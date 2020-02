Historia

Tahkon hiihto sai 3.500 suksille

HS 16.2.1970

Pikkupakkanen

Helsingin kolmas kenttä

Yleisilmailua

Lentomatkustajaa säästetään savulta

USA:n

Pierre Cardin teatterimiehenä

Muodinluojasta

Tekokäsitemppu ei onnistunut

Oikeus

ja puolen päivän aikaan esiin tullut aurinko saivat aikaan uuden osanottajaennätyksen sunnuntaina suoritetussa Tahkon hiihdossa. Kuuden pitäjän alueella risteilleillä laduilla hiihteli kaikkiaan noin 3500 kuntourheilijaa, kun viime vuonna luku oli 2850.Vilkkainta oli Espoon reitillä, jota kierteli 1500 hiihtäjää. Helsingin keskustan–maalaiskunnan reitillä hiihteli 1300 ja Sipoon reittiä käytti yli 800.Vanhin osanottaja oli alustavien tietojen mukaan 69-vuotias. Kilometrejä hänen osalleen merkittiin 45. Nuorimmaksi arveltiin 6-vuotiasta, joka hiihti 25 kilometriä. Pisin mahdollinen matka oli 82 kilometriä, jonka järjestäjän, Suomen Ladun, mukaan tuskin kovin moni hiihti.palveleva Malmin lentoasema on Suomen vilkkain. Viime vuonna Malmilla tapahtui yli satatuhatta nousua ja laskua. Vilkkaimpana päivänä niitä oli 830. Neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana nousujen, ja laskujen määrä Malmilla on kaksinkertaistunut.Ennusteiden mukaan kehitys on jatkossakin suunnilleen yhtä nopeaa. Näin Malmin kenttä käy liian ahtaaksi varsin pian. Yläraja tulee vastaan sitäkin nopeammin, kun Malmi palvelee lentokoulutusta, jonka takia turvallisuuteen on kiinnitettävä vielä suurempaa huomiota kuin muuten.Helsingin kolmannesta lentokentästä onkin puhuttu julkisuudessa aina silloin tällöin, mutta sanoista ei ole päästy tekoihin. Aika ei ainakaan helpota sopivan paikan löytämistä.viranomaiset tekevät terveysministeriön avustamana tutkimusta tupakoimisen vaikutuksista lentomatkustajiin. PanAm on ensimmäinen lentoyhtiö, joka on alkanut kokeilla eri osastojen varaamista tupakoiville ja tupakoimattomille asiakkailleen.Se on varannut USA:n ja Euroopan väliä liikennöivissä jumbo-jet-koneissaan omat osastonsa sauhutteleville ja sauhuttamattomille asiakkailleen. Jaottelu toimii aluksi lentoasemalla lähtöselvityksessä tehdyn tiedustelun perusteella, mutta myöhemmin tietokoneet ohjelmoidaan sijoittamaan asiakkaat oikein jo paikkavarausvaiheessa.747-kone eli jumbo-jet, jonka yhtiö asetti liikenteeseen tammikuussa, vähentää täten ilmansaastumista sekä lentokoneen sisällä että sen ulkopuolella. 747-koneen moottorit ovat itse asiassa savuttomat – ne polttavat kaiken polttoaineen valtavissa polttoainekammioissaan.on äskettäin tullut Pariisissa teatterinjohtaja. Pierre Cardin on ottanut haltuunsa Ambassadeurs-teatterin. Muutos- ja korjaustöitä suoritetaan parhaillaan, Vasarely sisustaa. Avajaisensi-ilta on huhtikuussa.Näytelmä on toistaiseksi Cardinin salaisuus, mutta aina-kin hän on antanut ymmärtää, että bulevarditeatterista ei ole kysymys. Hänen suunnitelmansa ovat huomattavasti kunnianhimoisempia. Vanhasta Ambassadeursista ei tule vain teatteri, vaan kulttuuri- ja tapahtumakeskus, jossa on sijansa diskoteekille, näyttelyhallille, ravintolalle ja avant-garde filmeille varatulle pienoiselokuvateatterille.Kun Jeanne Moreau kauan on kuulunut Cardinin läheisiin ystäviin, on Pariisissa laskettu yhteen, että tähti pitkästä aikaa palaa elokuvasta näyttämöllekin.Pierre Cardinia ei huoleta tietoisuus siitä, että teatteri on Pariisissa rahaa nielevä yritys. ”En juo, en polta, en pelaa, johonkin minun on käytettävä rahani.”on käsitellyt Lontoossa kolmikätisen varkaan tapausta. Miehen todettiin syyllistyneen varkauteen tavaratalossa, ja hänen ylimääräinen käsivartensa, joka oli valmistettu vaahtokumista ja rautalangoista, takavarikoitiin.Tavaratalon naisetsivä oli tutkinut miestä liikkeen johtajanhuoneessa ja havainnut yhtäkkiä pitelevänsä miehen irronnutta käsivartta. Sitten hän kuitenkin huomasi, että miehellä oli toinen käsivarsi päällystakin alla – pitelemässä kassia, jossa oli viskiä, lihaa ja perunoita. – Minä sain elämäni shokin”käden” irrotessa, kertoi etsivä oikeudessa. Mies puolestaan myönsi varastaneensa tavarat ja valmistaneensa ylimääräisen käden sitä varten. (Reuter)