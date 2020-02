Historia

Lumiveistospuisto Lahdessa

HS 26.2.1970

Sopivasti

Kekkoselle komea villisikasaalis

Moskova (Kaarlo Kinnunen)

Villipeuroja,

Kokoomus uudistaa periaateohjelmaansa

Kokoomus

Kevytmaidon suosio kasvaa

Pakkaus

Vaz-autojen valmistus siirtyy kesään

Moskova (AP)

Neuvostoliittolaisille

Son Myn verilöylystä pelastunut Suomessa

Etelävietnamilaisen

Eläkeveturit takaisin talvikauden käyttöön

Jopa

Portviini mustasi Washingtonin tekohampaat

George Washingtonin

Salpausselän kisoihin valmistui Lahdessa Mukkulan lumiveistospuisto, jonka ovat ryhmätyönä luoneet lahtelaiset taiteilijat, opiskelijat sekä yhdistysten jäsenet.Puistoon nousseissa moninaisissa luomuksissa on eläinmaailma runsaasti edustettuna alkuaikojen dinosauruksesta ja sadun lohikäärmeestä alkaen. Mukana on myös monta henkilöhahmoa – hiihtäjä, voimistelija, avantouimari-vedenneito ja pilkkimies omassa elementissään.Myös erilainen symboliikka on saanut omat kuvionsa puistossa.kaloja ja villisikoja saivat neuvostojohtajat ja presidentti Urho Kekkonen saaliikseen Zavidovon riistanhoitoalueella, josta he palasivat takaisin Moskovaan keskiviikkoiltana.Sää oli aurinkoinen ja päivän lämpötila lähellä nolla-astetta.Kaikki kolme Neuvostoliiton korkeinta johtajaa, pääsihteeri Leonid Brezhnev, pääministeri Aleksei Kosygin ja presidentti Nikolai Podgornyi viettivät koko päivän yhdessä presidentti Kekkosen kanssa. Ohjelmaan sisältyi nyt myös erityinen keskusteluhetki.Epävirallisen vierailun viimeistä päivää, torstaita odotetaan suurella mielenkiinnolla: presidentti Kekkonen tarjoaa isännilleen lounaan suurlähetystössä, jossa pidettäneen myös puheita.Muusta torstain ohjelmasta ei vielä annettu tietoja.aikoo kirjoittaa uudelleen periaateohjelmansa ja sääntönsä.Vastavalmistuneen luonnoksen mukaan putoaisivat '”koti, kirkko ja isänmaa” pois nykyiseltä keskeiseltä paikaltaan ohjelmasta.Myös kommunismin vastustamista koskeva kohta muuttaisi ulkonäköään melkoisesti ja käsitteet ”kansankapitalismi” ja ”dynaaminen konservatismi” siirtyisivät kielihistoriaan.Uuden ohjelman ja uudet säännöt käsittelee toukokuun lopulla kokoontuva ylimääräinen puoluekokous.maksaa, vaikkei se pieniä ostoksia tehtäessä tunnu suurensuurelta summalta.Jos perheeseen otetaan esimerkiksi kevytmaitoa pussimaitona eikä tölkkimaitona, kertyy talouskukkaroon vuodessa yli 40 markkaa, jos joka päivä ostetaan kolme litraa maitoa.Kevytmaidon kulutus lisääntyy jatkuvasti, kokomaidon kysyntä pysyy ennallaan ja hapanmaitotuotteiden menekki kasvaa.Kevytmaito eli 2,5 prosenttia rasvaa sisältävä maito tuli markkinoille kolmisen kuukautta sitten. Sitä myydään tölkkimaitona, jolloin sen hinta on Helsingissä 70 penniä.Neljä penniä halvempaa pussiin pakattua kevytmaitoa myy ainoastaan Elanto, jonka kevytmaidon myynnistä on pussiin pakatun maidon osuus suurempi kuin tölkkimaidon.ilmoitettiin keskiviikkona, että kauan odotettu Vaz-2101 -auto, joka on italialaisen Fiat 124:n muunnos, ei tule markkinoille vielä useaan kuukauteen, koska tehdas ei ole läheskään valmis.Hälyyttävänä piti eräs Volgan rannalle rakennettavan tehtaan virkailija tilannetta.”Ensimmäisten autojen työt piti aloittaa heinäkuussa, mutta jäljellä on vielä loppumaton määrä tekemistä – ei ainoastaan asennustöitä vaan rakennustöitä.”Pravdan etusivulla julkaistu ennuste oli laskettu ainakin osittain lisäämään uusia autoja kohtaan tunnettua vastenmielisyyttä.Valtavaa tehdasta Togliattissa, 800 km Moskovasta kaakkoon, rakennetaan yhteistyössä italialaisten kanssa ja sen laitteet ovat pääasiassa ulkomaisia.Son Myn kylän verilöylystä vuonna 1968 selvinnyt 11-vuotias tyttö käväisi huoltajineen yhden päivän pikavierailulla Helsingissä.Tyttö Vo Thi Lien on yksi niistä viidestä, jotka vietnamilaislähteiden mukaan läpäisivät hengissä amerikkalaisten joukkojen suorittaman operaation, jonka aikana sai arvioiden mukaan kolmisen sataa siviiliä surmansa.– –Yksitoistavuotiaan tytön Eurooppaan suuntautuvan kiertomatkan tarkoituksena on hänen seuralaistensa mukaan kiinnittää yleisön huomiota Vietnamin sotaan yleensä.He kieltäytyivät puuttumasta itse Son Myn tapahtumien yksityiskohtiin.Ennen tiistaina järjestetyn lehdistötilaisuuden alkua Vo Thi Lien vaikutti vilkkaalta ja iloiselta yksitoistavuotiaalta. Itse tilaisuudessa hän ei juuri ollut äänessä esittäen osansa ilmeisellä rutiinilla.puukäyttöisiä höyryvetureita on jouduttu ottamaan talviajan huippuajan liikenteeseen. Dieselkalusto ei yksinään riitä.Satamien sulkeminen on pidentänyt rautatieliikenteen kuljetusmatkoja ja lisännyt kuljetuskaluston tarvetta.Rautateillä on tällä hetkellä eri mallisia höyryvetureita liikenteessä 149 kappaletta. VR:n arvion mukaan höyryvetureita on tänä vuonna käytössä vielä enemmän kuin viime vuonna.hammaslääkäri neuvoi häntä luopumaan portviinistä, mikäli hän halusi pitää hampaansa valkoisina.Hammaslääkärin, newyorkilaisen tohtori John Greenwoodin Washingtoniin v. 1798 lähettämä kirje on näytteillä chicagolaisen yliopiston hammaslääketieteen osastolla.Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti, jonka tekohampaat oli tehty virtahevon luusta, sai seuraavansisältöisen kirjeen hammaslääkäriltä:”Sir, lähetin oheisena kahdet tekohampaat, joista toinen on osittain kiinnitetty vanhaan siltaan sekä tehohampaat, jotka lähetitte minulle Philadelphiasta ja jotka saadessani olivat hyvin mustat – joko syystä, että olette liottanut niitä portviinissä tai juonut sitä.””Neuvon teitä joko ottamaan ne pois päivällisen jälkeen ja asettamaan ne puhtaaseen veteen ja vaihtamaan toisen parin suuhunne, tai puhdistamaan ne harjalla ja hienoksi jauhetulla kalkilla.” (AP)HS