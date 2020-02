Historia

yliopiston opiskelijat aloittivat luentolakon torstaina.Lakko aloitettiin sosiaalitieteiden laitokselta Franzeninkadulta ja se on tarkoitus laajentaa perjantaina Porthaniaan sekä maanantaina käsittämään koko yliopisto kaikkine tiedekuntineen.Myös Jyväskylän ja Oulun yliopiston opiskelijat ovat ilmoittaneet aloittavansa lakon maanantaina. – –Opiskelijoiden luentolakon tarkoituksena on ensisijaisesti saada eduskunnan lomallelähtö siirtymään ja saada siunaus hallintouudistukselle jo tämän eduskunnan aikana.Lisäksi halutaan laajentaa keskustelua korkeakoulun uudistamisesta ja tavoitteista.on käsite, instituutio.Mielipiteitä herättävä, kiitetty, moitittu, tuskin kenetkään välinpitämättömäksi jättävä. Aikaansa edellä kuin vain harvat.Tänä keväänä Marimekko on korostetusti ottanut välimatkaa sekä ”finnish design”-linjaan että muotiin. Ja herkemmin kuin milloinkaan, sen henki ennakoi huomisen vaateajattelua. – –Marinaisen vaatemaailma koostuu nyt pienistä mekoista, pitkistä housuista, puseroista, paitapuvuista. Paitapuvut ovat tärkeitä, samaten suora hihaton mekko.Materiaali on puuvilla, kuten ennenkin. Puuvillaa on tavallisena kankaana, ohuempana kuin aikaisemmin, jopa voileena on myös trikoota sekä painettuna että kudottuna.Kuoseja on vain neljä kaiken kaikkiaan, pelkistettyjä, tarkasti harkittuja, valikoidun tehokkaita.Pentti Rinnan vaikuttava Ikkuna ja Kerstin Ratian 20-lukua henkivä Santeli olivat kenties eniten juuri tätä päivää, mutta silti niissä oli riittävästi omaa, graafisesti pätevää toteutusta.koululaisille, jotka aikovat viettää kohta alkavan urheilulomansa Helsingissä, on tarjolla mm. 300 kilometriä merkittyä ja kunnostettua latua, josta osa on iltaisin valaistua.Paitsi hiihtoa voi harrastaa paljon muutakin, voi esimerkiksi mennä pujottelu- tai taitoluistelukursseille tai harjoitella pikaluistelua, maastohiihtoa, mäenlaskua tai vaikkapa uintia ohjauksen alaisena. Samalla voi olla mukana Helsingin ja Tallinnan välisessä kuntokilvassa.päättyi torstai-iltana, kun varatuomari Keijo Liinamaa sai lakon osapuolet sopimaan kiistan.Ulkomaan puhelinliikenteen välittäjät aloittivat työnsä jo kello 19, radiosähköttäjien lakossa syntyi ratkaisu vasta kello 22:n jälkeen.Keskiyöllä uhkasi lakon laajennus, joka olisi pysäyttänyt kauppalaivastomme satamiin.Puhelinvirkailijat saivat osan palkankorotusvaatimuksistaan läpi, mutta vaatimus taannehtivista palkankorotuksista tyrmättiin.Viime viikon tiistaina alkaneen puhelinlakon päättymisen jälkeen ulkomaan puheluja välitettiin torstai-iltana jälleen normaalisti.esitti tiistaina KOMissa Hanna Eislerin, Kurt Weillin ja Kaj Chydeniuksen lauluja Brechtin teksteihin. Ohjelma oli sama kuin äskeisellä menestyneellä Ruotsin kiertueella, ja se uusitaan maaliskuun 4 pnä.Siitä on hyvä mainita, koska KOM myytiin nopeasti loppuun tiistai-illaksi, ja Ruotsalaisen teatterin kassaa ahdistettiin toisen illan paikkavarauksilla jo ennen kuin päivämäärääkään tiedettiin.hinnat ovat kaikessa hiljaisuudessa kohonneet kaksinkertaisiksi Moskovan ravintoloissa.Tämä on viranomaisten tuorein toimenpide kampanjassa, jonka tavoitteena on neuvostokansalaisten totuttaminen aikaisempaa vähemmän alkoholipitoisiin elämäntapoihin. – –Kahvilat ovat panneet konjakkipullonsa kokonaan lukkojen taakse ja tarjoilevat nykyään vain viinejä.Tehtaitten ja erilaisten laitosten lähettyvillä vielä toimivia alkoholiliikkeitä on kehotettu joko muuttamaan muualle tai sulkemaan kokonaan ovensa. Alkoholin myyntiaikaa on kutistettu huomattavasti.on tilannut kuusi teräsrakenteista ravintolavaunua Valmet Oy:ltä.Vaunuissa on keittiö vaunun keskellä. Ravintolavaunu, on jaettu ravintolaosastoon ja itsepalveluosastoon. Keittiöosastossa on mm. minigrilli ja säteilyuuni.Tilatuista vaunuista saadaan ensimmäinen liikenteeseen jo ensi vuoden syksyllä. – –Nykyisin rautateillä on kuusi puukorista ravintolavaunua, jotka on valmistettu vuosina 1936–40.HS