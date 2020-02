Historia

”Kaksi päivää lepoa ennen viittäkymppiä”

HS 28.2.1970

Lahti (HS)

Kalevi Oikarainen

Tekoparta auttoi: nainen osallistui Vasa-hiihtoihin

Ruotsissa

Aborttiasenteet yhä ankaria Suomessa

Äänestysikäiset

Lentoyhtiöitä syytteeseen saasteista

New York (UPI)

New Yorkin

Pohjanmaan kunnat ostavat yrittäjiä

Vaasa (HS)

Uudenaikaista

toivoo Salpausselän isänniltä ja katsojilta ymmärtämystä. Hän ei ole halukas hiihtämään pikamatkaa.Vielä perjantaina hän ei osannut sanoa, onko hän lauantaina lähtöviivalla, mutta hän piti todennäköisenä poisjäämistä.Viikon kestänyt juhlinta ja kohu on tehnyt tehtävänsä: mestari on väsynyt.”Mieleni tekee jäädä pois pikamatkalta ja viidelläkympilläkin tavoitteeni on vain päästä perille”, hän sanoi.”Ymmärrän hyvin, että ihmiset haluavat muistaa minua, ja Kuusamon kokoisessa kylässä maailmanmestaruus on suuri asia. Niitä ei hiihdetä joka päivä ja sen vuoksi katson, että olen ollut ystävilleni velkaa sen, että otan heitä vastaan ja puhun heidän kanssaan. Onhan se tulos erään tavoitteeni toteutumisesta.Täällä haluan kuitenkin rauhaa. Kahden vuorokauden lepo olisi tarpeen, jotta pystyisin 50 kilometrillä edes siedettävään saavutukseen”, Oikarainen sanoi.on paljastunut, että viime vuoden Vasa-hiihtoihin osallistui myös nainen, vaikka tämä yhdeksän peninkulman hiihto on naisilta kielletty.”Urotyön” teki 30-vuotias saksatar Waltraud Nothaft. Hän oli ilmoittautunut kilpailuun. Järjestäjät eivät osanneet etunimestä päätellä, että kysymyksessä oli nainen.Kun Waltraud saapui lähtöpaikalle, vaaleat kiharat paljastivat hänen sukupuolensa, jolloin häneltä evättiin osallistuminen.Waltraud vetäytyi syrjemmälle ja järjesti itselleen tekoparran. Hän sanoi olevansa itävaltalainen Sepp Bishof, joka oli ilmoittautunut, mutta jäänyt saapumatta.Niin sitten kävi, että Waltraud hiihti matkan loppuun ja sai tästä hyvästä myös diplomin.suomalaiset suhtautuvat kylmäkiskoisesti abortin saannin helpottamiseen. Toisaalta he myös tuntevat voimassa olevan lain sisällön erittäin huonosti.Tämä kävi ilmi HS-Gallupin tutkimuksesta, joka tehtiin tammi-helmikuussa.Vastaajista kannatti 54 prosenttia kyllä periaatteessa sitä, että abortin saantia tulisi helpottaa. Mutta kun siirryttiin erilaisiin helpotusperusteisiin alkoivat myönteiset kannanotot harventua useissa tapauksissa.Esimerkiksi nykyisen lain mukaista alaikärajaa ei hyväksynyt kuin 29 prosenttia ja muutkin nykyisen lain mukaiset perusteet saivat siunauksen vain vajaalta 50 prosentilta.osavaltion oikeuskansleri syytti perjantaina 11 ulkomaalaista lentoyhtiötä, joukossa Finnair, ilman saastuttamisesta Kennedyn lentokentän ympärillä ja kehotti tuomioistuimia pakottamaan yhtiöt lopettamaan saastuttamisen.Haasteet, joihin on vastattava 20 päivän aikana, ovat luultavasti ensimmäiset, jotka mikään amerikkalainen viranomainen on esittänyt ulkomaalaisia lentoyhtiöitä vastaan.Kaksi viikkoa sitten oikeuskansleri Louis Lefkowitzin virasto esitti haasteet 18 amerikkalaista lentoyhtiötä vastaan samasta syystä.”sielujenkauppaa” käydään Pohjanmaan työllisyysvaikeuksien selvittämiseksi.Useat Pohjanmaan kunnat ovat tarjoutuneet maksamaan 100 markan välityspalkkion ruotsalaiselle toimistolle jokaisesta kuntaan saadusta pysyvästä työpaikasta. Välittäjä puolestaan hankkii ruotsalaisia yrittäjiä näihin suomalaisiin kuntiin.Välityspalkkion lisäksi kunnat ovat valmiit tarjoamaan erittäin edullisin ehdoin teollisuustilaa ruotsalaisille yrittäjille. Toiminnassa ovat mukana ainakin Lapväärtti, Siipyy, Vöyri, Sulva ja Koivulahti.HS