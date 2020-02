Historia

HS 19.2.1970

Suomalaiset katsastajat tyytyväisiä Moskvitshiin

ryntäilevät hulluina sinne tänne – hulluina ilosta. Tatralla, MM-kilpailuissa, pukukoppien takana. Neljäs maailmanmestaruus on heidän.Venäläiset suutelevat toisiaan, miehet ja naiset sekaisin. Kaksi pusua suulle tuntuu olevan voitonmerkki. Noin sataan suudelmaan kuluu aikaa yksi minuutti.Samoilla nurkilla suomalainen rieha vuotaa ylitse. Letkajenkka soi kovaäänisistä. Ensimmäinen mitali, hopeinen, on tipahtanut Suomelle. Pieni, mutta kovaääninen Suomen turistiryhmä ottaa kaiken irti tilanteesta. Lippu liehuu ja kaikki foniennätykset menevät rikki.Marjatta Kajosmaa ja ylijohtaja Hannu Koskivuori – saman kulmakunnan väkeä Suomessa – halaavat toisiaan riemukkaasti. Eivät sentään suutele, vaikka valokuvaajat kehottavat. Eihän sitä, ettei synny turhia juoruja Haminassa.Koskivuori on niin liikuttunut, ettei ääni lähde kulkemaan lainkaan. Ja sitten kun lähtee, se krohisee kuin vanhasta gramofonista.presidentti Urho Kekkonen lentää ensi tiistaina Moskovaan. Hän metsästää epävirallisen vierailunsa aikana neuvostojohtajien kanssa Moskovan lähistöllä. Pääisäntinä ovat presidentti Nikolai Podgornyi ja pääministeri Aleksei Kosygin.Virallisen tiedonannon mukaan ”tasavallan presidentti suorittaa SNTL:n korkeimman neuvoston puhemiehistön ja ministerineuvoston kutsusta 24.–26.2. 1970 epävirallisen vierailun Neuvostoliittoon. Aika tullaan käyttämään metsästykseen Moskovan lähellä olevilla metsästysalueilla.”saksalaisen ilmalaivarakentajan kreivi Ferdinand von Zeppelinin naispuolinen sukulainen aikoo ryhtyä toimenpiteisiin Zeppelin-nimistä englantilaista popyhtyettä vastaan.Eva von Zeppelin on uhannut haastaa oikeuteen kööpenhaminalaisen ohjelmatoimiston, joka tämän kuun lopulla järjestää popkonsertin, jossa pääesiintyjänä on nuorison suosima Led Zeppelin -yhtye.”Ei asia minusta kovin tärkeä ole. He saattavat olla maailmankuuluja ja vaikka mitä. Mutta en pidä siitä, että muutama huutava apina käyttää perheemme nimeä hyväkseen ilman lupaa”, sanoi Eva von Zeppelin.Hän mainitsi lisäksi, että oikeusministeriön mukaan hänellä on hyvät mahdollisuudet voittaa oikeudenkäynti suojatun nimen väärinkäytöstä.julkaistiin tällä viikolla luettelot uusista Oscar-ehdokkaista.Ehdokkaiksi vuoden parhaina elokuvina nimettiin Hal Wallisin tuottama ja Charles Jarrottin ohjaama ”Tuhannen päivän Anne”, jolle tuli muitakin Oscar-ehdokkuuksia eniten, kaikkiaan kymmenkunta, George Roy Hillin ”Butch Cassidy and Sundance Kid”, ”Hello Dolly”, ”Midnight Cowboy” ja ”Z– hän elää”.Ehdokkaiksi parhaina vuoden ohjaajina eivät silti tulleet kaikkien niiden filmien ohjaajat – eivät mm. Jarrot eikä Hello Dollyn ohjaaja Gene Kelly.Kaikkiaan ohjaajan Oscarista ehdokkaiksi nimettiin Costa-Gavras, John Schlesinger, G. Roy Hill, Sydney Pollack elokuvan ”Hevosiakin ammutaan, eikö niin?” ohjaaja ja Arthur Penn (”Alicen ravintola”).katsastusviranomaisilla ei ole huomauttamista Moskvitsh-henkilöautojen turvallisuuslaitteista.Autojen maahantuoja Konela Oy ei tiedä ovatko Tanskassa myyntikiellon uhkaamat Moskvitsh-autot samoja, joita Suomessa myydään. Autosta on Euroopassa markkinoilla hieman toisistaan eroavia versioita. – –Neuvostoliiton ja Suomen autoille asettamat turvallisuusvaatimukset poikkeavat toisistaan, mutta Suomeen tuotavat Moskvitsh-autot on muutettu suomalaisia vaatimuksia vastaaviksi.Tanskalaiset ovat aikaisemmin kieltäneet neuvostoliittolaisen Zaz 966-auton myynnin Tanskassa. Meillä myydään samaa autoa Jalta-merkkisenä.yliopistossa aiotaan jatkaa opiskelulakkoa siihen saakka, kunnes eduskunta päättää jatkaa toimikauttaan korkeakoulujen hallinnonuudistuksen puitelain käsittelemiseksi.Tämä päätettiin ns. hallinnonuudistuspäivänä pidetyssä lakkokokouksessa.Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Manninen kertoi, että sekä ylioppilaskunnan että oppilaskunnan hallitukset ovat lakkopäätöksen takana.Helsingissä eräät vasemmistolaiset ylioppilas- ja tiedekuntajärjestöt ovat luvanneet tukea lakkopäätöstä valtaamalla torstaina sosiaalitieteiden laitoksen Franzeninkadulla.HS