Suomeen, mutta vahvistus saatiin lopulta torstaina, kertovat lastenjuhlan järjestäjät.Inger ja hänen perheensä odottavat kuuleman mukaan suurella innolla vierailuaan tänne itäiseen naapurimaahan.suunnittelua väljentävä ja rakennuskustannuksia alentava pitkäpalkki on tulossa Ruotsista Suomeen.Rakennustoimisto A. Puolimatka ja Polar-rakennusosakeyhtiö ovat perustaneet Nilkon Oy -nimisen yhtiön ja varanneet lisenssin pitkäpalkin valmistamiseksi Suomessa. – –Pitkäpalkkia käytetään rakennusten välipohjissa kantavana rakenteena. Se vähentää kantavien seinien lukumäärää.Kun asuntojen sisällä ei tarvita lujuussyistä lainkaan kantavia seiniä, pohjaratkaisujen mahdollisuudet huoneistojen sisällä lisääntyvät.HS