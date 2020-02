Historia

Kubrick aloittaa kolmannen tulevaisuudenkuvauksensa

HS 7.2.1970

Stanley Kubrickin

Klaanipäälliköiden peli tekee tuloaan Suomeen

Skottien

Risteyksiin pystytetään 27 000 liikennemerkkiä

Yleisten

Lypsylehmän teurastuksesta rahapalkkio

Maito- ja viljatuotantoa

Sammakkomiesten isku Eilatiin

Tel Aviv/Kairo (Reuter)

Egypti ja Israel

viimeisin elokuva, tulevaisuudenkuvitelma ”Avaruusseikkailu 2001” kiertää elokuvateattereita maailman eri puolilla.Hänen sitä edellinen suurmenestyksensä, tulevaisuuden painajaisuni ”Tohtori Outolempi” on sekin ollut jatkuvasti ajankohtainen uusinta.Kaksi vuotta Kubrick on näiden filmiensä jälkeen ollut ”vaiti”, mutta nyt hän on ilmoittanut aloittavansa ensi kesänä uuden elokuvan teon Lontoossa.Tämäkin uutuus on tulevaisuudenkuvaus. Se pohjautuu Anthony Burgessin romaaniin ”A clockwork orange” (mikä saattaa merkitä vaikkapa jotakin ”mekanisoidun appelsiinin” tapaista käsitettä). Se on julkaistu USA:ssa 1963. – –New York Timesille antamassaan haastattelussa Kubrick on maininnut, että ”A clockwork orange” kuvaa tulevaisuuden hyvinvointivaltiota, jota johtavat väkivaltaisesti hurjat teini-ikäiset. Elokuvan tarkoitus on satirisoida mm. nuorisorikollisuutta lähestyviä ilmiöitä, ”kirjallista proletarismia” ja muita sen tapaisia muotisuuntauksia sellaisina, miksi ne näyttävät voivan kehittyä tästä hetkestä eteenpäin ”edistyttäessä”.ikivanha curling-peli tekee hitaasti tuloaan myös Suomeen. Nyt hyvinkääläiset ovat innostuneet tästä kivilimppupelistä. He aikovat jäädyttää Sveitsin kansanpuistoon curling-radan ja perustaa kerhon tekemään tunnetuksi tätä entistä Ylämaan eliittiluokan peliä.Miekkailuveteraanina tunnettu ”Nisse” Sjöblom on mukana myös v. 1962 perustetussa Helsingin Curlingklubissa. Hän antoi curlingista kiinnostuneille hyvinkääläisille alkeisopetusta Pirkkolan urheilupuistossa.Laskiaissunnuntaina hyvinkääläisillä on mahdollisuus nähdä tätä hienon hienoja piirteitä sisältävää jääpeliä ”laskiaisriehan” yhteydessä. Helsingin curlingmiehet tulevat antamaan näytösottelun.Tämän hetken tunnetuin curling-maa on Kanada.ja yksityisten teiden risteyksiin pystytetään etuajo-oikeutta osoittavat liikennemerkit. Niitä arvioidaan tarvittavan 27 000 kappaletta.Eduskunta hyväksyi perjantaina yksimielisesti toisessa käsittelyssä liikennemerkkejä koskevan lainmuutoksen, jonka edellyttämä asetus on tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana. – – Tieliikennesäännöstö on tarkoitus uudistaa tämän vuoden aikana kansainvälisten sopimusten mukaisesti.aiotaan supistaa entisestään. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan lypsylehmien teurastamisesta maksettaisiin 500 markan palkkio.Valtio voisi ehdotuksen mukaan tehdä sopimuksen säännöllisesti maitoa meijeriin toimittaneen lypsylehmän omistajan kanssa maidontuonnin lopettamisesta kolmeksi vuodeksi.Yhteisöjen maataloustuotantoa ryhdytään esityksen mukaan rajoittamaan maito- ja vehnäkilolta perittävältä ylimääräisellä 20 pennin markkinointimaksulla.upottivat perjantaina toistensa aluksia ja jatkoivat ilmasotaansa. Israel ilmoitti suihkukoneittensa upottaneen 700 tonnin kuntoisen egyptiläisen miinanlaskijan miehistöineen Hurghadan edustalla Suezin lahdella.Egyptiläiset ilmoittivat aikaisemmin, että Siinain kautta kuljetetut sammakkomiehet olivat upottaneet israelilaisen säiliölaivan ja joukkojenkuljetuslaivan miehistöineen.Israelin ilmoituksen mukaan hyökkäyksessä tuhoutui 500 tonnin kantoinen apualus ja toinen vaurioitui.Hyökkäys miinanlaskijaa vastaan tapahtui samoihin aikoihin, kun israelilaiskoneet pommittivat Suezin kanavavyöhykettä sekä egyptiläisiä sotilasleirejä Ylä-Egyptissä.HS