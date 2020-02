Historia

Mereltä yhdeksän teosta käännetty vieraille kielille

HS 17.2.1970

Veijo Meren

Schmidt varoitti ja viittasi Suomeen

Bonn (Los Angeles Times)

Länsi-Saksan

Ennätyspakkaset Pohjois-Lapissa ja Helsingissä

Talven

Kolhoosilta opettajaksi ja maailmanmestariksi

Ylä-Tatra (CHS)

”Toveri

Naapurilähiön katharsis

Mainos-Television

teosten vieraskielisten laitosten pinoon on juuri ilmestynyt kolmantenakymmenentenä kirjana bulgariankielinen Manillaköysi.Kaikkiaan Meren tuotannosta on käännetty vieraille kielille yhdeksän teosta, niistä Manillaköysi kolmelletoista kielelle.Jo julkaistujen 30 vieraskielisen laitoksen lisäksi on Veijo Meren eri teoksista tulossa mm. Manillaköyden italialainen, brittiläinen ja tshekinkielinen laitos, Sujujen ranskalainen ja länsisaksalainen laitos, Irrallisten unkarilainen ja länsisaksalainen laitos sekä Yhden yön tarinoiden norjalainen laitos.puolustusministeri Helmut Schmidt arvosteli maanantaina jyrkästi niitä amerikkalaisia, jotka vaativat joukkojen poistamista Euroopasta.Hän sanoi heidän toimivan Neuvostoliiton etujen mukaisesti.”En voi käsittää, että mikään olisi pahempaa kuin joukkojen yksipuolinen vähentäminen, minkä jälkeen neuvostojohto voisi istua rauhassa ja odottaa toimenpiteen poliittisia seurauksia”, Schmidt sanoi hampurilaiselle Die Welt-lehdelle antamassaan haastattelussa.Mainitsematta nimenomaan Suomea puolustusministeri sanoi, että Pohjois-Euroopassa on esimerkki siitä, mitä tapahtuu tilanteessa, jossa vain toinen kahdesta Euroopassa hallitsevasta vallasta käyttää todellista vaikutusvaltaansa. – –Suomalaistaminen eli ”finlandisierung” on alkaneena vuonna esiintynyt Länsi-Saksassa käydyssä julkisessa keskustelussa jo muutamaan otteeseen, mutta virallisella taholla sitä ei ole käytetty.Hallsteinin opin isä Walter Hallstein viittasi siihen jokin aika sitten puhuessaan Neuvostoliiton vaikutusvallasta Euroopassa.ennätyspakkanen Helsingissä mitattiin aikaisin maanantaiaamuna, kun Seutulan lentoaseman mittari näytti 27 pakkasastetta. Kaisaniemessä päästiin 24. miinusasteeseen. Molemmissa paikoissa oli –15 astetta maanantain lämpimin lukema.Etelä-Suomea koettelevan pakkaskauden ansiosta lämmitysöljyn kulutus on näinä päivinä selvästi noussut, kerrottiin öljy-yhtiöistä maanantaina.Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä saavutettiin talven pakkasennätys Suomessa elohopean laskettua Utsjoen Kevolla –43 asteeseen.Kulakova, oletteko naimisissa”, kysyy yksi lehdistön edustaja Galina Kulakovalta.Neiti Kulakovaa naurattaa aivan mahdottomasti. Ei hän ole, ei ole ehtinyt, kun kaikki aika on mennyt hiihtoon. Poskia kuumottaa ja naurattaa yhä enemmän. Taitaa olla joka tapauksessa aviosiippa valmiiksi katsottuna.Kohta alkaa olla aikakin, kun maailmanmestaruus on saavutettu. Ikääkin sopivasti 27, enempään urheilijalla ei ole mahdollisuuksia.Olympiavoitto Grenoblen viidellä kilometrillä jäi saamatta, kun Ruotsin Toini Gustafsson päihitti kolmella sekunnilla. Toini odottaa Ruotsissa jo toista perillistä. Assar Rönnlund on isä.Galina Kulakova ei vielä tiedä, koska aloittaisi perhe-elämän. Galina voisi hyvin laulaa: ”Olen pieni kolhoosityttö.” Hän työskenteli aikoinaan kolhoosilla ja oppi siellä hiihtämään.Enää hän ei ole kolhoosityöläinen, mutta hiihtoinnostus on jatkunut. Nyt on ammattina opettaja.”Naapurilähiön” viimeinen jakso oli jälleen tavanomaisen tapahtumarikas.Ensimmäisen puoliajan Dramaattisimmaksi huipennokseksi – ja ainoaksi tapahtumaksi – kohosi viiltävä tuokio, jolloin Keijo Komppa tipautti Kalervo Lieslahtena kahvikupin keittiön lattialle. Sirpaleita ilman kyyneliä.Täytyy todellakin onnitella sarjan tekijää tästä upeasta keksinnöstä. Siinä unohtuivat mielestä niin Shakespearen höyryävät ruumisröykkiöt kuin Televisioteatterin rajut yhteiskuntashokitkin.Tämän katharsiksen jälkeen oli oikeastaan ymmärrettävää ja anteeksiannettavaa, ettei ”Naapurilähiön” toiselle puoliajalle enää riittänytkään tapahtumia tai toimintaa. Paljon puhumisen ja vähän sanomisen merkeissä odoteltiin seuraavaa mainoskatkoa.