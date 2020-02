Historia

Viscontin koekuvauksissa parikymmentä ehdokasta

HS 24.2.1970

Italialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalisvaalit alkoivat ennakkoäänestyksellä

Eduskuntavaalien

Ravintoloiden ”kytkykauppa” on luvallista

Ravitsemusliikkeet

Kirjailijan lahja Oikaraiselle: Hehtaari maata

Ylä-Tatra (Jaakko Luoma)

Hiihdon

Mishka-karhulla ikävä isäntäänsä

Korkeasaaren

Morsian valehteli – avioliitto peruuntui

Napoli (Reuter)

Kaksi

Lennon keittelee teetä autossaan

John Lennon

elokuvaohjaaja Luchino Visconti etsi maanantaina Helsingissä suomalaista poikaa uusimman elokuvansa toiseen pääosaan.”Etsintäkuulutettu” oli myös 35–40-vuotias vaalea nainen.Lehti-ilmoituksella etsityt naiset ja pojat kävivät koekuvauksessa, valokuvattavina ja haastateltavina.Ehdokkaita vain oli perin vähän.”Vaaleita naisia” oli mukaan uskaltautunut ainoastaan muutama, poikia sentään oli parisenkymmentä.Ohjaaja Visconti tuli Suomeen suoraan Tukholmasta, jossa hän oli myös tehnyt etsintöjä samoihin rooleihin.Visconti oli Tukholman satoonsa tyytyväinen: tähtiehdokkaita oli peräti 150.Suomesta Visconti matkustaa Varsovaan ja Budapestiin katsastamaan sikäläisiä ihmisiä.Vasta sen jälkeen suoritetaan henkilöiden valinta.Maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa alkuun pantava uusi elokuva perustuu Thomas Mannin novelliin Kuolema Venetsiassa ja se filmataan Venetsiassa.– –Visconti ihmettelee, miksi niin vähän suomalaisnaisia uskaltautui lehti-ilmoituksen perusteella nähtäväksi.”Ilmeisesti Suomessa ei olla tottuneita tällaiseen. Tai ehkä suomalaiset ovat jollain lailla varautuneempia ihmisiä, kuin esimerkiksi ruotsalaiset”, ihmettelee Visconti.ensimmäiset äänet annettiin maanantaina, jolloin uusi ennakkoäänestysmenetelmä selvisi tulikokeestaan kaikella kunnialla.Äänestäjiä oli postitoimistoissa yleensä melko vähän, poikkeuksena olivat ruuhkat suurimpien kaupunkien pääposteissa.Helsingissä äänesti maanantaina runsaat 1.000, Tampereella hieman yli 300 ja Turussa 227 kansalaista.Nämä olivat huippulukuja, sillä maaseudulla saatiin monessa postitoimistossa turhaan odotella äänestysviranomaisen luona asioivia.Äänestäneiden määräksi koko maassa arvioitiin 4.000–5.000.Ensimmäisistä ennakkoäänestäjistä valtaosa oli kotipaikkakuntansa ulkopuolella asuvia, opiskelijoita tai työn vuoksi liikekannalla olevia.Vaalipäiviksi matkoja suunnittelevia oli myös jo äänestämässä.Äänestävä yleisö antoi lähes varauksetta tunnustuksen uudelle äänestysmenettelylle.Yleisin arvosana oli ”hyvä” ja parempaakin todistusta tarjottiin useasti.Vanhaa oteäänestystä ei kukaan tuntunut kaipaavan, postiäänestys on helpompaa ja ”sopii paremmin laiskalle”.saavat edelleenkin harjoittaa ruoan ja oluen tai ruoan ja varsinaisten alkoholijuomien kytkykauppaa.Hinta- ja palkkaneuvoston hintajaosto joutui asiaa selvittelemään, ja se päätyi ”kytkykaupan” kannalle maanantain kokouksessaan.Asian pani vireille sosiaali- ja terveysministeriön raittius- ja alkoholiasiain osasto.Hintajaosto muotoili päätöksensä näin: ”Ravitsemusliikkeissä saadaan ruokailu ravintoloitsijan harkinnan mukaan asettaa keskioluen ja alkoholijuomien anniskelun ehdoksi, kuten tähänkin asti.”kuninkuusmatkan 50 kilometrin maailmanmestariksi sauvonut Kalevi Oikarainen on luonnollisesti joutunut todellisen onnitteluvyöryn kohteeksi.Suomen joukkue lahjoitti ainoalle maailmanmestarilleen kahvipannun.Eräs lukuisista Oikaraiselle tulleista sähkeistä sisälsi vieläkin konkreettisemman lahjan: hehtaarin maata!Hehtaarin maata lupasi maailmanmestarille lahjoittaa kuusamolaiskirjailija Reino Rinne.Hän omistaa Posiolla Kuusamon naapurissa saaren, josta hän sähkeensä mukaan lohkoo hehtaarin mestarihiihtäjälle huvilatontiksi.Kirjailija Reino Rinne on ”siviilissä” Oikaraisen hyvä metsästys- ja eränkävijäkaveri.murheellisin asukki on tällä hetkellä varmasti pikkuinen Mishka-karhu.Jo parisen viikkoa sitten piti Mishkan jättää jäähyväiset kasvattajalleen ja ”papalleen”, sähköinsinööri Aleksander Gamburgerille.Papan oli lähdettävä Suomesta jäänmurtaja Murmanskilla kausihuollon tultua valmiiksi.”On kuin oma poika jäisi”, sanoi sähköinsinööri Gamburger lähtiessään Mishkan luota Korkeasaaressa.Ja jos Mishka osaisi puhua, pyytäisi se varmasti lähettämään tervehdyssähkeen papalle.Ennen jäänmurtajan lähtöä jääkentille väyliä uurtamaan, oli Mishka vielä muutaman päivän entisessä kodissaan.Liukasteli laivan käytävillä ja kiipeili kaikki tutut portaat viimeisen kerran. Nuuhki miehistön ja nuolaisi ystäviensä poskia läksiäisiksi.Korkeasaaren intendentti Ilkka Koivisto kertoo, että Mishkalle hankitaan toveriksi saman ikäinen jääkarhunpentu heti, kun siihen on mahdollisuus.italialaista kirkollista tuomioistuinta on mitätöinyt avioliiton, jossa morsian oli valehdellut sulhaselleen olevansa neitsyt.Neitsyys on Etelä-Italiassa yhä kaikki kaikessa, ja jos morsian ei olekaan koskematon, aviomies tuntee itsensä loukatuksi.Messinan salmen rannalla sijaitsevasta Scaletta San Clean kylästä kotoisin oleva 30-vuotias kalastaja Angelo di Leo oli kyllä kuullut huhuja, joiden mukaan hänen mielitiettynsä Vincenzina ei olisikaan neitsyt.Tyttö kuitenkin vannomalla vannoi huhujen olevan perättömiä, ja rakastunut kun oli, Angelo päätti naida Vincenzinansa.Varmuuden vuoksi hän kuitenkin todistajien läsnä ollessa ilmoitti menevänsä avioliittoon sillä ehdolla, että jos huhut osoittautuisivat todenperäisiksi, avioliitto peruutettaisiin.Hääyönään kaksi vuotta sitten Angelo havaitsi, että Vincenzina ei ollutkaan koskematon.Raivoissaan Angelo jätti morsiamensa ja vielä lähtiessään muistutti tätä ennakkoehdosta.Angelo di Leo vaati Vincenzinan kotipaikkakunnan kirkolliselta tuomioistuimelta avioliiton peruuttamista.Tuomioistuin tutki tapauksen puolisen vuotta sitten.Sulhasella oli lääkärin antama todistus, jossa todettiin, että Vincenzina oli menettänyt neitsyytensä jo vuotta ennen hääyötään.Tuomioistuin päätti mitätöidä avioliiton.on ostanut uuden edustusauton psykedeelisin värein maalatun Rolls Roycensa rinnalle.Uusi auto on valkea Mercedes, hinta 142 000 markkaa.Autossa on muun muassa televisio, radio, stereonauhuri, jääkaappi, puhelin ja automaattinen teen keitin. (UPI)HS