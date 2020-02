Historia

Ikinuori pikkuneiti

HS 14.2.1970

Silloin

Koulu päättyi 19 000 ylioppilaskokelaalla

Perjantaina

Turvallisuus on suosituin vaalisyötti

Tasa-arvo,

Kekkosenkin ”huuli” vapaa-aikanäyttelyn ideakilpailuun

Presidentti

Rotusyrjintä kielletään Ruotsissa

Tukholma (SIP)

Ruotsin

Opettajat välitunnille

Hei kaverit!

kun minä olin teini-ikäinen – eikä siitä nyt niin mahdottomasti ole aikaa, joten älkää naurako, pyydän – oli orastavan naisellisuuden huippu se, että hippoihin lähtiessään kähvelsi salaa äidin parhaan leningin ja kengät ja käsilaukun.Mutta kun tästä nyt puhuu, tuntuu se samalta ajalta kuin se, jolloin isä lampun osti.Nykyäänhän ovat asiat täysin toisin. Jos joku vaatteita lainailee, on se teini-ikäisen tyttären äiti jälkeläiseltään.Nuorille ihmisillehän on omistettu kokonainen vaatetusteollisuuden- ja kaupan haara omine erikoismyymälöineen ja valmisteineen.On Teen-shopia ja Seventiinia ja Carnaby-Streetia ja Lollipopia ja muita. Sanalla sanottuna, nyt on iloista olla nuori.Voi ostaa, valita ja vaatia. Eli olla muodin keskipiste. Nuorethan ovat tämän ajan ihanne. Jopa siinä määrin, että niin sanottu kypsän naisen muoti alkaa olla melkein kokonaan raamien ulkopuolella.Tämä aika on nuorten, ota tai jätä. (P.K.)kolmantenatoista oli se päivä, jolloin oppikoulujen käytävät olivat täynnä karamellipapereita, jolloin meluavat abiturientit täyttivät koulut penkinpainajaisriehoineen ja jolloin alaluokkalaisten oli vaikea keskittyä koulutyöhön.Oman lukunsa abien päivässä muodosti ruuhkautuva liikenne kaupungeissa lähes 19.000 viimeistä koulupäiväänsä viettävän abin ajellessa kaduilla.– –Kuten asiaan kuuluu, tuntuivat opettajatkin rakkailta viimeisenä koulupäivänä ja rakkaille lapsille jaeltiin lahjoja.Päreitä sille, jonka päreet ehtivät palaa.Liian nopealle voimistelunopettajalle sukat, joihin oli kiinnitetty 90 km nopeusrajoitus, lasikantinen laulukirja piirustuksenopettajalle.Historian lehtoria muistettiin punaisella kirjasella, sisältönä Maon ajatuksia.Karttakeppiinsä nojaileva lehtori sai varmuuden vuoksi imukupilla varustetun kepin, ettei sattuisi lipeämisiä ja voimailija sai minipainot lihaksiaan harjoittaakseen.turvallisuus, hyvinvointi, toimeentulo, kansanvalta ja rauhanpolitiikka. Siinä muutamia maalisvaalien suosituimpia vaalisyöttejä puolueiden vaaliohjelmista. Ne kuulostavat kaikki mukavilta sanoilta ja puoluetoimistojen mainosmiehet tietävät sen.Ahkerimmin ja puolueaidoista välittämättä on kuitenkin käytetty sanaa ”turvallisuus”. Ehkä sen vuoksi, että sille voi keksiä niin paljon loistavia käyttötarkoituksia. Se kelpaa ulkopolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, talouspolitiikkaan ja ihan yksinäänkin se käy.Turvallisuus ei suinkaan ole ainoa kaikkia puolueita kiinnostava ja innoittava vaalisana. Ohjelmat ovat pitkälti samanlaisia; yhteisiä linjoja ja vaatimuksia on yllättävän paljon. Tämä on tietysti mukavaa ja kertoo kai yksimielisyydestä, mutta äänestäjä voi mennä ihan ymmälleen.Urho Kekkonen on lähettänyt oman ”huulensa” Loma-70:n vapaa-aikanäyttelyn lähettämään ideakilpailuun.Presidentin ehdotus sivuaa kuntourheilua.”Monet entiset suururheilijaystäväni luulevat, että kuntoliikunnan voi vanhemmalla iällä rajoittaa vain kurkun, se tahtoo sanoa äänijänteiden kunnossa pitämiseen. He ajavat autolla urheilukilpailuihin ja huutavat sitten pirusti suosikeilleen”, sanoo presidentti Kekkonen viestissään.Loma-70 -näyttely järjestetään nyt viidennen kerran Tampereen jäähallissa 15.–19. huhtikuuta. Viime keväänä kävi vastaavassa vapaa-aikanäyttelyssä 42.000 ihmistä.Lomanäyttelyn avajaisiltana järjestetään perinteinen lomaneitokilpailu. Liikkeet kilpailevat parhaasta näyteikkunasta ja paras osasto palkitaan jäähallissa.oikeusministeri Lennart Geijer jättää tänä keväänä valtiopäiville lakiesityksen, jossa kielletään ulkomaalaisten syrjintä rodun, ihonvärin, kansallisen alkuperän tai uskonnon perusteella.Laki merkitsee sitä, että hotellit, ravintolat, kahvilat, näyttämöt, elokuvateatterit sekä kiinteistönomistajat asunnonvälityksessä eivät vastaisuudessa voi kieltäytyä palvelemasta ulkomaalaisia samalla tavalla kuin ruotsalaisia.Laki ei koske yksityistä huoneen vuokraamista. Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan heinäkuun alusta.Mä olen yx lyseolainen ja mä olen ihmetellyt usein, kun maikat julistavat, kuinka tärkeää on välitunneilla ulosmeno. Meidät ajetaan ulos = pihalle kuin lehmälauma ja joku maikoista jää AULAAN kytikselle, ettei vaan kukaan tule sisälle ennen kellonsoittoa. (Kovemmilla pakkasilla saamme olla sisällä).Mut ne maikat (paitsi se yx siellä kytiksessä) istuvat ite tupakansavuisessa ja huonosti tuuletetussa opettajanhuoneessa juoden kahvia ja syöden herkkuleivoksia ym.Eikö niille itelle tekis kans hyvää raitis ilma? Mä kannattaisin, et koko opettajisto tulis kans pihalle seisoskelemaan, ellei niillä maikoilla oo tärkeämpää tehtävää kuin istua edellä mainitussa huoneessa. Vai onko ne opettajaihmiset niin okei joka suhteessa, ettei niihin pysty vaikuttaan edes ulkoilma?HS