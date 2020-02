Historia

Konnunsuon vankilassa kokeillaan avo-osastoja

HS 18.2.1970

Joutseno (HS)

Ensimmäisenä

Vallan vääristymät Hekemoniatarhassa

Viime

Moskvitshia uhkaa myyntikielto Tanskassa

Kööpenhamina (Maija-Liisa Heini)

Venäläisten

”Yleisradiosta tulossa suljettu järjestelmä”

Yleisradiosta

Kanat pitävät kaltevasta pesästä

Kanat

maamme vankiloista kokeillaan Konnunsuon keskusvankilan Kivisaaren avo-osastolla kokeillaan vapaampaa rangaistusmuotoa.Kivisaaressa uusitaan nelisenkymmentä vuotta sitten rakennettu vankilarakennus täysin nykyaikaiseksi. Rakennustyö tapahtuu vankityövoimalla.Vuoden alussa perustetussa Kivisaaren avo-osastolla on puolen sataa lähinnä rattijuoppoudesta tuomittua vankeusvankia. He työskentelevät päivisin ilman vartijaa, vankilasellien ovet ovat avoinna aamusta iltaan, vapaa-aikanaan he saavat vierailla toisensa selleissä, pelata luvallisia seurapelejä ja oleskella oleskeluhuoneessa, jossa on mm. televisio. Lisäksi he voivat viettää aikaansa kirjastossa.Tämä uusi, entistä vapaampi järjestelmä on kokeiltavana vasta vajaan kahden kuukauden ajan. Kokemukset ovat kuitenkin olleet myönteisiä. ”Tämä kokeilu on osoittautunut erittäin onnistuneeksi, mielestäni tätä uutta järjestelmää pitäisi laajentaa. Väärinkäytöksiä ei ole ilmaantunut kuin yksi tapaus. Se on vaatimatonta luokkaa”, toteaa Konnunsuon keskusvankilan apulaisjohtaja Pauli Häyhä.vuoden näkyvimpiä teatteritapahtumia Helsingin ja Tampereen ulkopuolella oli Jouko Puhakan ”Hyvästi, Mansikki” Joensuun kaupunginteatterissa.”Mansikki” osoitti, missä suunnassa maakunnallisten teatterien, mahdollisuudet ovat elävimmät: oman alueen ongelmien ajankohtaisessa käsittelyssä. Puhakan ja Jouko Turkan maaltapakonäytelmä oli hyvä esimerkki siitä, miten taide voi tulla ihmisiä lähelle, koskettaa heidän arkipäivän todellisuuttaan. – – Juonikaava on yksinkertainen ja tyypitelty. Näytelmän alussa esitellään keskushenkilö Tupla-V, jota sittemmin kuljetellaan ympäriinsä poliittisen ja taloudellisen vallan eri alueilla.Hän on outojen ja huvittavien ilmiöiden keskelle joutunut sivullishahmo, joka yhtäkkiä temmataan mukaan yhteiskunnalliseen valtapeliin. Tarinan tarkoituksena on näyttää julkisen vallan vääristymät ja paljastaa järjestelmän piittaamattomuus yksityisestä ihmisestä.Moskvitsh-henkilöautojen tuonti Tanskaan kielletään, ellei tehdas viipymättä tee suuria muutoksia auton rakenteeseen, kerrottiin Kööpenhaminassa tiistaina. Tanskan autokatsastusviranomaiset sanovat, että tietyt tärkeät osat Moskvitshin turvallisuusjärjestelmässä eivät toimi. Kyseessä on tehtaan vika, jota maahantuoja ei voi auttaa.Puutteet ovat tulleet ilmi pistokokeissa. Niiden kerrotaan osoittavan, etteivät viime aikoina maahantuodut Moskvitsh-autot vastaa sitä kappaletta, jonka viranomaiset muutama vuosi sitten, hyväksyivät myyntiin Tanskassa.yhteiskunnan viestinjärjestelmästä esitelmöi tri Osmo A. Wiio Yleisradion insinöörit ry:n vuosijuhlassa Helsingissä tiistaina.Wiion mielestä yleisradio on muuttumassa suljetuksi järjestelmäksi, joka ei ota vastaan ulkopuolisia vaikutteita.”Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin sekä television mukanaan tuoma tekninen muutos että yhteiskunnan nopea muutosprosessi pakottanut yleisradion avaamaan järjestelmänsä ympäristöstä tulevalle palautteelle. Nyt kuitenkin samat henkilöt, jotka olivat avaamista vaatimassa, ovat järjestelmää uudelleen sulkemassa”, sanoi Wiio.munivat enemmän munia, jos niiden pesän pohja on kalteva, sanovat ruotsalaiset asiantuntijat. Samoin kana munii normaalia enemmän, jos sillä on riittävästi tilaa häkissään. (UPI)HS