Historia

Kekkosen aurinkoloma päättyi pakkaseen

HS 12.2.1970

Lippu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välikohtaus kentällä Kekkosen saapuessa

Suudelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wiik epäilee avantoa lähteen muodostamaksi

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostokset tietokoneella

San Diegon

Rolling Stones kesällä Suomeen

Englantilainen

Tanskalainen kultalevy Ruotsin Peppi-Ingerille

Ruotsalaistyttö

Krp tutkii pop-yhtyeen huumausainelausuntoja

Keskusrikospoliisi

Helsingin lämpökadulla ei liukastella jäällä

Sähköllä

Teekkari pulkkaili planetaarion lasin läpi Tampereella

Tampere (HS)

Pitkin

liehuu jälleen Tamminiemen lipputangossa. Talon isäntä, Tasavallan presidentti Urho Kekkonen palasi keskiviikkona kotimaahan kaksiviikkoiselta lomamatkaltaan Karibian merelle.Presidentti Kekkonen saapui kylmään Helsinkiin Finnairin New Yorkin vuorokoneella klo 13.31 melkein täsmälleen aikataulussa. Pienen harharetken jälkeen vastaanottajajoukko ryhmittyi koneen laskuportaiden juureen.Presidentti tuli koneen takaovesta, eikä niin kuin alussa oletettiin koneen etuovesta. Hän jatkoi matkaansa välittömästi Tamminiemeen.presidentti Kekkosen poskelle ja kolme ruusua hänen käteensä antoi perjantaina Helsingin lentoasemalla nuori nainen, joka ilmestyi presidentin eteen kentällä odottaneiden lehtimiesten joukosta.Presidentti Kekkonen otti asian rauhallisesti ja puristi ystävällisesti jo poiskääntyneen naisen kättä.Kyseessä ei kuitenkaan ollut spontaani suosionosoitus, vaan lavastettu tapahtuma, joka liittyy Hymy-lehden aikaisemmin julkaisemiin vastaavanlaisiin ”pusureportaaseihin”.Nainen oli Lehtimiehet Oy:n palveluksessa avustajana toimiva Leena Korpela. Hän oli kentällä lehdistöä edustavaksi selostajaksi ilmoittautuneena.Yleisöltä on pääsy lentokentälle kielletty. Tapauksen on jo ennustettu kiristävän lehdistön ja viranomaisten välejä.geologisen tutkimuslaitoksen tutkijaa matkusti keskiviikkona Pieksämäen maalaiskunnan Peipusjärvelle nostamaan järveen pudonnutta tuntematonta esinettä. Professori Birger Wiik kuitenkin epäilee, ettei avanto ole minkään esineen tekemä, vaan lähteen muodostama.– –”Tässä asiassa ei kannata innostua liikaa. Minä hieman epäilen, ettei Peipusjärven pohjassa ole mitään avaruudesta tullutta esinettä”, sanoi professori Wiik keskiviikkona.”Lähelle rantaa jäähän syntyy silmiä lähteiden vaikutuksesta. Minua on usein kutsuttu katsomaan tällaisia reikiä, ja aina ne ovat osoittautuneet lähteiden muodostamiksi avannoiksi.””Seipään avulla pohjasta on löydetty joku esine, mutta tunnettuahan on, että Savon järvissä on paljon kiviä. Ellei esine ole kivi, se on satelliitin kappale tai meteoriitti. Muita mahdollisuuksia ei ole.”asukkaat Kaliforniassa voivat pian tehdä ruokaostoksensa vaivattomasti tarvitsematta kävellä liikkeeseen.Heinäkuun alusta lähtien voivat San Diegon perheenemännät tehdä viikon ruokaostoksensa puhumalla puhelimitse tietokoneelle ja odotella jakeluauton tuovan tavarat iltapäivällä.– –Tilaaja voi myös kutsua Klaaran, puhuvan tietokoneen, kanssaan keskusteluun. Klaara tarkistaa tilauksen ja mikäli pyydetään antaa ostosten loppusumman, ettei perheenemäntä ylittäisi ruokaostoksiin varattua budjettia. Ostokset laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.Entä jos tietokoneen lähettämä salaatti on nuukahtanutta tai liha liian rasvaista?”Meillä on sataprosenttinen rahat-takaisin -takuu, emmekä kysy miksi tuote palautetaan”, lupaa liikkeen omistaja A. G. Bailey.pop-orkesteri Rolling Stones saapuu ensi kesäkuun 7. päivänä Helsinkiin toiselle Suomen-vierailulleen. Viisimiehinen yhtye esiintyy Helsingin jäähallissa.1960-luvun alkupuolelta lähtien maailmanlaajuista mainetta nauttinut yhtye saadaan Suomeen neuvottelujen jälkeen, joita helsinkiläinen ohjelmatoimisto on käynyt puolentoista vuoden ajan.Rolling Stones vieraili Suomessa juhannuksena 1965, jolloin yhtyeen konserttiin Yyterissä kerääntyi noin 10.000 nuorta kuulijaa.Inger Nilsson eli Peppi Pitkätossu on räjäyttänyt Tanskan äänilevymarkkinat. Viidessä viikossa on hänen laulamaansa televisiosarjan tunnuslaulua ”Täältä tulee Peppi Pitkätossu” myyty yli 100 000 kappaletta.Koskaan ennen Tanskan äänilevyteollisuuden historiassa ei ole pystytty vastaavaan suoritukseen. Pikkuinen ruotsalaistyttö on näin ollen ensimmäinen, joka saa tanskalaisen kultalevyn. Myynnin odotetaan nousevan vieläkin korkeammalle, kunhan Pepin Etelämeren seikkailut nähdään television ruudussa. (UPI)tutkii Nyrkkiposti-lehdessä ollutta artikkelia, jossa ”Pop-yhtye New Joys suosittelee huumausaineita kaikille”. Poliisin mukaan kirjoituksessa on saatettu syyllistyä rangaistavan teon ylistämiseen.Tähän mennessä on kuulusteltu tiettävästi jo ainakin artikkelin kirjoittajaa ja yhtä pop-yhtyeen jäsentä. Poliisin arvelun mukaan tutkimukset kestävät vielä pari viikkoa.New Joys toteaa aivan kirjoituksen alussa: ”Jokaisen ihmisen olisi kokeiltava edes kerran huumausaineita. Vasta sen jälkeen ne voi tuomita – jos siihen on enää aihetta.”– –”Uskoisin, että ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua cannabis-tuotteita voi ostaa vapaasti kaupasta niin kuin tänään kahvia ja alkoholia. Ajat ovat muuttumassa ja lainsäädäntö toivottavasti sen mukana.””Henkilökohtaisesti suosittelen huumausaineita kaikille. Ainakin kokeiltavaksi”, toteaa nimeämätön haastateltava.lämmitettävää jalkakäytävää on kokeiltu hyvällä menestyksellä Helsingissä viime syksystä lähtien. Sähkölämmitys asvaltin sisällä pitää kadun kuivana ja puhtaana, mutta menetelmä on toistaiseksi melko kallis suuren sähkönkulutuksen vuoksi.Sähkövastuskaapelit upotettiin Helsingin kaupungin rakennusviraston uuden toimitalon eteen Pohjoisella Makasiinikadulla viime lokakuussa taloa rakennettaessa. Kun rakennusviraston taloja saneerataan Sofian- ja Katariinankaduilla, on niidenkin eteen suunniteltu lämpökatua, kertoi insinööri Veikko Kiviniemi.planetaario-akvaarion portaita suoraan ikkunan läpi ulos lasketteli tiistai-iltana ilmeisesti pakkaseen kyllästynyt mies Tampereella. Rikottuaan 3 x 3,5 metrin suuruisen kaksinkertaisen lämpölasin mies pisti lämpimikseen juoksuksi.– –Henkilökunnan kertoman mukaan suurikokoinen mies istahti portaiden yläpäässä muovipulkkaan ja rymisteli askelmat alas. Portaiden korkeusero on kolme metriä. Henkilökuntaan kuuluvan mentyä paikalle mies totesi tarvittavan vähintään pormestari keskustelemaan laskusta. Päästyään ala-aulan läpi pinkaisi mies juoksuun. Hänen henkilöllisyytensä saataneen selville teekkarien keskuudessa laskun kirjoittamista varten.HS