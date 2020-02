Historia

HS 10.2.1970

ja sähköttäjien lakon väistöyritys kariutui viime minuuteilla viime yönä.Keskiyöllä alkavaksi ilmoitettu lakko mykistää puhelut ulkomaille ja tyrehdyttää rannikkoasemien toiminnan.Samassa veneessä ovat jäänmurtajien ja rannikkoradion sähköttäjät sekä Helsingin puhelinkonttorin ulkomaanliikenteen puhelinvirkailijat, jotka lakon voimalla vaativat lisää rahaa.vastainen taistelu sai maanantaina milteipä hätähuudonomaisen leiman Strasbourgissa avatussa suuressa kansainvälisessä ympäristönsuojelukonferenssissa, joka tutkii neljän päivän ajan kaupungistumisen, teollisuuden, metsänhoidon ja vapaa-ajan vieton vaikutuksia ihmistä ympäröivään luontoon.– –”Meidän onnellisuutemme riippuu läheisesti siitä, minkälaiset ympäristölliset puitteet me valitsemme elämällemme”, huomautti Ranskan maatalousministeri Jacques Duhamel valittaessaan sitä, että ”rakentajien” ja ”suojelijoiden” välillä tuntuu olevan perustavaa laatua oleva keskinäisen ymmärtämättömyyden muuri.Kaikki ympäristönsuojelun tekniset keinot ovat käytettävissä, huomautti ministeri, ainoa mikä vielä puuttuu, on poliittinen halu myös käyttää niitä.– –Osittaiset toimenpiteet eivät riitä, sanoi prinssi Albert puheenvuorossaan.Nyt tarvitaan syvään juurtuneiden tapojen muuttamista.On olemassa kohtuullisia edistyksen tavoitteita, lisäsi hän, mutta talouskasvun helvetillisen kilpajuoksun hyväksyminen ainoaksi johtotähdeksi ei ole enää tervettä.”Jos ihminen haluaa, että hänen lajinsa säilyy, hänen on opittava hillitsemään ahneuttaan.”alkaa jo olla raja: Ei voitane ajatella, että tasavallan presidentin sijaiseksi määrättäisiin vielä joku kolmas ministeri ja samalla pääministerille kolmas sijainen.Hallitusmuodon mukaan sijaisuuksia on kyllä mahdollista siirtää alemmaksi ja alemmaksi, mutta pidemmälle meneminen ei tuntuisi tähän järjestelmään sopivalta.Näin sanoo tämän päivän vt-presidentti, opetusministeri Johannes Virolainen, joka pääministerin sijaisena hoitaa tasavallan presidentin tehtäviä sillä aikaa, kun presidentti itse on Bahama-saarilla ja pääministeri Islannissa.Tilanne on Suomen historiassa ainoalaatuinen.Johannes Virolainen, 56, katselee maan asioita Suomen vaakunalla korostetulta aitiopaikalta luultavasti keskiviikkoon asti.Silloin odotetaan presidentti Urho Kekkosen palaavan kotimaahan.Pääministeri Mauno Koivisto ottaa hallitusohjat viimeistään loppuviikolla.Nyt niitä pitelee maatalousministeri Martti Miettunen.viimeisellä ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla ryntäävät kymmenet tuhannet suomalaiset ylös, ulos ja lenkille.Hiihtoloma katkaisee sopivasti talven aherruksen niin koululaisilta kuin heidän vanhemmiltaankin.Lomamatkat yleistyvät sellaista vauhtia, että matkailu- ja urheilukeskukset ovat täynnä, vaikka niitä tulee joka vuosi lisää.Hiihtomatkalaisten pääsuunnat ovat pohjoinen ja etelä.Lappiin, Koillismaalle ja Kainuuseen hakeutuu tuhansia suksimiehiä ja -naisia.Tuhansia lähtee myös Alpeille pitkien rinteiden houkuttelemana tai ottamaan rennosti aurinkorannoille.Kotimaan lomapaikoissa on vielä valinnanvaraa, joskin suosituimmat on varattu täyteen jo aikoja sitten.on lähes mahdotonta saada tällä hetkellä vähittäismyyntiliikkeistä.Varastot on myyty miltei loppuun.Valmistajat eivät pysty toimittamaan kotimaan kaupalle tarvittavaa määrää, sillä kauppiaat eivät ole tilanneet ennakkotilausoikeudellaan tarpeeksi kilpasuksia.Oman maan liikkeillä on ennakko-osto-oikeus, totesivat valmistajat.Suomalaisten valmistajien tuotantokapasiteetti riittäisi kyllä tyydyttämään kotimaisen tarpeen ja suksia jäisi ulkomaanvientiinkin.Ennakkotilausoikeutta ei kuitenkaan ole käytetty kyllin hyväksi kotimaassa, totesivat valmistajat.matkustajien ja erilaisten autojen määrä nousi Vikinglinjan lautoilla uusiin ennätyksiin viime vuonna.Kaikissa ryhmissä kasvu oli huomattavaa.Matkustajia oli linjan laivoilla 752.472 henkilöä kasvun ollessa edelliseltä vuodelta yli 161.000 eli 21 prosenttia.Henkilöautoja kuljetettiin 114.985 kappaletta eli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 1968.Rekka-autojen lisäys oli 33 prosenttia ja linja-autojen 57 prosenttia.Linjalle valmistuu tänä vuonna kolme uudenaikaista lauttaa.nainen pitää myös huolta kunnostaan” taitaa olla Miss Suomi -kilpailujen järjestäjien mottona, sillä viimevuotisesta uimareissusta on jo päästy kuntokouluun.Miss Suomi -kilpailut alkavat MTV:ssä klo 18.45 ja jatkuvat klo 19.15 saakka.Klo 20.15 kaunotarkisat pyörähtävät uudelleen käyntiin ja kruunaus tapahtuu juuri ennen illan uutislähetystä.Arkipukukierros on tällä kertaa hiihtoasukierros ja tietenkin suksilla esitettynä.Kaiken paljastavassa uimapuvussa neidot esiintyvät kuntokouluympäristössä ja iltapuku on valittu samaan urheilulliseen henkeen eli se on after ski -asu.Välipalana taiteilija Antti Peränne hahmottelee tyttöjen ihannemiehiä paperille heidän antamiensa ohjeiden mukaan.HJK:n pikkutytöt esittävät jäätanssin, Robin, Four Cats ja Raija Riikalan tanssiryhmä viihdyttävät.HS