Pieksämäki 9.2.1970 (HS)

vauhdilla iskeytyi todennäköisesti tekokuun kappale jään läpi Peipusjärven rantamatalikkoon Pieksämäen maalaiskunnassa.Asiantuntijan mukaan kysymyksessä on melkoisella varmuudella tekokuun kappale. Kysymyksessä voisi olla myös meteoriitti, mutta sitä pidetään vain pienenä mahdollisuutena.Tapauksesta on tehty ilmoitus puolustuslaitokselle Luonetjärvelle. Kappaleen nostamisesta päättävät puolustuslaitoksen viranomaiset.Rautasauvalla tutkittaessa matalaa järvenpohjaa tunnettiin mudan läpi kova esine, joka antoi kaikuvan äänen. Äänestä päätellen kysymyksessä on jokin metalliesine.Putoamispaikalla on vettä metrin verran, mutta esine uppoutui vielä pari metriä pohjamutaan.ei vieläkään ole saanut yleistä hyväksymistä. Useilla työpaikoilla housuasua pidetään työasuksi sopimattomana, jopa epäasiallisena.Yhtenä esimerkkinä tästä ovat patentti- ja rekisterihallituksen eräät osastot, joissa ei edes talvipakkasella ole hyväksytty housuasua.”Käytän matkalla housuasua ja vaihdan sen työpaikalle tullessani hameeseen”, kertoo eräs kyseisen viraston naistyöntekijä.”Ei meillä ole nyt varsinaisesti lappua seinälle pantu housuasun kieltämiseksi, mutta on annettu tarpeeksi selvästi ymmärtää, ettei se käy työasuna.””Harmillista, sillä mielestäni housupuku on käytännöllinen ja siinä viihtyy, laittaisin mielelläni sen päälle”, kertoo kiellon uhriksi joutunut rouva.ja puolestapuhujanaan toimittaja Paavo Noposta pitävät kuusamolaiset ovat pahoittaneet mielensä päätöksestä jättää Noponen pois Tatran matkalta.Lauantain ja sunnuntaiaamun kuluessa koottuun ja sunnuntaina vastaanottajalleen postitettuun kansalaisadressiin kirjoitti nimensä runsaat 800 koillismaalaista.”Adressin yksinomaisena tarkoituksena on koettaa saada Eino S. Repo luopumaan päätöksestään peruuttaa Noposen kisamatka”, sanoi adressin kokoamisessa rutiinityöt hoitanut toiminnanjohtaja Erkki Poutanen .”Poliittisia näkökohtia ei ole eikä pyrkimys ole muu kuin saada Noponen selostamaan kisoja.”, Espanjan kuuluisin härkätaistelija, koki sunnuntaina karvaan tappion Bogotan härkätaisteluareenalla jouduttuaan härän heittämänä tantereeseen juuri, kun hän oli iskemässä pitkää miekkaansa syvälle härän selkään.Aikaisemmilla saavutuksillaan legendaariseksi tullut El Cordobes sai härän sarvesta pitkän viillon leukaansa ja kaulaansa ja joutui sairaalaan.olisi tarvinnut vain hiukan lisäaikaa. Jääkiekkomaajoukkue oli ”neekerien” pyörityksessä Helsingin Jäähallissa, mutta niukka 5–4 johto säilyi.Ottelun tulos ei kuitenkaan ollut tärkeintä, ainakaan MM-kisajoukkueen valitsijoille. Tänään isketään kisajoukkue lopullisesti lukkoon.Valitsijoiden ei tarvitse suuremmin hiuksiaan haroa. Joukkueen runko on ollut selvillä jo pitemmän aikaa ja puuttuvat lenkit valitaan ”katsastusottelun” perusteella.”Mitään mullistuksia ei joukkueeseen tule. Se on selvä”, virnisti valmentaja Seppo Liitsola.Juhani Tamminen on tehnyt valintansa tai hän on valinnut molemmat: MM-kisat ja ylioppilaskirjoitukset. Kuntonäytteen pitäisi riittää.on jälleen maailmanennätysmies.Parhaillaan vaativaa harjoitusohjelmaa läpivievä Herakleen voimamies käväisi sunnuntaina Ruskeasuolla SVUL:n Helsingin piirin painonnostomestaruuskilpailuissa ja otti nimiinsä tempauksen ME:n sarjassa 110 kg nostamalla puhtaasti 161 kg.Sarjaan peräti yhdeksän kiloa alipainoinen Kauko ei ollut lainkaan tyytyväinen tulokseensa, vaikka teki ME:n sivutuotteena yhteistuloksessa uudet PE-ja SE-numerot 515 kg.HS