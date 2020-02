Historia

Nordek-neuvottelu jatkuu Helsingissä

HS 13.2.1970

Reykjavik (Maija-Liisa Heini)

Lopullisen

Kepun ryhmä: Nordek-vauhti maltilliseksi

Ulkoministeri

Saamelaisten edustus evättiin PN:ssa

Reykjavik

Saamelaiset

Israelin napalmhyökkäys suoraan terästehtaaseen

Kairo/Tel Aviv (Reuter)

Runsaat

Amerikkalaiset: Yli 600 000 kaatunut sodassa

Saigon (Los Angeles Times)

Kansallisen

Luokaton opetus tekee tuloaan Suomeenkin

Mäkelänrinteen

Alastonelokuvat pohdiskeltavana

Alastonelokuvien

Nordek-sopimuksen laatimista edellyttävät viimeiset virkamiestason neuvottelut pidetään Helsingissä.Reykjavikissa pääministerien PN:n 18. istunnon aikana pitämissä neuvotteluissa sovittiin, että sopimuksen on oltava valmis allekirjoitettavaksi maaliskuun 7. päivään mennessä, pääministeri Mauno Koivisto totesi Reykjavikissa torstaina ennen kuin Suomen valtuuskunta klo 17 Suomen aikaa aloitti paluumatkansa lentoteitse kohti Helsinkiä.Ahti Karjalainen selosti torstaina keskustapuolueen eduskuntaryhmälle Reykjavikissa käytyjen Nordek-neuvottelujen kulkua. Ryhmä päätti hyväksyä ministeriensä toimenpiteet ja ”asian maltillista käsittelyvauhtia edellyttävät kannanotot”.Maltillisen vauhdin tulkittiin merkitsevän sitä, ettei asiaa pitäisi Suomessa ratkaista ennen eduskuntavaaleja.eivät saa tarkkailijaedustusta Pohjoismaiden neuvostossa neuvoston Reykjavikissa tekemän päätöksen mukaisesti.Tarkkailija-aseman myöntämistä saamelaiselle vähemmistölle oli tehty jäsenaloite, jonka jo asiaa alustavasti käsitellyt lakivaliokunta oli ehdottanut hylättäväksi. – –Hanketta vastustettiin vetoamalla mm. siihen, että jos saamelaisille annettaisiin tilaisuus osallistua tarkkailijoina, toisin sanoen valtuutettuina, joilla on puhe- mutta ei äänestysoikeutta, syntyisi neuvoston istunnoissa haitallista kaksijakoisuutta ”A- ja B-joukkueisiin”.30 km Kairosta koilliseen sijaitsevan terästehtaan 70 työntekijää sai surmansa ja yli 90 haavoittui, kun israelilaiset pommikoneet tekivät torstaina pommi-iskun sitä vastaan ilmeisesti erehdyksessä.Hyökkäys, joka aiheutti Egyptille eniten siviiliuhreja sitten vuoden 1967 lähi-idän sodan, tuli samana päivänä, kun presidentti Nasser aloitti kokouksensa Kairossa Sudanin ja Libyan johtajien kanssa.vapautusrintaman ja Pohjois-Vietnamin joukkojen yhteinen kaatuneiden määrä Vietnamin sodassa ylitti viime keskiviikkoyönä 600.000 rajan amerikkalaisten arvion mukaan.Amerikkalaisten pääesikunta on laskenut tappiolukuja vuoden 1961 tammikuusta lähtien, vaikka amerikkalaisia sotilasneuvonantajia on ollut Etelä-Vietnamissa 1950-luvulta lähtien.Yhteiskoulu Helsingissä on anonut valtioneuvostolta kokeilukoulun oikeuksia. Koulu on halukas kokeilemaan ohjelmoitua henkilökohtaista ja ryhmäopetusta sekä luokatonta opetusta.Koulu on halukas uudistamaan opetusohjelmansa amerikkalaisen tri Lloyd Trumpin periaatteiden mukaan.ympärillä leijuu usein hämärä, noloileva ilmapiiri. Harva uskaltaa tunnustaa käyneensä sellaisia katsomassa ja jos tunnustaakin, niin teko selitetään, helposti pilamielessä tapahtuneeksi.On kuitenkin ihmisiä, jotka istuvat jatkuvasti tällaisia elokuvia esittävissä teattereissa, heillä on ongelmia, joihin he yrittävät etsiä helpotusta mm. alastonelokuvia katsomalla.Keitä he ovat, kenen ongelmilla hankkii maahantuoja rahansa, miten häiden elokuvien mainoksiin suhtaudutaan, mitä tuottaja itse asiassa tarjoaa ja mitä ovat alastonelokuvat?Näihin kysymyksiin etsii vastausta tänään klo 22.00 rinnakkaisohjelmassa kuultava Marjut Reivilän ja Helena Marttisen, toimittama ohjelma ”Riettautta aamusta iltaan”.Alastonelokuvien merkitystä ja koko alaa ei ole tiettävästi koskaan pahemmin tutkittu missään maassa, kuitenkin sen verran tiedetään, että alastonelokuvilla on oma tehtävänsä tässä yhteiskunnassa.HS