Historia

Huovarin kalastaja pelkää työttömyyttä

27.2.1970

Huovarin

Saksan kielen opetus vähenee kouluissamme

Saksan

Virhemaksusta rangaistus

Eduskunnan

Seinäpeili paljastui tirkistelijän ”televisioksi”

Poliisi

luodolle ilmestyi muutama päivä sitten suomalaisia asuntovaunuja ja Kotkan sekä Haminan kalakauppoihin alkoi tulla neuvostovesiltä pyydettyä silakkaa.Kolmenkymmenen kalastajan pääsy Neuvostoliitolta vuokratulle alueelle on merkittävä työllisyystekijä pienelle Virolahden kunnalle.Kalastajat ja kunnanisät pelkäävät kuitenkin Saimaan alueen jätevesisuunnitelman turmelevan koko alueen kalakannan.Jos jätevesisuunnitelmat toteutetaan siten, että Huovarin kalastus loppuu, arvioivat jotkut sen merkitsevän työtöntä talvea kuudelle–seitsemällekymmenelle miehelle Virolahden rannikolla.Kalastajat ja valvonnasta huolehtivat merivartijat pohtivat näitä ongelmia hyisellä luodolla, joka on aivan merirajan lähellä Neuvostoliiton puolella.NL:n kanssa tehdyn sopimuksen turvin itäisen Suomenlahden kalastajat ovat siirtyneet Huovariin jo kymmenenä edellistalvena. Heistä on murto-osa ammattikalastajia, mutta suurin osa olisi muuten kokonaan ilman ansiomahdollisuuksia.kielen asema oppikoulujemme ensimmäisenä vieraana kielenä on viime vuosina huomattavasti vähentynyt. Valtakieli on nyt englanti. Tulevassa peruskoulussa ns. kolmansien kielten, saksan, ranskan ja venäjän, opettaminen jää riippumaan kunnan aloitteesta ja valtioneuvoston luvasta.Luvan edellytyksenä on, että paikkakunnalla jo opetetaan peruskoulun pääkieliä, englantia ja ruotsia. Saksankielen opettajat ovat ryhtyneet viimehetken taisteluun oman kielensä puolesta.Saksan kieli ja saksalainen kulttuuri olivat oppikoulujen opetusohjelmassa ennen toista maailmansotaa valta-asemassa, tosiaankin ”Über alles” monessakin mielessä, ja samassa asemassa kuin nyt on englannin kieli. Sodan jälkeen kaikki saksalaisuuteen viittaava ja liittyvä koki koko maailmassa suuren romahduksen. Samalla kertaa putosi saksan kieli myös Suomen koululaitoksen opetusohjelmissa monta porrasta alaspäin.lukkoon lyömä pysäköintivirhemaksuun siirtyminen on periaatteessa suuri saavutus, pientä liikennerikkomusta ei enää vastaisuudessa katsota rikokseksi. Autoilijan rikosrekisteriin ei järjestelmän tultua voimaan enää tehdä merkintöjä pysäköintivirheistä, hyödyttömiltä kuulusteluilta vältytään ja ruuhka oikeuslaitoksessa vähenee. Rikkeet selvitetään rahalla.Rahaa todella tarvitaankin niin paljon, että voidaan sanoa ansaitsemisen rikkeiden tekijäin kustannuksella muodostuvan itsetarkoitukseksi.Sisäministeriöhän voi nostaa 20 markan perusmaksun virheestä esimerkiksi liikennetiheyteen vedoten 50 markkaan.Ja suunnitelmissa näyttää olevan määrätä muistutuksen hinta näin korkeaksi Helsingin ja ehkä useiden muidenkin kaupunkien keskusta-alueilla.Kun lappuja pysäköintivirheistä tulee ensi sijassa juuri näillä alueilla, muodostuu 50 markasta, helposti yleisin virhemaksu. Se on jo rangaistus.tutkii tietoa, jonka mukaan kahta neitosta olisi tirkistetty salaa heidän alivuokralaishuoneessaan Eirassa. Vähän aikaa huoneessa asuttuaan neitoset kiinnittivät huomionsa suureen seinäpeiliin, jonka takaa kuului ääniä.Eräänä yönä he särkivät peilin, jolloin paljastui yhteys viereiseen toimistohuoneeseen. Peili oli yhteen suuntaan läpinäkyvä.Neitoset ottivat yhteyttä poliisiin muutama päivä sitten. Helsingin rikospoliisi tutkii asiaa, mutta ei vielä osaa sanoa, onko naisia kuvattu filmille tai liittyykö asiaan minkäänlaista rikosta. Naiset asuvat huoneessa edelleen.HS