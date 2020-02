Historia

Peppi toi terveisiä etelämereltä

HS 21.2.1970

Jäähalliin

Puolueettomuutemme on yhä vahvistunut – ”Finnlandisierung” on herjasana

Suomen

20 elokuvaa kiellettiin v. 1969

Valtion

Silta yli Bosporin

Istanbul (AP)

Silta

Karkkila suosittelee vesistöystävällisten pesuaineiden käyttöä

Karkkila (HS)

Saippuahiutaleiden

oli sulloutunut perjantaina 10 800 maksanutta katselijaa. Kaikilla heillä oli yhteinen iso halu: nähdä Peppi-Ingerin esiintyvän Kirkon ulkomaanavun järjestämässä juhlassa.Pitkäksi venyneen ja lasten juhlaksi kovin kuivan juhlan viimeisenä, sitten kun lapset jo moneen, moneen kertaan olivat kyselleet: missä Peppi, tuli vihdoin jäälle Peppi. Sitten kun yleisö jo oli hermostunut ja huutanut äänensä käheäksi Peppiä esiin, tuli vihdoin Peppi, sai salin hyrskyn myrskyn olemalla pieni, punasaparoinen ja pystynenäinen.Peppi esitteli voimiaan tökkimällä Onni-klovnia mahaan, lauloi suomeksi Honkain keskellä ja hyppeli tietysti tutun peppihyppelynsä nimikkolaulunsa kera ja on hyvin hyvin herttainen, ihan luonnossakin, tavallisena Inger Nilssonina.Suomen-matka ei ollut Pepin ensimmäinen ulkomaanmatka, ei, sillä Peppi on aikaisemmin matkustanut ainakin Norjassa, Englannissa ja Saksassa sekä Jugoslaviassa, jossa hän filmasi elokuvaansa.Pepin mukana oli hänen äitinsä, isänsä ja kaksi veljeään. Herra Tossavainen ja hevonen sen sijaan oli jätetty kuljetusteknisistä syistä kotiin, Ruotsiin.valtiollinen asema maailmalla on viime vuosina voimakkaasti vahvistunut ja Suomen puolueettomuusasema on tullut enemmän tunnetuksi kuin aikaisemmin. Näin sanoo tasavallan presidentti Urho Kekkonen Helsingin Sanomille myöntämässään erikoishaastattelussa.Salt-neuvottelujen tänne saaminen on vastaansanomaton todistus myönteisen kehityksen puolesta, presidentti sanoo.Presidentti Kekkonen puuttui myös länsi-saksalaisen oppositiopoliitikon Franz-Josef Straussin Suomen puolueettomuudesta käyttämään sanontaan ”finnlandisierung”.Presidentti sanoo harmittavaksi sitä, että jotkut saksalaiset oppositiopoliitikot ovat ryhtyneet käyttämään tuollaista herjasanaa. Presidentti sanoo uskovansa, että tämä vaihe menee pian ohi ja että siitä ei ole maan asemalle sanottavampaa haittaa pidemmällä tähtäyksellä.Hän huomauttaa ”finnlandisierung”-sanan käyttäjiä tarkoittaen, että ehkäpä nämä arvoisat valtiomiehet arvelevat, että kiusa se on pienempikin kiusa.Tasavallan presidentti toteaa, että se vastaanotto, jonka Suomen esitys turvallisuuskokouksen järjestämisestä on saanut, on myös hyvä osoitus siitä, että meidän puolueeton asemamme on vahvistunut.elokuvatarkastamo tarkasti vuoden 1969 aikana maassa valmistettuja ja maahantuotuja normaalilevyisiä elokuvia 895 kappaletta, yhteensä 987316 metriä.Kaitaelokuvia tarkastettiin, viime vuonna vastaavasti 417 kappaletta, yhteensä 101508 metriä. Tarkastamo kielsi kokonaan kahdenkymmenen filmin esittämisen maassamme.Elokuvatarkastamo leikkasi 17 elokuvasta yhteensä 475 metriä. Tarkastamon päätöksistä valitettiin valtion elokuvalautakuntaan 21 kertaa, päätös muuttui 5 tapauksessa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettiin kaksi kertaa.Eniten valtionelokuvatarkastamo tarkasti amerikkalaisia filmejä, joita oli 291, niistä pitkiä filmejä 134.tulee yhdistämään Aasian ja Euroopan mantereet toisiinsa. Se on ensimmäinen, joka kulkee Bosporin salmen yli. Sillan rakentamisen aloittamista juhlittiin Turkissa parin tunnin ajan: laivat, lautat ja vuorolaivat ampuivat kunnialaukauksia, soittivat sireenejä ja laivapillejä.Silta rakennetaan 1650 metrin pituiseksi. Rakentaja on englantilais-saksalainen syndikaatti.Bosporin salmen yli kulkeva silta yhdistää toisiinsa Euroopan ja Aasian mantereet.Sillan suunnitelmat saataneen kokonaan valmiiksi vuoteen 1973 mennessä. Alustavien suunnitelmien mukaan silta tulee maksamaan 33 miljoonaa dollaria eli noin 140 miljoonaa markkaa. Turkkilaisten viranomaisten mukaan sillasta tulee maailman neljänneksi pisin ja Euroopan pisin., mäntysuovan ja muiden vesistöystävällisten pesuaineiden käyttämistä suosittelee Karkkilan kauppalan terveydenhoitolautakunta.Lautakunta vetoaa vakavasti yksityisiin kauppalalaisiin sekä liikkeisiin ja laitoksiin, jotta luonnossa hajoamattomien tai vaikeasti hajoavien synteettisten pesuaineiden käyttämisestä Karkkilassa luovuttaisiin.Terveydenhoitolautakunta ei vielä nimennyt, mitä synteettisiä pesuaineita se pitää vesistöille parhaana, mutta myöhemmin se mahdollisesti antaa tutkimustuloksiin perustuvan suosituksensa.HS