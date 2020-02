Historia

Autojen tyhjäkäynti on tyhmäkäyntiä

HS 25.2.1970

Kauniainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotirouvat ja irtolaiset luetaan samaan ammattiryhmään

Toijala (HS)

Irtolaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentti Kekkonen 15. kerran NL:oon

Neuvostoliittolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunta äänesti abortin vapaammaksi

Abortin

Poikien käsityöstä tulee tekniikkaa

Poikien

Helsingin jäänmurtajat lähes vanhuudenheikkoja

Helsingin

on ensimmäisenä kuntana Suomessa ryhtynyt voimaperäisiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin.Kauppalanvaltuusto on päättänyt kieltää autojen tyhjäkäynnin ja kauppala on tilannut julistetta, joiden mukaan tyhjäkäynti on tyhmäkäyntiä.Tällaisia julisteita kiinnitetään paikoitusalueille eri puolille kauppalaa keskiviikkona.Valtuusto hyväksyi 2. helmikuuta kauppalan poliisijärjestykseen seuraavan lisäyksen: ”Ajoneuvoa älköön yleisellä paikalla ilman pakottavaa syytä käytettäkö tyhjäkäynnillä kahta minuuttia pitempää aikaa.”Päätös on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. Riippumatta siitä, kuinka asiassa käy, kauppala on päättänyt asettaa eri puolille kauppalaa julisteita, joissa suositetaan välttämään tyhjäkäyntiä.Julisteessa on tyhjäkäynnistä tullut tyhmäkäynti. Julisteen on suunnitellut mainosgraafikko Keijo Heiskanen.ja kotirouvat kuuluvat tilastollisen päätoimisten luokittelussa samaan ryhmään, jonka otsikkona on ”Tuntemattomien ja epämääräisten ammattien ryhmä”, sanoi yht. maist. Pellervo Huostila puhuessaan Toijalassa naisten syrjimisestä Suomessa.Huostila katsoi tilastollisen päätoimisten luokittelutavan kuvastavan nykyisen julkisen vallan asennetta naisten asemaan.”Kun näin on, ei asioita saa enää katsoa naisasia- tai roolikysymyksenä, vaan suurena yhteiskunnallisena ongelmana, josta on tehtävä perusteellisia selvityksiä ja tutkimuksia”, hän sanoi.erikoiskone nouti tasavallan presidentti Urho Kekkosen tiistaina Helsingistä Moskovaan kahden päivän vierailulle.Neuvostokarvalakkiin sonnustautuneen tasavallan presidentin mukana lähtivät matkaan presidentin kanslian päällikkö Richard Tötterman ja tulkkina konsuli Kustaa Loikkanen sekä presidentin ensimmäinen adjutantti Urpo Levo.Vierailu tapahtuu neuvostotasavaltojen Sosialististen liiton korkeimman neuvoston puhemiehistön kutsusta, ja se on Kekkosen viidestoista NL:n matka.saantimahdollisuuksia nykyisestään väljentävä uusi laki raskauden keskeyttämisestä hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä tiistai-iltana kuuden äänestyksen jälkeen.Kolmannessa käsittelyssä perjantaina äänestetään vielä lain lopullisesta hyväksymisestä, mutta silloin ei pykäliä enää voida muuttaa.Tiistaina laki läpäisi toisen käsittelyn monista muutosehdotuksista huolimatta erikoisvaliokunnan suosittamassa muodossa. – –Uuden aborttilain mukaan raskaus voidaan naisen pyynnöstä keskeyttää mm., kun hänen tai perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus.käsityötä nimitetään tulevaisuudessa tekniikaksi ja heidän opettajistaan tulee tekniikan opettajia. Nimitykset viittaavat teknistyvään yhteiskuntaan.On myös mahdollista, että lukioissa järjestetään teknisen alan opetusta, kenties erityinen tekninen linja, jolta osallistuttaisiin ylioppilaskirjoituksiin.Nämä tiedot sisältyvät lausuntoon, jonka Suomen opettajainvalmistuslaitosten viran- ja toimenhaltijat ovat jättäneet opetusministeriöön poikien käsityönopettajien valmistusta käsittelevästä muistiosta.kaupungin jäänmurtajat ovat vuosimallia 1936 ja 1949. Satamassa oli tiistaina 19 alusta ja lauantaihin mennessä odotetaan 20:ta uutta.Kaupungin kahden vanhan jäänmurtajan tehtävänä on kaikkien satama-alueella liikkuvien alusten avustaminen. Kaikki alukset tarvitsevat murtaja-apua liikkuessaan yli metrin jääsohjoahtaumissa.Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön omistama satamahinaaja Primus avustaa kaupungin jäänmurtajia. Primus on nuorin ja ajanmukaisin satamassa avustustehtävissä toimivista aluksista. Se valmistui vuonna 1965. Pelastusalus Protecktor avustaa myös satamaliikennettä.Satamajohtajan sijainen insinööri Veikko Heino: ”Otso on jo varsin vanha. Samoin Turso on iäkäs. Jäänmurtajakalusto pitäisi uusia, sillä tehokkaampia aluksia tarvittaisiin.”HS