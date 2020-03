Historia

Euroopan itämaalaisauto

HS 1.3.1970

Jukka Miettinen

Skoda

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi pääjohtaja pitää politiikan seuraamista kansalaisvelvollisuutena

Pohjoismaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia tehtäviä naimisiin menneille papeille

Kolmen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun Wärtsilältä 50. alus N-liittoon

Viideskymmenes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

uusii kasvojaan. Vanha kunnon tshekkiauto muokkaa uutta ilmettä itselleen: keskieurooppalaisuus tuntuu olevan valttia. Skoda on tullut toisennäköiseksi. Se on saanut peruukin, irtoripset, piilolasit, tekohampaat ja uuden ehostuksen. Koreuden alta löytyy kuitenkin entinen Skoda – hyvine ja huonoine puolineen.Skoda S 110 L maksaa kaikkialla Suomessa 8.990 markkaa.Alle 9.000 markan hintaisia ajopelejä on vähän, kalliimpia sen sijaan liian paljon.Samaan luokkaan ovat tunkeutuneet Fiat 850 Special, Moskvitsh 1500 Export, Renault 4 E, Simca 1000 LSE ja Volkswagen 1200.Skoda on varsin ketterä ajettava, se kääntyy vikkelästikin tarvittaessa ja taipuu vaivattomasti ahtaistakin raoista. Sitä on helppo ajaa, sen ajo-ominaisuudet ovat tasaiset ja rauhalliset.Yhdyspankki, vanhin ja toinen mahtavista liikepankeista, saa tänä sunnuntaina uuden pääjohtajan: Mika Tiivolan, lakimiehen, talousmiehen, upseerin, pankin aikaisemman toimitusjohtajan.Pohjoismaiden Yhdyspankilla on takanaan satakahdeksanvuotinen vaiherikas ja näkyvä historia. – – Pääjohtaja Tiivolan harrastukset eivät rajoitu yksinomaan pankkialalle. Jääpalloilun historiankirjat kertovat Helsingin IFK:n voittaneen Suomen mestaruuden vuosina 1939 ja 1941, jolloin joukkueen maalivahtina oli Mika Tiivola.Nyt tämä laji on saanut väistyä ja tilalle on tullut urheilujohtaja. Suomen ampumahiihtoliiton johdossa on siis pankinjohtaja.Pääjohtaja Tiivola pitää selvänä, että politiikka näyttelee osaansa urheilussakin.”Ne eivät voi olla kaksi eri asiaa ja sitä paitsi minusta politiikka on niin tärkeätä, että näen jokaisen kansalaisen velvollisuudeksi seurata sitä. Vain näin voidaan itselle selvittää vallitsevat näkemykset, tavoitteet ja pyrkimykset oman kantansa määrittelemiseksi.”Pohjois-Brasilian osavaltion, Cearán, Piauín ja Maranhãon piispat ovat päättäneet sallia hiippakuntiensa naimisiin menneiden pappien ottaa hoitoonsa joitakin kirkollisia tehtäviä ja siten löytää jälleen paikkansa kirkon rakenteessa. Piispat ovat kuitenkin selvästi korostaneet, että naimisiin menneitä pappeja koskeva sakramenttien jakamisen kielto jää edelleen voimaan. Tämä ei kuitenkaan estä avioituneita pappeja toimimasta sielunhoidollisissa ja muissa kirkollisissa tehtävissä.Neuvostoliiton tilaama linjalastilaiva luovutettiin lauantaina Wärtsilän Turun telakalla tilaajalleen v/o Sudoimportille.Tämä Novovolynsk on kolmas vuosina 1969–70 Neuvostoliittoon toimitettavasta laivasarjasta.Kaikki 50 laivaa kuuluvat Neuvostoliiton Itämeren varustamoon, jonka kotipaikka on Leningrad. Varustamon on eräs maailman suurimmista ja se ylläpitää linjaliikennettä mm. Etelä-Amerikkaan ja Kuubaan.HS