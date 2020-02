Historia

Missikauneus hankitaan ulkoillen ja jumpaten

HS 11.2.1970

Melkeinpä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väliaikainen käsittelyhalli Helsingin pääpostin eteen

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arabiterroristien isku Münchenissä

München/Amman (Reuter)

Arabijärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhansia tonneja lunta alppimajaan

Val D’Isere (AFP)

Neljäkymmentäkahdeksan

Uusi kevytmaito nostaa voivuorta 600 000 kilolla

Myyntiin

Peruutuksen syyt yleiskokouksen pöytäkirjassa

Viralliset

suuren urheilujuhlan tuntu leijui ilmassa tämän vuoden Miss Suomea valittaessa. Tämän päivän missikauneus syntyy reippaillen ja jumpaten.Psykologivoimin vahvistettu tuomaristo poimi tasapäisessä kilvassa voittajaksi 19-vuotiaan Ursula Rainion.”Aivan ihana yllätys huokaisi onnellinen voittaja, joka kertoi lepäävänsä, rankan kilpailun jälkeen.”Miss Suomi on ammatiltaan mannekiini. Hän puhuu kolmea vierasta kieltä. – –Kilpailun urheilullinen teema oli onnistunut. Kohta ei ohjelmaa missikilpailuksi tunne, mutta tyttöjen kuvaus olisi voinut ladulla olla vieläkin monikulmaisempaa.Erinomainen keksintö oli laittaa pilapiirtäjä luonnostelemaan tyttöjen ihannemiehet ennen jännittävää tulosten julistamista. Se vapautti tyttöjä silminnähden.”kansojen halli” on tulossa Helsinkiin, tällä kertaa postitalon luo, johon posti- ja lennätinhallitus aikoo rakentaa väliaikaisen ja korkeintaan viisi vuotta paikalla olevan hallirakennuksen.Halli tarvitaan postinkäsittelyä varten, sillä postilla on tällä hetkellä tiloista kova puute.Helsingin kiinteistölautakunta päätti tiistaina luovuttaa postin käyttöön Mannerheimin patsaan takaa alueen, joka tarvitaan hallirakennuksen liikennealueeksi., joka pyrkii muuttamaan lähi-idän toiseksi Vietnamiksi, ilmoitti tiistaina olevansa vastuussa Münchenin lentokentällä sattuneesta pommi- ja kranaattihyökkäyksestä, jonka yhteydessä yksi israelilainen sai surmansa ja 11 muuta ihmistä loukkaantui.Terroristit heittivät käsikranaatin odottavaan israelilaiseen lentokoneeseen matkustajia vievään bussiin, ja heti sen jälkeen räjähti lentoaseman odotushuoneessa kaksi pommia.Eräältä terroristilta oli vähällä räjähtää käsi, kun hän yritti heittää kranaattia. Toinen haavoittui samoin räjähdyksessä ja kolmas haavoittui pahoin tulitaistelussa rajapoliisin kanssa.Poliisi pidätti kaikki hyökkäykseen osallistuneet neljä arabiterroristia.ihmistä sai surmansa ja kuutisenkymmentä loukkaantui Val D’Iseressä Ranskan alpeilla sattuneessa lumivyöryssä tiistaina, sanoivat viralliset lähteet Val D’Iseressä.Onnettomuus tapahtui, kun tuhansia tonneja lunta vyöryi alas yli 3 000 metriä korkean vuoren rinteeltä suoraan kolmikerroksisen alppimajan päälle, jossa 194 teini-ikäistä poikaa ja tyttöä parhaillaan nautti aamiaista.Onnettomuus on kaikkien aikojen pahimpia Ranskan alpeilla.tulleen kevyen maidon lasketaan kasvattavan voivuorta 600 000 kilolla vuodessa, ilmeni eduskunnan tiistaisella kyselytunnilla.Maatalousministeri Martti Miettunen arvioi kevyen maidon kulutukseksi 3 miljoonaa kiloa kuukaudessa. Sen käyttö alentaa voirasvakulutusta, koska sen rasvaprosentti on alhaisempi kuin normaalin kulutusmaidon.Voin vientituki lisääntyy tämän johdosta noin 5 miljoonaa markkaa.”Kevyen maidon kulutus saattaa nousta, mikä taas johtuu voirasvan käyttöä vastustavista voimakkaista mielipiteistä, joita kansanterveyden varjolla on jo pitkän aikaa maassamme esitetty”, Miettunen sanoi.Mikko Asunnan (kok) kysymykseen vastatessaan Miettunen sanoi vielä, että valtioneuvostolla ei ole edellytyksiä kieltää kevyen maidon myyntiä.syyt radion urheiluselostaja Paavo Noposen Tatran matkan peruuttamiseen löytyvät radion yleiskokouksen pöytäkirjasta.Pöytäkirjassa mainitaan ääniradion johtajan Eino S. Revon tiedottaneen yleiskokousta asiasta. Peruutuksen syiksi hän ilmoitti selostusten huonon tason sekä alkoholin väärinkäytön virkatehtävissä.Repo kertoi kokoukselle lisäksi ottaneensa vastaan useita lähetystöjä, jotka vaativat Noposen selostuksiin puuttumista. Peruuttamispäätös Revon mukaan oli pitkähkön ajan kypsyttämä.HS